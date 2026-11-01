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    Chrome'da Sayfada Bul dönemi değişiyor: İki yeni özellik geliyor

    Google Chrome, Ctrl+F ile kullanılan Sayfada Bul özelliğine büyük/küçük harf duyarlı arama ve ekrandaki sonuçları atlamayı sağlayan yeni gezinme okları ekliyor.

    Chrome'da Sayfada Bul dönemi değişiyor: İki yeni özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Google Chrome, uzun web sayfalarında metin aramayı kolaylaştırmak amacıyla yerleşik Sayfada Bul özelliğine iki yeni işlev eklemeye hazırlanıyor. Chrome Canary sürümlerinde test edilen yenilikler, büyük/küçük harf duyarlı arama seçeneği ve ekranda görünen eşleşmeleri atlayarak sonraki sonuçlara geçiş sağlayan gezinme oklarından oluşuyor. Bu değişikliklerle Google, özellikle uzun makalelerde, teknik dokümanlarda ve yoğun metin içeren internet sayfalarında Ctrl+F kullanımını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

    Chrome, arama sonuçlarını atlamayı ve harf duyarlılığını ekliyor

    Chrome'un mevcut Sayfada Bul aracı, kullanıcıların Ctrl+F klavye kısayoluyla bir web sayfasındaki belirli kelimeleri veya ifadeleri bulmasına olanak tanıyor. Ancak mevcut sistemde büyük ve küçük harfler arasında ayrım yapılmaması, özellikle özel isimler, marka adları ve kısaltmalar üzerinde çalışan kullanıcılar açısından bazı sınırlamalar oluşturuyor. Örneğin, tamamen büyük harflerle yazılmış bir kısaltmayı arayan kullanıcı, aynı harflerin küçük harflerle geçtiği diğer kelimeleri de sonuçlar arasında görebiliyor. Bu durum, aranan ifadenin sayfadaki gerçek kullanımını belirlemeyi zorlaştırabiliyor.

    Ortaya çıkan Chrome Canary görüntüleri, Google'ın bu sorunu çözmek için arama alanına özel bir büyük/küçük harf eşleştirme düğmesi eklediğini gösteriyor. Bu seçenek etkinleştirildiğinde tarayıcının arama sonuçlarını harflerin yazım biçimine göre filtrelemesi bekleniyor. Böylece kullanıcılar, örneğin tamamen büyük harflerle yazılmış bir ürün adını ararken aynı karakterleri içeren küçük harfli eşleşmeleri sonuçların dışında bırakabilecek.

    İkinci yenilik ise özellikle çok uzun sayfalarda arama sonuçları arasında gezinme biçimini değiştiriyor. Mevcut Chrome arayüzünde kullanıcılar, aradıkları kelimenin sayfadaki her eşleşmesine sırayla geçmek için önceki ve sonraki sonuç oklarını kullanıyor. Bir ekranın görünen bölümünde aynı kelime birden fazla kez geçiyorsa, kullanıcı bu eşleşmelerin tamamını tek tek dolaşmak zorunda kalabiliyor. Uzun haber dosyalarında veya akademik metinlerde bu durum gereksiz tıklamalara ve zaman kaybına neden olabiliyor.

    Google'ın test ettiği yeni gezinme okları ise bu sınırlamayı azaltmayı amaçlıyor. Arayüzde "Önceki Dış Görünüm" ve "Sonraki Dış Görünüm" olarak adlandırılan kontroller, kullanıcının ekranında o anda görünen eşleşmeleri atlayarak bir sonraki veya önceki ekran dışı sonuca geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Böylece aynı görüntü alanında bulunan birden fazla eşleşme arasında sürekli ilerlemek yerine doğrudan sayfanın başka bir bölümüne ulaşmak mümkün olacak. Özellikle aynı terimin sık tekrarlandığı içeriklerde bu yaklaşımın gezinme süresini azaltması bekleniyor.

    Henüz test aşamasındaki sistemin çalışma mantığı, geleneksel arama sonuçları arasında tek tek ilerlemekten farklılaşıyor. Standart oklar her eşleşmeyi ayrı bir hedef olarak ele alırken yeni kontroller, kullanıcının mevcut ekran konumunu dikkate alarak daha geniş aralıklarla geçiş yapılmasını sağlayacak. Örneğin, uzun bir araştırma makalesinde aranan terim aynı paragrafta veya birbirine yakın birkaç paragrafta tekrarlandığında kullanıcı bu sonuçları tek tek geçmek zorunda kalmayacak. Bunun yerine sonraki ekran dışı eşleşmeye yönelerek metnin farklı bölümlerini daha hızlı inceleyebilecek.

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