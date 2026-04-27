Chery Tiggo ailesinin zirve modeli: Yeni Chery Tiggo X tanıtıldı

Chery, SUV ürün gamında kapsamlı bir dönüşüm sürecine girerken, bu stratejinin en önemli adımlarından birini Chery Tiggo X ile attı. Marka, Tiggo ailesinin en üst noktasına konumlandırdığı bu yeni modelle, hızla büyüyen üç sıra koltuklu hibrit SUV segmentinde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.
Tiggo ailesinin zirvesi
Yeni model, yalnızca daha büyük değil; aynı zamanda Chery’nin yüksek donanım, ileri teknoloji ve hibrit performans konularındaki iddiasını da yukarı taşıyor.
Büyük hibrit SUV segmentinde rekabet çok sert
Tiggo X’in işi hiç kolay değil. Model, Çin’de hızla büyüyen büyük SUV segmentine giriş yapıyor. Bu alandaki en güçlü rakiplerden biri ise BYD Tang. Söz konusu modelin kısa sürede on binlerce ön sipariş alması, elektrifikasyon destekli büyük SUV’lara olan talebin ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Daha iri, daha kaslı, daha iddialı
Boyutlar da bu iddiayı destekliyor:
- Uzunluk: 5.050 mm
- Genişlik: 1.960 mm
- Yükseklik: 1.800 mm
- Aks mesafesi: 2.950 mm
Üç sıra koltuk düzenine sahip olan araç, 7 kişilik geniş bir yaşam alanı sunuyor. Gövde yapısında kullanılan %85 yüksek dayanımlı çelik oranı ise hem güvenlik hem de dayanıklılık açısından dikkat çekiyor.
476 beygir güç, 1.500 km menzil
Tiggo X’in en güçlü olduğu alanlardan biri performans. Chery’nin geliştirdiği hibrit sistem, toplamda 476 beygir güç ve 630 Nm tork üretiyor. Modelde 1.5T ve 2.0T benzinli motor seçenekleri, 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.
Şarj edilebilir hibrit versiyon ise kağıt üzerinde oldukça iddialı. 200 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan modelin toplam menzili 1500 kilometrenin üzerine çıkıyor. Elbette bu değerler Çin'de geçerli olan CLTC'ye göre veriliyor. Bu veriler, Tiggo X’i uzun yol ve şehir içi kullanımda oldukça rekabetçi bir noktaya taşıyor.
Arazi kabiliyeti de unutulmamış
Lidar destekli akıllı sürüş
Teknoloji tarafında da model oldukça iddialı. Tiggo X, Falcon Pilot 700 adı verilen gelişmiş sürüş destek sistemiyle geliyor. Lidar sensörleriyle desteklenen bu sistem, Seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunuyor. Araç, belirli senaryolarda noktadan noktaya destekli sürüş sağlayabiliyor ancak sürücünün kontrolü bırakmaması gerekiyor.
Chery için kritik model
Tiggo X, markanın ürün gamında Chery Tiggo 9L’in üzerinde konumlanırken, premium tarafta yer alan Exeed markasının altında yer alıyor. Yani model, Chery’nin ana akım markası içinde zirve noktayı temsil ediyor.
