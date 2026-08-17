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    The Odyssey, IMAX'i rekora taşıdı: IMAX formatı için kırılma noktası olabilir

    Tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk film olarak tarihe geçen The Odyssey, IMAX salonlarını doldurmaya devam ediyor. Bu salonlarda haftalarca kapalı gişe oynayan film, IMAX'i rekora taşıdı. 

    Christopher Nolan'ın The Odyssey'i IMAX için yeni bir rekora imza attı Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın gişede fırtınalar estiren son filmi The Odyssey, özellikle IMAX'te hız kesmiyor. Film artık dördüncü haftasına girmiş olmasına rağmen bu hafta sadece IMAX salonlarında 37 milyon dolar hasılata ulaştı. IMAX salonlarını uzun süre daha doldurmaya devam edecek gibi duran film, gördüğü bu yoğun ilgi sayesinde IMAX'i de rekora taşıdı. Sadece IMAX salonlarında 289 milyon dolar hasılat yapan film, böylece IMAX adına yeni bir rekora imza attı.

    The Odyssey, IMAX'in de Reklamını Yapmış Oldu

    The Odyssey'in IMAX'te böylesine başarılı olması tesadüf değil. Nolan'ın filmini tam olarak istediği şekilde deneyimlemeniz için en ideal formatın bu olduğu mesajı tanıtım kampanyasında önemli bir yer tuttu. Nitekim bu mesaj sosyal medyada da yayıldı ve pek çok kişi filmi özellikle IMAX'te izlemek için adeta sıraya girdi. Sosyal medyada dolaşan görseller, sıradan bir sinema ile 70mm IMAX salonlar arasında ne kadar büyük fark olduğunu gözler önüne sererken, sadece filmin değil IMAX'in de reklamını yapmış oldu.

    Sosyal medyada epey ses getiren bu fark, IMAX salonlarının geleceği için de umut verici. İleride hem 70mm IMAX formatını destekleyen daha fazla salonun açıldığını, hem de bu formata özel daha fazla filmin çekildiğini görebiliriz. Nitekim IMAX CEO'su da The Odyssey'in IMAX için bir dönüm noktası olacağını söylüyor.

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