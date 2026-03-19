    Çift 200 MP kameralı vivo X300 Ultra 30 Mart'ta tanıtılacak

    Mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratmaya hazırlanan vivo X300 Ultra, çift 200 Megapiksel kamera sensörü ve Zeiss lens desteğiyle 30 Mart'ta resmi olarak tanıtılacak.

    Çift 200 MP kameralı vivo X300 Ultra 30 Mart'ta tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    vivo, teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratan yeni kamera odaklı akıllı telefonu vivo X300 Ultra'nın lansman tarihini resmi olarak duyurdu. İlk kez MWC 2026 fuarında kısa bir ön gösterimi yapılan cihaz, 30 Mart tarihinde düzenlenecek kapsamlı bir etkinlikte tüm teknik detayları ve fiyat etiketiyle birlikte sahneye çıkacak.

    Çift 200 Megapiksel dönemi başlıyor

    2026 yılının en iddialı amiral gemilerinden biri olarak gösterilen vivo X300 Ultra, hem ana kamerasında hem de periskop telefoto lensinde 200 MP çözünürlük sunan dünyadaki ilk telefon olma unvanına sahip olacak. Bu devasa sensörlerin gücü, Zeiss imzalı takılabilir özel zoom lens aksesuarlarıyla birleşerek profesyonel çekim yeteneklerini akıllı telefon dünyasına taşıyacak.

    Çift 200 MP kameralı vivo X300 Ultra 30 Mart'ta tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Tanıtım afişlerinde X300 Ultra'nın yanı sıra daha mütevazı bir kamera modülüne sahip olan vivo X300s modeli de görüldü. Her iki cihazın da markanın yeni fotoğraf ekosistemini destekleyeceği belirtiliyor. vivo tutkunları için en sevindirici haber ise, X300 Ultra'nın Çin sınırlarını aşarak küresel pazarda satışa sunulacak ilk "Ultra" model olması.
