    Chery Tiggo 7L, 11 bin dolar başlangıç fiyatıyla Çin'de satışa çıktı

    Türkiye gibi bazı yurt dışı pazarlarda Omoda 7 adıyla satılan model Çin'de Chery Tiggo 7L ismiyle satışa sunuldu. Tiggo 7L tasarımı, özellikleri ve fiyatı haberimizde.

    Chery, Tiggo 7 ailesine dahil ettiği yeni Tiggo 7L modelini Çin'de satışa sundu. Tasarım olarak ailenin diğer üyelerinden ayrılan yeni Chery Tiggo 7L aslında Türkiye ve diğer bazı yurt dışı pazarlarda satılan Omoda 7'nin aynısı ancak ön tarafta kendine has bir tasarım sunuyor.

    Chery Tiggo 7L fiyatı

    Chery Tiggo 7L, 11 bin dolar fiyatla Çin'de satışa çıktı
    Yeni Chery Tiggo 7L, 11.000 ile 13.800 dolar aralığında satış fiyatına sahip. Standart Tiggo 7'nin Çin'deki fiyatı 9.650 dolardan başlıyor. Boyut olarak Tiggo 7L, 4.655 mm uzunluğunda ve 2.720 mm aks mesafesine sahip. Tiggo 7 ise 4.530 mm uzunluk ve 2.670 mm aks mesafesi ile kompakt kalıyor.

    Tiggo 7L’in tasarımı büyük V şekilli ızgara, ince farlar ve yüzer tavan detaylarıyla ile öne çıkıyor. Krom çerçeveler, çift renkli jantlar, yarı gizli kapı kolları ve boydan boya uzanan stoplar da dikkat çeken detaylar arasında.

    İç mekanda ise 15,6 inç merkezi ekran ve 10,25 inç dijital gösterge paneli göze çarpıyor. Apple CarPlay, Huawei HiCar ve Carlink destekli sistem Snapdragon 8155 çipten güç alıyor.

    Motor ve performans seçenekleri

    Tiggo 7L, 154 beygirlik 1.5T veya 197 beygirlik gücünde 1.6T motor seçenekleriyle sunuluyor. Her iki motor da çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

