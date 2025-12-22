Giriş
    Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'den ilk fragman yayınlandı

    2026'nın en heyecanla beklenen filmlerinden olan The Odyssey'in ilk fragmanı yayınlandı. Christopher Nolan yeni filminde etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor.

    Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Christopher Nolan'ın The Odyssey'i olacak. Ünlü yönetmenin kayda değer bir bütçeyle çektiği epik filmi, 17 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak. Heyecanla beklenen The Odyssey için tanıtım çalışmalarına başlayan Universal, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

    The Odyssey, Christopher Nolan'ın En Büyük Bütçeli Filmlerinden Biri Olacak

    250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor.

    The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekti. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmadığı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanıldığı açıklandı. Diğer yandan Nolan, bu epik filmin tamamını yeni IMAX kameralarla çekerek sinema dünyası için bir ilke imza attı.

