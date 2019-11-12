Chrome gibi görünen Android zararlı yazılımları 3 milyon kez indirildi

Tam Boyutta Gör

Gün geçmiyor ki Google Play mağazasında yeni bir zararlı yazılım haberi gelmesin. Google yakın zamanda ESET, Lookout ve Zimperium ile güvenlik ortaklığı kurduğunu açıklamıştı ancak hackerlar hiçbir fırsatı kaçırmıyor.

Ekranı işgal ediyor

Trend Micro tarafından tespit edilen 49 uygulama cihazları ele geçirerek haksız reklam gösterimleri ile gelir elde etmeye çalışıyor. Firma uygulamaların toplamda 3 milyondan fazla indirildiğini ifade ediyor.

Uygulamalar daha çok kamera uygulaması veya oyun şeklinde kendisini gösteriyor. Kullanıcı uygulamayı kurduktan sonra ana ekrana bir Chrome kısa yolu atılıyor. Kullanıcı bu kısa yola tıklarsa bu kez birkaç tane daha ana ekrana Chrome kısa yolu geliyor. Sonraki atılan kısa yollar ekrana tam ekran reklamlar getirme görevini görüyor. Kısa yolu tıkladığınızda hatta ekranda herhangi bir noktaya tıkladığınızda bile reklam yağmuru başlıyor.

Ayrıca Bkz. "Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor"

Tam ekran reklamlar sadece saldırganlara gelir kazandırmıyor ayrıca telefonun kaynaklarını sömürüyor ve batarya en düşük moda gelse bile telefon kapanana kadar gösterimlere devam ediyor.

Diğer uygulamaların aksine reklam yazılımları kolay bir şekilde silinemiyor. Kullanıcıların Ayarlar menüsünde uygulama sekmesine giderek buradan kaldırması gerekiyor.

Tüm tedbirlere rağmen Google Play mağazasına kendisini atan uygulamalar ne yazık ki kullanıcılar için daha fazla risk anlamına geliyor. Bu saatten sonra kullanıcıların uygulamadaki yorumlara da bakması gerekecek. Genelde risk barındıran uygulamalar kullanıcılardan çok sayıda eleştiri alıyor.

https://www.phonearena.com/news/Android-apps-installed-3-million-times-contain-adware_id120337