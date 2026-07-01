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    Christopher Nolan imzalı The Odyssey'den son fragman yayınlandı: 17 Temmuz'da geliyor

    Bu yazın en heyecanla beklenen filmi olan The Odyssey'den son bir fragman daha yayınlandı. Christopher Nolan'ın yeni filmi, dikkat çekici bir oyuncu kadrosuna sahip.     

    Christopher Nolan imzalı The Odyssey'den son fragman yayınlandı: 17 Temmuz'da geliyor Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın heyecanla beklediğimiz yeni filmi The Odyssey'in çıkışına sadece iki hafta kaldı. Bu yazın en dikkat çekici filmi olarak görülen Odyssey, 17 Temmuz'da vizyona girecek. Film için tanıtım çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Universal, bugün son bir fragman daha yayınladı.

    Christopher Nolan, The Odyssey'de Homerus'un Odisseia destanını beyaz perdeye aktarıyor. "Epik bir macera filmi" olarak tanımanan Odyssey, 250 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

    Nolan, bu epik filmin tamamını yeni IMAX kameralarla çekerek sinema dünyası için bir ilke imza attı. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekti. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmadığı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanıldığı açıklandı.

    The Odyssey, Dikkat Çekici Bir Oyuncu Kadrosuna Sahip

    Nolan'ın yeni filmi etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde Odysseus'a ünlü oyuncu Matt Damon hayat veriyor.Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Zendaya gibi dikkat çekici isimler eşlik ediyor.

    Tüm bunlar bir araya geldiğinde, Odyssey sadece bu yılın değil, son yılların da en heyecan verici filmleri arasında yer alıyor. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, 17 Temmuz'da vizyona girdiğinde göreceğiz.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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