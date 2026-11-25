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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Chrome'daki Adobe Acrobat eklentisinin, aşırı arka plan etkinliğiyle SSD'leri yıprattığı iddia edildi. Bir kullanıcının tespitine göre eklenti, bilgisayar kullanılmazken bile arka planda yaklaşık 1 gigabaytlık önbelleği sürekli yeniden işliyor. Üç günde 300 gigabaytı bulan bu veri trafiği, eklenti silindiğinde yüzde 80'den fazla düşüş gösteriyor. 350 milyondan fazla indirilen eklenti hakkındaki bu durum, kullanıcıların depolama sağlığı için dikkatini çekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör AMD ve NVIDIA ekran kartı sürücülerinin SSD'lere gereğinden fazla veri yazdığı iddialarının ardından bu kez popüler bir Chrome eklentisi benzer bir tartışmanın merkezine yerleşti. Adobe Acrobat'ın resmi Chrome eklentisinin, tarayıcı kullanılmadığı zamanlarda dahi arka planda yüksek miktarda veri aktarımı gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Reddit'te paylaşım yapan xenius_ykk isimli kullanıcı, büyük ölçüde boşta çalışan Windows 11 bilgisayarında olağan dışı depolama etkinliği fark etti. PowerShell üzerinden yaptığı incelemede Chrome'un yaklaşık üç gün içerisinde 300 GB'tan fazla yazma G/Ç etkinliği oluşturduğunu belirledi. Üstelik tarayıcının yerel önbelleğinin yalnızca 3,5 GB yer kapladığı ifade edildi.

Adobe Acrobat eklentisinin arka plan işlemleri şüpheleri artırdı

Kullanıcının araştırması, Adobe ile ilişkili bir hizmet çalışanı (service worker) bileşenini işaret etti. İddiaya göre bu bileşen, yaklaşık 1 GB büyüklüğündeki önbellek verilerini sürekli yeniden oluşturuyor ve değiştiriyor. Bu işlemlerin Chrome pencereleri kapalıyken ve bilgisayar gece boyunca kullanılmaz durumdayken de devam ettiği belirtiliyor.

Hizmet çalışanı teknolojisi, tarayıcıların açık bir web sayfası bulunmadığında da belirli işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Önbelleğe alma, bildirimleri yönetme ve arka plan görevlerini yürütme gibi işlevler sunan bu sistem, bazı durumlarda kullanıcı farkında olmadan kaynak tüketimine neden olabiliyor.

Reddit kullanıcısı, Adobe Acrobat eklentisini kaldırdıktan, ilgili service worker kaydını sildikten ve site verilerini temizledikten sonra önemli bir değişiklik gözlemledi. Beş dakikalık ölçüm aralığında boşta gerçekleşen yazma etkinliği yaklaşık 730 MB'tan 135 MB'a geriledi. Bu da yüzde 81'in üzerinde bir düşüş anlamına geliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Windows'un WriteTransferCount metriği yalnızca fiziksel diske yazılan verileri ölçmüyor, ağ aktarımları gibi farklı G/Ç işlemlerini de kapsıyor. Dolayısıyla bildirilen 300 GB'lık değer, doğrudan SSD'ye fiziksel olarak yazılan veri miktarı şeklinde değerlendirilmemeli.

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Adobe'nin Chrome eklentisi daha önce de benzer sorunlarla gündeme gelmişti

Adobe Acrobat eklentisiyle ilgili depolama sorunları ilk kez ortaya çıkmıyor. Mayıs 2026'da Adobe'nin resmi topluluk forumlarında paylaşılan bir şikayette, aynı eklentinin birden fazla kurumsal bilgisayarda sürekli 4 MB boyutunda günlük dosyaları oluşturarak depolama alanını doldurduğu öne sürülmüştü. Kullanıcılar, eklentinin kaldırılmasının ardından sorunun ortadan kalktığını bildirmişti. Adobe tarafından yapılan açıklamada ise sorunun incelenebilmesi için ek tanılama bilgilerinin talep edildiği belirtilmişti.

İki olayın aynı teknik hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte, Adobe Acrobat'ın Chrome Web Mağazası'nda 350 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan geniş dağıtım ağı, iddiaları daha önemli hale getiriyor.

SSD'ye gereksiz veri yazılıp yazılmadığı nasıl kontrol edilir?

Son dönemde AMD ve NVIDIA sürücülerinin de aşırı SSD yazma etkinliği iddialarıyla gündeme gelmesi, Windows kullanıcılarının arka planda çalışan uygulamaları takip etmesini önemli hale getiriyor.

Windows 11 kullanıcıları, Başlat menüsüne resmon yazarak Kaynak İzleyicisi'ni açabilir. Buradaki Disk sekmesinde çalışan işlemler, disk etkinliklerine göre sıralanarak hangi uygulamaların yoğun yazma işlemi gerçekleştirdiği görülebilir.

Chrome kullanıcıları ise chrome://extensions/ adresinden yüklü eklentileri inceleyebilir. Service worker kayıtlarını kontrol etmek için chrome://serviceworker-internals/ adresi de kullanılabilir. Bunun yanında Chrome'un ayarlar bölümündeki chrome://settings/system adresinden, tarayıcı kapatıldıktan sonra arka plan uygulamalarının çalışmaya devam etmesini sağlayan seçenek devre dışı bırakılabilir.

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