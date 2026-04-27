Chery Tiggo ailesinin zirve modeli: Yeni Chery Tiggo X tanıtıldı

Chery, SUV ürün gamında kapsamlı bir dönüşüm sürecine girerken, bu stratejinin en önemli adımlarından birini Chery Tiggo X ile attı. Marka, Tiggo ailesinin en üst noktasına konumlandırdığı bu yeni modelle, hızla büyüyen üç sıra koltuklu hibrit SUV segmentinde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Tiggo ailesinin zirvesi

Tam Boyutta Gör Chery’nin geniş SUV ürün gamı, kompakt modellerden büyük hacimli SUV’lara kadar uzanıyor. Bu ailenin en yeni üyelerinden Chery Tiggo 7L, 197 beygirlik turbo motoru ve 2.720 mm aks mesafesiyle orta sınıfta önemli bir rol üstlenirken; Tiggo X, bu serinin doğrudan amiral gemisi olarak konumlanıyor.

Yeni model, yalnızca daha büyük değil; aynı zamanda Chery’nin yüksek donanım, ileri teknoloji ve hibrit performans konularındaki iddiasını da yukarı taşıyor.

Büyük hibrit SUV segmentinde rekabet çok sert

Tiggo X’in işi hiç kolay değil. Model, Çin’de hızla büyüyen büyük SUV segmentine giriş yapıyor. Bu alandaki en güçlü rakiplerden biri ise BYD Tang. Söz konusu modelin kısa sürede on binlerce ön sipariş alması, elektrifikasyon destekli büyük SUV’lara olan talebin ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Daha iri, daha kaslı, daha iddialı

Tam Boyutta Gör Tiggo X, tasarım tarafında önceki Tiggo modellerine kıyasla çok daha köşeli ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yüksek motor kaputu, geniş çamurluklar ve kutu formuna yakın gövde yapısı, modele ciddi bir SUV karakteri kazandırıyor.

Hem SUV hem pickup: Yeni Chery Tiggo V sınırları kaldırıyor 4 gün önce eklendi

Boyutlar da bu iddiayı destekliyor:

Uzunluk: 5.050 mm

5.050 mm Genişlik: 1.960 mm

1.960 mm Yükseklik: 1.800 mm

1.800 mm Aks mesafesi: 2.950 mm

Üç sıra koltuk düzenine sahip olan araç, 7 kişilik geniş bir yaşam alanı sunuyor. Gövde yapısında kullanılan %85 yüksek dayanımlı çelik oranı ise hem güvenlik hem de dayanıklılık açısından dikkat çekiyor.

476 beygir güç, 1.500 km menzil

Tiggo X’in en güçlü olduğu alanlardan biri performans. Chery’nin geliştirdiği hibrit sistem, toplamda 476 beygir güç ve 630 Nm tork üretiyor. Modelde 1.5T ve 2.0T benzinli motor seçenekleri, 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.

Şarj edilebilir hibrit versiyon ise kağıt üzerinde oldukça iddialı. 200 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan modelin toplam menzili 1500 kilometrenin üzerine çıkıyor. Elbette bu değerler Çin'de geçerli olan CLTC'ye göre veriliyor. Bu veriler, Tiggo X’i uzun yol ve şehir içi kullanımda oldukça rekabetçi bir noktaya taşıyor.

Arazi kabiliyeti de unutulmamış

Chery, Tiggo X’i sadece bir aile SUV’u olarak değil, aynı zamanda gerçek bir “all-road” model olarak konumlandırıyor. Araçta yer alan elektromanyetik adaptif süspansiyon ve Snow Leopard sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi, farklı zemin koşullarında daha iyi yol tutuş ve denge sunmayı hedefliyor.

Lidar destekli akıllı sürüş

Teknoloji tarafında da model oldukça iddialı. Tiggo X, Falcon Pilot 700 adı verilen gelişmiş sürüş destek sistemiyle geliyor. Lidar sensörleriyle desteklenen bu sistem, Seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunuyor. Araç, belirli senaryolarda noktadan noktaya destekli sürüş sağlayabiliyor ancak sürücünün kontrolü bırakmaması gerekiyor.

Chery için kritik model

Tiggo X, markanın ürün gamında Chery Tiggo 9L’in üzerinde konumlanırken, premium tarafta yer alan Exeed markasının altında yer alıyor. Yani model, Chery’nin ana akım markası içinde zirve noktayı temsil ediyor.

