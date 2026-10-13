Chevrolet Silverado sürücüsüz askeri araca dönüştü: 3,6 ton taşıyor

Şirketin hedefi, bu platformu lojistik taşımacılık ve yaralı tahliyesi gibi görevlerde kullanmak. Henüz geliştirme aşamasındaki aracın teknoloji gösterim prototipinin Haziran 2027’ye kadar ordunun kullanımına hazır hale getirilmesi planlanıyor.
Silverado altyapısı, elektronik kontrol
Yeni insansız araç, Silverado 3500HD tabanlı, çift arka tekerlekli bir platform üzerine geliştiriliyor. Yapıda elektronik kontrol komutlarıyla çalışan drive-by-wire sistemleri, araç üzerindeki ekipmanlara ve harici cihazlara enerji sağlayan çözümler bulunuyor.
100 kWsa enerji depolama, 3,6 ton yük kapasitesi
Konsept için açıklanan teknik veriler arasında 100 kWsa kapasiteli batarya ve yaklaşık 3.629 kg azami yük taşıma kapasitesi bulunuyor. GM Defense, platformun sessiz lojistik görevlerinde kullanılmasını hedefliyor. Ancak açıklanan bilgilerde aracın menzili, şarj süresi ve nihai güç aktarma düzenine ilişkin ayrıntılar yer almıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: