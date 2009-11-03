Çift çekirdekli ARM Cortex A9 işlemcisi 2010'da cep telefonlarında

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HTC HD2, 1GHz'de çalışan ARM tabanlı Qualcomm Snapdragon platformunu kullanıyor

Düşük güç tüketimli işlemci tasarımlarıyla akıllı telefon pazarını domin eden ARM, performans çıtasını daha da yukarı çekmenin planlarını yapıyor. 32nm üretim teknolojisiyle birlikte Intel'in de girmeyi planladığı ultra-düşük güç tüketimli mobil işlemci pazarında oldukça güçlü bir pozisyona sahip olan ARM, güncel işlemci tasarımında 1GHz saat hızına ulaşmanın yanı sıra çift çekirdekli yeni bir tasarım da hazırlıyor.

ARM'ın mobil çözümleri yöneticisi Rob Coombs açıkşamasında çift çekirdekli Cortex A9 işlemcisinin gelecek yıl için planlandığını belirtilirken, çalışmaları devam eden çift çekirdekli yeni işlemci mimarisi ile programcılara yeni olanaklar sunulacağı, örneğin donanımsal hızlandırmalı ses tanımlama teknolojisinin bu olanaklardan birisi olacağını ve ayrıca performans noktasında çıtanın yükseleceğini belirtti.

Çift çekirdekli yeni işlemci tasarımıyla birlikte HD Video gösterimi ve Flash oynatımının yaygınlaşacağını belirten Coombs, ARM'ın yeni mimariyi 2GHz'de testettiğini ancak yüksek hızın güç tüketimi ve ısınma noktasında cep telefonlardan öte netbook'lar için ideal olabileceğini, kurum olarak Microsoft ile sürekli diyalog halinde olduklarını belirtirken, Chrome OS hakkındaysa herhangi bir açıklama da bulunmadı.