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    ChromeOS için yolun sonu: Destek 2034'te bitiyor

    Google, Chromebook'ların geleceğine ilişkin planlarını açıkladı. Android tabanlı Googlebook OS ile yeni bir döneme hazırlanan şirket, 2034’de ChromeOS’u sonlandıracak.

    ChromeOS için yolun sonu: Destek 2034'te bitiyor Tam Boyutta Gör
    Google, yeni Googlebook dizüstü bilgisayarlarıyla birlikte ChromeOS'un geleceğine ilişkin planlarını da netleştirdi. Teknoloji devi, ChromeOS güncellemelerini 2034 yılının ortasında sonlandırmayı planlıyor. Şirket, yeni Chromebook modellerini Android tabanlı Googlebook OS'e taşımaya hazırlanırken kurumsal ve eğitim müşterileri için geçiş sürecinin ayrıntılarını da paylaştı.

    Chromebook'lar Googlebook OS'e geçecek

    Google'ın kurumsal ve eğitim müşterilerine yönelik destek belgesine göre, yeni Chromebook modellerinin önemli bir bölümü Googlebook OS'e yükseltilebilecek. Şirket, hangi modellerin geçiş yapacağını ve yükseltmelerin ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı. Ancak birçok cihaz için doğrudan geçiş imkanı sunulacak.

    Google, ChromeOS desteğini 2034 ortasına kadar sürdürecek. Daha önce mahkeme belgelerinde de geçen bu tarih, destek sayfasında ilk kez açıkça belirtiliyor. Böylece mevcut destek süresi 2034 sonrasına uzanan Chromebook'lar için de yeni işletim sistemine geçiş planlanıyor.

    Chromebook'larda uygulanan 10 yıllık yazılım ve güvenlik güncellemesi desteği Googlebook'larda da devam edecek. Ancak destek süresi, cihazın içindeki işlemcinin piyasaya çıkış tarihinden itibaren hesaplanıyor.

    Google, Googlebook ailesini ilk aşamada üst segmentte konumlandırıyor. Yeni dizüstü bilgisayarların başlangıç fiyatı 899 dolar seviyesinde. Bu durum, uygun fiyatlı ve kolay yönetilebilir Chromebook'lara alışkın okullar için geçiş yapmayı zorlaştırıyor. Google'ın iş ortaklarının ilerleyen dönemde daha uygun fiyatlı modeller geliştirip geliştirmeyeceği bilinmiyor.

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