Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery Tiggo ailesinin zirve modeli: Yeni Chery Tiggo X tanıtıldı

    Chery, yeni amiral gemisi SUV modelini tanıttı. Chery Tiggo X, hibrit güç sistemi, 7 koltuklu yapısı ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle markanın en iddialı modellerinden biri olacak.

    Chery, SUV ürün gamında kapsamlı bir dönüşüm sürecine girerken, bu stratejinin en önemli adımlarından birini Chery Tiggo X ile attı. Marka, Tiggo ailesinin en üst noktasına konumlandırdığı bu yeni modelle, hızla büyüyen üç sıra koltuklu hibrit SUV segmentinde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

    Tiggo ailesinin zirvesi

    Chery’nin geniş SUV ürün gamı, kompakt modellerden büyük hacimli SUV’lara kadar uzanıyor. Bu ailenin en yeni üyelerinden Chery Tiggo 7L, 197 beygirlik turbo motoru ve 2.720 mm aks mesafesiyle orta sınıfta önemli bir rol üstlenirken; Tiggo X, bu serinin doğrudan amiral gemisi olarak konumlanıyor.

    Yeni model, yalnızca daha büyük değil; aynı zamanda Chery’nin yüksek donanım, ileri teknoloji ve hibrit performans konularındaki iddiasını da yukarı taşıyor.

    Büyük hibrit SUV segmentinde rekabet çok sert

    Tiggo X’in işi hiç kolay değil. Model, Çin’de hızla büyüyen büyük SUV segmentine giriş yapıyor. Bu alandaki en güçlü rakiplerden biri ise BYD Tang. Söz konusu modelin kısa sürede on binlerce ön sipariş alması, elektrifikasyon destekli büyük SUV’lara olan talebin ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

    Daha iri, daha kaslı, daha iddialı

    Tiggo X, tasarım tarafında önceki Tiggo modellerine kıyasla çok daha köşeli ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yüksek motor kaputu, geniş çamurluklar ve kutu formuna yakın gövde yapısı, modele ciddi bir SUV karakteri kazandırıyor.

    Boyutlar da bu iddiayı destekliyor:

    • Uzunluk: 5.050 mm
    • Genişlik: 1.960 mm
    • Yükseklik: 1.800 mm
    • Aks mesafesi: 2.950 mm

    Üç sıra koltuk düzenine sahip olan araç, 7 kişilik geniş bir yaşam alanı sunuyor. Gövde yapısında kullanılan %85 yüksek dayanımlı çelik oranı ise hem güvenlik hem de dayanıklılık açısından dikkat çekiyor.

    476 beygir güç, 1.500 km menzil

    Tiggo X’in en güçlü olduğu alanlardan biri performans. Chery’nin geliştirdiği hibrit sistem, toplamda 476 beygir güç ve 630 Nm tork üretiyor. Modelde 1.5T ve 2.0T benzinli motor seçenekleri, 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.

    Şarj edilebilir hibrit versiyon ise kağıt üzerinde oldukça iddialı. 200 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan modelin toplam menzili 1500 kilometrenin üzerine çıkıyor. Elbette bu değerler Çin'de geçerli olan CLTC'ye göre veriliyor. Bu veriler, Tiggo X’i uzun yol ve şehir içi kullanımda oldukça rekabetçi bir noktaya taşıyor.

    Arazi kabiliyeti de unutulmamış

    Chery, Tiggo X’i sadece bir aile SUV’u olarak değil, aynı zamanda gerçek bir “all-road” model olarak konumlandırıyor. Araçta yer alan elektromanyetik adaptif süspansiyon ve Snow Leopard sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi, farklı zemin koşullarında daha iyi yol tutuş ve denge sunmayı hedefliyor.

    Lidar destekli akıllı sürüş

    Teknoloji tarafında da model oldukça iddialı. Tiggo X, Falcon Pilot 700 adı verilen gelişmiş sürüş destek sistemiyle geliyor. Lidar sensörleriyle desteklenen bu sistem, Seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunuyor. Araç, belirli senaryolarda noktadan noktaya destekli sürüş sağlayabiliyor ancak sürücünün kontrolü bırakmaması gerekiyor.

    Chery için kritik model

    Tiggo X, markanın ürün gamında Chery Tiggo 9L’in üzerinde konumlanırken, premium tarafta yer alan Exeed markasının altında yer alıyor. Yani model, Chery’nin ana akım markası içinde zirve noktayı temsil ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    S@N@Ne!!! +52 sendemail +45 Vega +37 Dropzone +32 camelon +18 Halilowich +14 CWaRRioR +13 mahmut_emmi +12 karantinobscure +10 Akca028 +10
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    33 Kişi Okuyor (0 Üye, 33 Misafir) 8 Masaüstü 25 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
    39469 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    chery, chery tiggo x ve
    8 etiket daha hibrit şarj edilebilir hibrit pekin otomobil fuarı 2026 çinli arabalar 7 koltuklu suv Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford c-max otomatik vites yorum suzuki s-cross yorum buruna sigara kokusu gelmesi turksat 42e sinyal kalitesi 0 saf türk ırkı özellikleri

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum