Christopher Nolan imzalı The Odyssey'den üç dakikalık tanıtım videosu yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en heyecan verici filmlerden biri de Christopher Nolan imzalı The Odyssey olacak. Ünlü yönetmenin kayda değer bir bütçeyle çektiği epik filmi, 17 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan The Odyssey için tanıtım çalışmalarına hız veren Universal, filmden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Yaklaşık 3 dakikalık bu tanıtım videosunda hem filmden, hem de kamera arkasından görüntüler yer alıyor.

The Odyssey, 17 Temmuz'da Vizyona Girecek

Christopher Nolan, The Odyssey ile Homerus'un Odisseia destanını beyaz perdeye aktarıyor. "Epik bir macera filmi" olarak tanımanan The Odyssey, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde Odysseus'a ünlü oyuncu Matt Damon hayat veriyor.Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Zendaya gibi dikkat çekici isimler eşlik ediyor.

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Yaklaşık 250 milyon dolar gibi iddialı bir bütçeye sahip olan The Odyssey, Christopher Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri. Nolan, bu epik filmin tamamını yeni IMAX kameralarla çekerek sinema dünyası için bir ilke imza attı. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekti. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmadığı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanıldığı açıklandı.

Tüm bunlar bir araya geldiğinde, Odyssey sadece bu yılın değil, son yılların da en heyecan verici filmleri arasında yer alıyor. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını, 17 Temmuz'da vizyona girdiğinde göreceğiz.

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Christopher Nolan imzalı The Odyssey'den yeni tanıtım videosu

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