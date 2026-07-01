Christopher Nolan imzalı The Odyssey'den son fragman yayınlandı: 17 Temmuz'da geliyor

Christopher Nolan, The Odyssey'de Homerus'un Odisseia destanını beyaz perdeye aktarıyor. "Epik bir macera filmi" olarak tanımanan Odyssey, 250 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Nolan, bu epik filmin tamamını yeni IMAX kameralarla çekerek sinema dünyası için bir ilke imza attı. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekti. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmadığı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanıldığı açıklandı.
The Odyssey, Dikkat Çekici Bir Oyuncu Kadrosuna Sahip
Nolan'ın yeni filmi etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde Odysseus'a ünlü oyuncu Matt Damon hayat veriyor.Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Zendaya gibi dikkat çekici isimler eşlik ediyor.
Tüm bunlar bir araya geldiğinde, Odyssey sadece bu yılın değil, son yılların da en heyecan verici filmleri arasında yer alıyor. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, 17 Temmuz'da vizyona girdiğinde göreceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş