Christopher Nolan imzalı The Odyssey'den son fragman yayınlandı: 17 Temmuz'da geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın heyecanla beklediğimiz yeni filmi The Odyssey'in çıkışına sadece iki hafta kaldı. Bu yazın en dikkat çekici filmi olarak görülen Odyssey, 17 Temmuz'da vizyona girecek. Film için tanıtım çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Universal, bugün son bir fragman daha yayınladı.

Christopher Nolan, The Odyssey'de Homerus'un Odisseia destanını beyaz perdeye aktarıyor. "Epik bir macera filmi" olarak tanımanan Odyssey, 250 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Nolan, bu epik filmin tamamını yeni IMAX kameralarla çekerek sinema dünyası için bir ilke imza attı. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekti. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmadığı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanıldığı açıklandı.

The Odyssey, Dikkat Çekici Bir Oyuncu Kadrosuna Sahip

Nolan'ın yeni filmi etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde Odysseus'a ünlü oyuncu Matt Damon hayat veriyor.Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Zendaya gibi dikkat çekici isimler eşlik ediyor.

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Tüm bunlar bir araya geldiğinde, Odyssey sadece bu yılın değil, son yılların da en heyecan verici filmleri arasında yer alıyor. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, 17 Temmuz'da vizyona girdiğinde göreceğiz.

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Christopher Nolan imzalı The Odyssey'den son fragman geldi

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