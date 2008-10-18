Çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 için geri sayım başladı

Önümüzdeki hafta içerisinde Radeon HD 4830'u kullanıma sunmaya hazırlanan AMD-ATi'nin sürprizleri bu modelle sınırlı olmayacak. Firma ilk defa Radeon HD 4870 X2 lansmanında duyurduğu çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modelini ufak bir gecikmeyle muhtemelen Kasım ayı içerisinde kullanıma sunacak. 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 X2 modeline alternatif olması beklenen ve firmanın iddialarına göre Nvidia'nın pazarda satılmakta olan tüm kartlarından daha hızlı olacak Radeon HD 4850 X2'nin özelliklerini hatırlamakta fayda var.

Hakkında ilk defa konuşulmaya başlandığı günlerde Eylül ayında kullanıma sunulacağı düşünülen Radeon HD 4850 X2, Ekim ayının ikinci yarısına geçmemizle birlikte henüz lanse edilmiş değil. Her ne kadar bazı üreticilerin yol haritasında HD 4850 X2 için Ekim sonu işaret ediliyor olsa da gelen güncel haberler, yeni model için resmi duyurunun Kasım ayı içerisinde yapılacağını ifade ediyor. Sınırlı sayıda üretilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğu belirtilen Radeon HD 4850 X2 ile hedef Nvidia'nın GeForce GTX 280 modeli olacak.

Tam Boyutta Gör

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 gpu'sunun çiftine sahip olacak Radeon HD 4850 X2, 2X 256-bit bellek veri yolu desteğine ve toplamda 1600x paralel işlem birimine sahip olacak. Referans modeli 2.0TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesiyle gelecek olan GHD 4850 X2 için AMD-ATi'nin üreticileri serbest bıraktığı ve firmaların kendi tasarımlarını pazara sunabilecekleri de gelen haberler arasında. 2GB GDDR3 belleğe sahip olacak 4850 X2'nin grafik işlemcisi 625MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de çalışacak.

Isıl güç tasarımının 230 watt, bellek bant genişliğinin ise 128GB/sn olması beklenen Radeon HD 4850 X2, çift slot tasarıma sahip olacak ve Crossfire X2 teknolojisiyle Quad-Crossfire kurulumlarını da destekleyecek. Ayrıca DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumluluğu bulunacak kart, Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilecek. AMD-ATi referans tasarım için 399$'lık etiket fiyatı belirlemiş olsa da özel tasarım/hız aşırtmalı modellerde fiyatlar bir miktar daha yüksek olabilir.