Chery, Türkiye’de online satışa başladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Chery, Türkiye’de internet üzerinden araç satışı yapan markalar arasına adını yazdırdı. Müşteriler Chery’nin web sitesi üzerinden araç rezervasyonu yapabiliyor. Araçların nihai satış işlemleri ise bayide sona eriyor. İstediğiniz araç modeli ve rengi bulmak için bayi bayi dolaşmak yerine tek tıkla rezervasyon yapmaya imkan tanıyor.

Chery’nin online rezervasyon sistemi; özellikle stok sorgulamak veya araç bulmak için farklı bayileri tek tek dolaşma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Müşteriler, satın alma sürecinin ilk aşamasını internet üzerinden tamamlayabiliyor.

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Ön rezerasyon bedeli 50 bin TL

Müşterilerin tercih ettikleri araç için 50 bin TL ön rezervasyon bedelini online olarak ödemesi gerekiyor. Aracın kalan satış bedeli ise teslimat öncesinde yetkili bayide geleneksel şekilde ödeniyor ve resmi satış işlemleri burada tamamlanıyor.

Chery’nin online rezervasyon seçeneklerinde tüm araç modelleri yer alıyor:

TIGGO 7 Comfort

TIGGO 7 4x2 Prestige

TIGGO 7 4x4 Prestige

TIGGO 8 Prestige

Şirketten yapılan açıklamada Firmanın Temmuz ayına özel kampanya ile Chery TIGGO 7 Comfort paketi lansmana özel 1.999.000 TL’ye satıldığı vurgulandı. Ayrıca dönemsel kampanyalar, finansman seçenekleri ve takas fırsatlarına da dijital platform üzerinden erişilebileceği ifade edildi.

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