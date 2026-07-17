Chery, Türkiye’de online satışa başladı

Chery’nin online rezervasyon sistemi; özellikle stok sorgulamak veya araç bulmak için farklı bayileri tek tek dolaşma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Müşteriler, satın alma sürecinin ilk aşamasını internet üzerinden tamamlayabiliyor.
Ön rezerasyon bedeli 50 bin TL
Müşterilerin tercih ettikleri araç için 50 bin TL ön rezervasyon bedelini online olarak ödemesi gerekiyor. Aracın kalan satış bedeli ise teslimat öncesinde yetkili bayide geleneksel şekilde ödeniyor ve resmi satış işlemleri burada tamamlanıyor.
Chery’nin online rezervasyon seçeneklerinde tüm araç modelleri yer alıyor:
- TIGGO 7 Comfort
- TIGGO 7 4x2 Prestige
- TIGGO 7 4x4 Prestige
- TIGGO 8 Prestige
Şirketten yapılan açıklamada Firmanın Temmuz ayına özel kampanya ile Chery TIGGO 7 Comfort paketi lansmana özel 1.999.000 TL’ye satıldığı vurgulandı. Ayrıca dönemsel kampanyalar, finansman seçenekleri ve takas fırsatlarına da dijital platform üzerinden erişilebileceği ifade edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: