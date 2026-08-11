CHUWI GTBook X geliyor: Gaming laptop pazarında fiyat rekabeti kızışıyor

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Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı ürünleriyle öne çıkan CHUWI, fiyat/performans odaklı yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı CHUWI GTBook X modelini resmi olarak tanıttı. 15,6 inçlik oyuncu dizüstü bilgisayarı; yeni Intel® Core™ 7 230H işlemci ve tam güçte çalışan NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU ile donatılıyor.

Oyuncu dizüstü bilgisayarlarında fiyatlar giderek yükselirken CHUWI, daha uygun fiyatlı bir alternatif sunmayı hedefliyor. 999 dolarlık fiyat etiketine sahip olan GTBook X'i özellikle öğrenciler, ilk kez oyuncu dizüstü bilgisayarı satın alacak kullanıcılar ve oyunların yanı sıra okul çalışmaları ile yapay zeka araçlarını kullanabilecek uygun fiyatlı bir bilgisayar arayan tüketiciler için konumlandırıyor.

CHUWI CEO'su Jesea Yang, yeni modelin 1.000 doların altında fiyatla yüksek oyun performansı sunmak amacıyla geliştirildiğini belirterek, cihazda performanstan ödün vermeden tam güç GPU, 144Hz ekran ve yükseltilebilir donanım sunulduğunu ifade etti.

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RTX 3050 tam güçte çalışıyor

GTBook X'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU'nun 80W TGP değerinde çalışması. 4 GB GDDR6 VRAM'e sahip ekran kartı, birçok giriş seviyesi oyuncu dizüstü bilgisayarındaki 35W veya 45W seviyesindeki RTX 3050 yapılandırmalarından daha yüksek performansa sahip.

CHUWI, bunun özellikle uzun süreli oyun oturumlarında sürdürülebilir performansa katkı sağladığını belirtiyor.

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Cihaz, kutudan çıkan 180W güç adaptörüyle AC güç bağlantısında Turbo Modu'na alındığında işlemci ve ekran kartına toplamda 140W'a kadar güç sağlayabiliyor. Bu değer işlemci tarafında 45W, ekran kartı tarafında ise NVIDIA Dynamic Boost ile 95W seviyesine ulaşabiliyor.

RTX 3050'nin ikinci nesil donanımsal ışın izleme çekirdekleri desteklenen oyunlarda gerçek zamanlı ışıklandırma ve yansıma efektlerini işlerken, üçüncü nesil Tensor çekirdekleri DLSS teknolojisinin yanı sıra yapay zeka destekli işlemlerde ve gerçek zamanlı gürültü engellemede kullanılıyor.

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Intel Core 7 230H işlemci kullanıyor

CHUWI GTBook X'in işlemci tarafında, 2026'nın ilk çeyreğinde piyasaya çıkan Intel Core 7 230H bulunuyor. Hibrit mimariye sahip işlemci, 6 Performance çekirdeği ve 4 Efficient çekirdeği olmak üzere toplam 10 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunuyor. İşlemcinin maksimum saat hızı ise 5,2 GHz seviyesinde.

24 MB Intel Smart Cache'e sahip Core 7 230H'nin PassMark testindeki skoru 24.533 olarak veriliyor. CHUWI'nin paylaştığı verilere göre bu skor, önceki nesil AMD Ryzen 5 7535HS'nin 17.627 ve Intel Core i7-13620H'nin 23.357 puanlık sonuçlarının üzerinde.

Güçlü soğutma sistemiyle destekleniyor

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Yüksek güç limitlerinin sürdürülebilmesi için GTBook X'te gelişmiş bir soğutma sistemi kullanılıyor. Sistem; beş adet ısı borusu, iki yüksek devirli fan ve yüksek yoğunluklu bakır soğutma kanatlarından oluşuyor. Bu yapı sayesinde dizüstü bilgisayarın Turbo Modu'nda toplam 140W CPU + GPU güç dağılımını sürdürebilmesi hedefleniyor. Kullanıcılar cihazın fiziksel mod düğmesi üzerinden farklı performans profilleri arasında geçiş yapabiliyor.

Office Modu daha uzun pil ömrüne, Balance Modu performans ve verimlilik dengesine, Turbo Modu ise mümkün olan en yüksek performansa odaklanıyor.

RAM ve depolama yükseltilebiliyor

GTBook X, 16 GB DDR4 3200MHz RAM ve 512 GB PCIe NVMe SSD ile geliyor. Ancak CHUWI, kullanıcıların bu bileşenleri yükseltebilmesine imkan tanıyor. İki SO-DIMM yuvası sayesinde RAM kapasitesi toplam 64 GB'a kadar çıkarılabiliyor. Depolama tarafında ise iki adet M.2 2280 yuvası bulunuyor. PCIe 4.0×4 bant genişliğini destekleyen bu yuvalarla toplam depolama kapasitesi 2 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Bu noktada cihazın önemli avantajlarından biri, yükseltme yolunu kısıtlayan lehimli bellek veya depolama bileşenlerinin kullanılmaması.

144Hz yenileme hızlı Full HD IPS ekran

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Oyuncu dizüstü bilgisayarının ekranı 15,6 inç büyüklüğünde. Full HD yani 1920×1080 çözünürlük sunan IPS panel, 144Hz yenileme hızına sahip. 144Hz yenileme hızı özellikle FPS ve yarış oyunları gibi hızlı hareketlerin yoğun olduğu yapımlarda daha akıcı görüntü elde edilmesini sağlıyor. Daha yüksek yenileme hızı, hareket bulanıklığının azaltılmasına ve ekrandaki görüntünün daha hızlı tepki vermesine yardımcı oluyor. IPS panelin geniş görüş açıları ise oyun dışında film, video ve günlük kullanım deneyimine katkı sağlıyor.

Çok sayıda bağlantı noktası bulunuyor

CHUWI GTBook X, bağlantı seçenekleri açısından da zengin bir yapı sunuyor. Dizüstü bilgisayarda HDMI 2.1 ve Mini DisplayPort 1.4 üzerinden harici ekran bağlantısı yapılabiliyor. Her iki çıkış da 4K çözünürlükte 120Hz'e kadar destek sunuyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği bulunuyor.

Windows 11 Pro ve RGB klavye

GTBook X, kutudan Windows 11 Pro işletim sistemiyle çıkıyor. Cihazda ayrıca RGB aydınlatmalı klavye bulunuyor. Dizüstü bilgisayarın batarya kapasitesi 46,74 Wh olarak açıklanırken, kutudan 180W güç adaptörü çıkıyor. Tüm donanım 360,2 × 243,5 × 23 mm boyutlarında bir kasaya yerleştirilmiş. Cihazın ağırlığı ise yaklaşık 2 kilogram.

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CHUWI GTBook X Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Ekran : 15.6 inç Full HD (1920×1080) IPS, 144Hz Yenileme Hızı

: 15.6 inç Full HD (1920×1080) IPS, 144Hz Yenileme Hızı İşlemci : Intel® Core™ 7 230H İşlemci

: Intel® Core™ 7 230H İşlemci Ekran Kartı : NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU

: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU RAM : 16GB DDR4 3200MHz RAM (Dual-channel SO-DIMM, 2×32GB'a Kadar Yükseltilebilir)

: 16GB DDR4 3200MHz RAM (Dual-channel SO-DIMM, 2×32GB'a Kadar Yükseltilebilir) Depolama : 512GB PCIe SSD (Dual M.2 2280 PCIe SSD Slot, Yükseltilebilir)

: 512GB PCIe SSD (Dual M.2 2280 PCIe SSD Slot, Yükseltilebilir) Batarya ve Adaptör : 46.74 Wh Batarya, 180W Şarj Adaptörü

: 46.74 Wh Batarya, 180W Şarj Adaptörü Portlar :

1× USB-C 3.2 Gen 2

2× USB-A 3.2 Gen 1

1× USB-A 2.0

1× 1Gb Ethernet

1× Mini DP 1.4 (Support up to 4K@120Hz)

1× HDMI 2.1 (Support up to 4K@120Hz)

1× SD/SDHC/SDXC Card Slot

1× 3.5mm Headphone Jack

1× 3.5mm Microphone Jack

1× DC-In Jack

: 1× USB-C 3.2 Gen 2 2× USB-A 3.2 Gen 1 1× USB-A 2.0 1× 1Gb Ethernet 1× Mini DP 1.4 (Support up to 4K@120Hz) 1× HDMI 2.1 (Support up to 4K@120Hz) 1× SD/SDHC/SDXC Card Slot 1× 3.5mm Headphone Jack 1× 3.5mm Microphone Jack 1× DC-In Jack Kablosuz Bağlantı : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Boyutlar : 360,2 × 243,5 × 23 mm

: 360,2 × 243,5 × 23 mm Ağırlık: 2.0 kg

CHUWI GTBook X fiyatı ve çıkış tarihi

CHUWI GTBook X, 5,6 inç 144Hz oyuncu dizüstü bilgisayarı, bugünden itibaren 999 dolar fiyatla satın alınabiliyor. Oyun donanımlarının giderek pahalılaştığı bir dönemde 1.000 doların altında fiyatlandırılan ve tamamen yükseltilebilir yapıya sahip bu oyuncu dizüstü bilgisayarı, uygun fiyatlı bir sistem arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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CHUWI GTBook X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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