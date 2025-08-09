Christopher Nolan yeni filminin çekimlerini tamamladı; 2026'da geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hazırlık aşamasındaki en heyecan verici filmlerden biri olan The Odyssey, izleyici karşısına çıkmaya bir adım daha yaklaştı. Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan filmin neredeyse yedi aydır devam eden çekimleri bu hafta tamamlandı.

"Epik bir macera filmi" olarak tanımlanan The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması olacak. Nolan'ın filmi, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalırken, hikâyenin fantastik taraflarını da olduğu gibi aktaracak.

The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Gösterime Girecek

Filmlerinde mümkün olduğunca az CGI (görsel efekt) kullanmaya özen gösteren Christopher Nolan'ın, The Odyssey'in en zorlayıcı sahnelerini bile setteki fiziksel efektlerle çektiği söyleniyor. Örneğin tek gözlü devin olduğu sekans, dev bir mekanik kukla kullanılarak çekildi. Diğer yandan döneme uygun lokasyonlar bulmak için de dünyanın dört bir yanına seyahat edildi. Nolan, yeni filmi için İtalya, Yunanistan, İskoçya, İzlanda gibi pek çok farklı ülkede çekim yaptı.

The Odyssey'in başrollerinde Matt Damon ve Tom Holland yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor.

Nolan'ın neredeyse tamamını yeni nesil IMAX kameralarını kullanarak çektiği The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek.

