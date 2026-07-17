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    Chery, Türkiye’de online satışa başladı

    Chery, Türkiye'de online satış ve rezervasyon sistemini kullanıma açtı. Kullanıcılar diledikleri araç konfigürasyonu için 50 bin TL ön ödeme yaparak rezervasyon oluşturabiliyor.

    Chery, Türkiye’de online satışa başladı Tam Boyutta Gör
    Chery, Türkiye’de internet üzerinden araç satışı yapan markalar arasına adını yazdırdı. Müşteriler Chery’nin web sitesi üzerinden araç rezervasyonu yapabiliyor. Araçların nihai satış işlemleri ise bayide sona eriyor. İstediğiniz araç modeli ve rengi bulmak için bayi bayi dolaşmak yerine tek tıkla rezervasyon yapmaya imkan tanıyor.

    Chery’nin online rezervasyon sistemi; özellikle stok sorgulamak veya araç bulmak için farklı bayileri tek tek dolaşma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Müşteriler, satın alma sürecinin ilk aşamasını internet üzerinden tamamlayabiliyor.

    Ön rezerasyon bedeli 50 bin TL

    Müşterilerin tercih ettikleri araç için 50 bin TL ön rezervasyon bedelini online olarak ödemesi gerekiyor. Aracın kalan satış bedeli ise teslimat öncesinde yetkili bayide geleneksel şekilde ödeniyor ve resmi satış işlemleri burada tamamlanıyor.

    Chery’nin online rezervasyon seçeneklerinde tüm araç modelleri yer alıyor:

    • TIGGO 7 Comfort
    • TIGGO 7 4x2 Prestige
    • TIGGO 7 4x4 Prestige
    • TIGGO 8 Prestige

    Şirketten yapılan açıklamada Firmanın Temmuz ayına özel kampanya ile Chery TIGGO 7 Comfort paketi lansmana özel 1.999.000 TL’ye satıldığı vurgulandı. Ayrıca dönemsel kampanyalar, finansman seçenekleri ve takas fırsatlarına da dijital platform üzerinden erişilebileceği ifade edildi.

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