Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'den ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Christopher Nolan'ın The Odyssey'i olacak. Ünlü yönetmenin kayda değer bir bütçeyle çektiği epik filmi, 17 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak. Heyecanla beklenen The Odyssey için tanıtım çalışmalarına başlayan Universal, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

The Odyssey, Christopher Nolan'ın En Büyük Bütçeli Filmlerinden Biri Olacak

250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor.

Avatar 3 sadece üç günde 345 milyon dolar hasılata ulaştı 2 gün önce eklendi

The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekti. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmadığı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanıldığı açıklandı. Diğer yandan Nolan, bu epik filmin tamamını yeni IMAX kameralarla çekerek sinema dünyası için bir ilke imza attı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden ilk fragman yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: