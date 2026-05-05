Christopher Nolan'dan tarihi epik: The Odyssey'in yeni fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en heyecan verici filmlerden biri de Christopher Nolan'ın The Odyssey'i olacak. Ünlü yönetmenin kayda değer bir bütçeyle çektiği epik filmi, 17 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan The Odyssey için tanıtım çalışmalarına hız veren Universal, bugün filmin ikinci fragmanını paylaştı.

Christopher Nolan, The Odyssey ile Homerus'un Odisseia destanını beyaz perdeye taşıyacak. Yayınlanan ilk fragman ve şu ana kadar gelen açıklamalar, bunun uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olacağını gösteriyor.

The Odyssey, Etkileyici Bir Oyuncu Kadrosuna Sahip

Filmde Odysseus'a ünlü oyuncu Matt Damon hayat veriyor.Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Zendaya gibi dikkat çekici isimler eşlik ediyor.

Yaklaşık 250 milyon dolar gibi iddialı bir bütçeye sahip olan The Odyssey, Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olacak. Nolan, bu epik filmin tamamını yeni IMAX kameralarla çekerek sinema dünyası için bir ilke imza attı. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekti. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmadığı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanıldığı açıklandı.

Tüm bunlar bir araya geldiğinde, Odyssey sadece bu yılın değil, son yılların da en heyecan verici filmleri arasında yer alıyor. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, 17 Temmuz'da vizyona girdiğinde göreceğiz.

