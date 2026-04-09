Chery Tiggo 7L, 11 bin dolar başlangıç fiyatıyla Çin'de satışa çıktı

Chery, Tiggo 7 ailesine dahil ettiği yeni Tiggo 7L modelini Çin'de satışa sundu. Tasarım olarak ailenin diğer üyelerinden ayrılan yeni Chery Tiggo 7L aslında Türkiye ve diğer bazı yurt dışı pazarlarda satılan Omoda 7'nin aynısı ancak ön tarafta kendine has bir tasarım sunuyor.
Chery Tiggo 7L fiyatı
Tiggo 7L’in tasarımı büyük V şekilli ızgara, ince farlar ve yüzer tavan detaylarıyla ile öne çıkıyor. Krom çerçeveler, çift renkli jantlar, yarı gizli kapı kolları ve boydan boya uzanan stoplar da dikkat çeken detaylar arasında.
Motor ve performans seçenekleri
Tiggo 7L, 154 beygirlik 1.5T veya 197 beygirlik gücünde 1.6T motor seçenekleriyle sunuluyor. Her iki motor da çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor.
