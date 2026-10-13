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    Chevrolet Silverado sürücüsüz askeri araca dönüştü: 3,6 ton taşıyor

    GM Defense, Chevrolet Silverado 3500HD tabanlı insansız askeri aracını tanıttı. 100 kWsa bataryalı ve 3,6 ton taşıma kapasiteli konsept, sessiz lojistik ve yaralı tahliye görevleri için geliştiriliyor

    Chevrolet Silverado sürücüsüz askeri araca dönüştü Tam Boyutta Gör
    General Motors’un savunma alanında faaliyet gösteren şirketi GM Defense, Chevrolet Silverado 3500HD altyapısını kullanan yeni insansız kara aracı konseptini tanıttı. 12 Ekim’de AUSA 2026 etkinliğinde sergilenen araç, ticari pickup teknolojilerinin askeri görevlere uyarlanmasının yeni bir örneği olarak dikkat çekiyor.

    Şirketin hedefi, bu platformu lojistik taşımacılık ve yaralı tahliyesi gibi görevlerde kullanmak. Henüz geliştirme aşamasındaki aracın teknoloji gösterim prototipinin Haziran 2027’ye kadar ordunun kullanımına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

    Silverado altyapısı, elektronik kontrol

    Yeni insansız araç, Silverado 3500HD tabanlı, çift arka tekerlekli bir platform üzerine geliştiriliyor. Yapıda elektronik kontrol komutlarıyla çalışan drive-by-wire sistemleri, araç üzerindeki ekipmanlara ve harici cihazlara enerji sağlayan çözümler bulunuyor.

    Chevrolet Silverado sürücüsüz askeri araca dönüştü Tam Boyutta Gör
    Farklı görev ekipmanlarının entegre edilebilmesi için açık arayüzler kullanılıyor. Böylece aynı temel aracın, ihtiyaca göre farklı yükler ve sistemlerle donatılması amaçlanıyor. Otonom sürüş görevini ise Scout AI’ın Gx Ground Agent sistemi üstleniyor.

    100 kWsa enerji depolama, 3,6 ton yük kapasitesi

    Konsept için açıklanan teknik veriler arasında 100 kWsa kapasiteli batarya ve yaklaşık 3.629 kg azami yük taşıma kapasitesi bulunuyor. GM Defense, platformun sessiz lojistik görevlerinde kullanılmasını hedefliyor. Ancak açıklanan bilgilerde aracın menzili, şarj süresi ve nihai güç aktarma düzenine ilişkin ayrıntılar yer almıyor.

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