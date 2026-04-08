    Chrome'a önemli güncelleme: En çok beklenen iki özellik geldi

    Google, Chrome tarayıcısı için iki yeni özellik duyurdu. Her iki özellik de kullanıcıların tarayıcıyı kullanırken daha verimli olmalarına yardımcı olacak. İşte ayrıntılar:

    google chrome yeni özellikler duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Google, masaüstü Chrome için dikey sekmeler ve sürükleyici okuma modu olmak üzere iki büyük güncelleme sundu.

    Dikey sekmeler

    Dikey sekmeler, Chrome'un çıkışından beri kullanılan yatay sekme şeridine alternatif. Ekranın sol tarafında açık sekmelerin bir listesi gösteriliyor. Bu, sekme sayınız çift haneli rakamlara ulaşsa bile tam sayfa başlıklarını okumanıza olanak tanırken, sekme gruplarını düzenlemeyi de kolaylaştırıyor. Dikey sekmeleri yalnızca favicon sütununa da küçültebiliyorsunuz. Google, bu düzenin çoklu görev için mükemmel olduğunu ve hiçbir sekmeyi kaybetmemenizi sağlayarak zaman kazandıracağını söylüyor.

    Dikey sekmelere erişmek için, herhangi bir Chrome penceresinin üst kısmına sağ tıklayarak "Sekmeleri Dikey Olarak Göster" seçeneğini seçiyorsunuz. Geçiş yapmak bu kadar kolay.

    Sürükleyici okuma modu

    Son Chrome güncellemesi, gelişmiş okuma modunu sunuyor. Sürükleyici okuma modu, yalnızca yan panel yerine tam sayfa arayüz sunuyor. Bu, görsel olarak dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyor ve özelliklerle galerilerle dolu web sitelerinde sürükleyici, metin odaklı bir okuma deneyimine dönüştürüyor.

    Herhangi bir sayfaya sağ tıklayarak "Okuma modunda aç" seçeneğini seçebiliyor veya adres çubuğundan okuma moduna alabiliyorsunuz. Sağ üst köşeden metinden sese dönüştürerek makalenin size okunmasını sağlayabilir ve görünümü özelleştirebilirsiniz.

    Google, Chrome'a eklenen iki yeni özelliği bugünden itibaren kullanıma sunmaya başladı.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 2 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 5 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 5 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

