Dünyanın ilk çift fanlı oyuncu telefonu ile tanışın

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Tam Boyutta Gör IFA 2026 fuarında sahne alan Çinli Oukitel, ilgi çekici özelliklerle donattığı ancak fiyat seviyesini de düşündüğü akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Firma bu kez çift fan kullandığı oyuncu telefonunu duyurdu.

Oukitel WP600 neler sunuyor?

Oukitel WP600 tasarım ve soğutma tarafı ile oldukça iddialı. Ne var ki performans tarafında yine maliyet gözetilmiş. 6.8 inçlik Full HD+ ekranında 120Hz tazeleme hızı sunan telefonda 3 yıl öncesine ait 4nm Dimensity 8300 yonga seti yer alıyor.

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24GB seviyesine kadar LPDDR5X ve 1TB seviyesine kadar UFS 4.0 depolama barındıran cihazda 10000mAh batarya 45W hızlı şarj sunuyor. IP68 ve IP69K ile çok dayanıklı bir oyuncu telefonu ortaya çıkmış.

Telefonun dikkat çekici özelliği iki adet fan kullanması. Üstelik RGB aydınlatma sayesinde uzun oyun seanslarında oldukça güzel bir ambiyans elde ediliyor. Yüksek kapasiteli soğutma telefonun ısınarak performansı düşürmesinin de önüne geçiyor. Henüz Oukitel WP600 için fiyat açıklanmadı.

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