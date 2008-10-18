Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 için geri sayım başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,8b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önümüzdeki hafta içerisinde Radeon HD 4830'u kullanıma sunmaya hazırlanan AMD-ATi'nin sürprizleri bu modelle sınırlı olmayacak. Firma ilk defa Radeon HD 4870 X2 lansmanında duyurduğu çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modelini ufak bir gecikmeyle muhtemelen Kasım ayı içerisinde kullanıma sunacak. 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 X2 modeline alternatif olması beklenen ve firmanın iddialarına göre Nvidia'nın pazarda satılmakta olan tüm kartlarından daha hızlı olacak Radeon HD 4850 X2'nin özelliklerini hatırlamakta fayda var.

Hakkında ilk defa konuşulmaya başlandığı günlerde Eylül ayında kullanıma sunulacağı düşünülen Radeon HD 4850 X2, Ekim ayının ikinci yarısına geçmemizle birlikte henüz lanse edilmiş değil. Her ne kadar bazı üreticilerin yol haritasında HD 4850 X2 için Ekim sonu işaret ediliyor olsa da gelen güncel haberler, yeni model için resmi duyurunun Kasım ayı içerisinde yapılacağını ifade ediyor. Sınırlı sayıda üretilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğu belirtilen Radeon HD 4850 X2 ile hedef Nvidia'nın GeForce GTX 280 modeli olacak.

Çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 için geri sayım başladı
Tam Boyutta Gör

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 gpu'sunun çiftine sahip olacak Radeon HD 4850 X2, 2X 256-bit bellek veri yolu desteğine ve toplamda 1600x paralel işlem birimine sahip olacak. Referans modeli 2.0TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesiyle gelecek olan GHD 4850 X2 için AMD-ATi'nin üreticileri serbest bıraktığı ve firmaların kendi tasarımlarını pazara sunabilecekleri de gelen haberler arasında. 2GB GDDR3 belleğe sahip olacak 4850 X2'nin grafik işlemcisi 625MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de çalışacak.

Isıl güç tasarımının 230 watt, bellek bant genişliğinin ise 128GB/sn olması beklenen Radeon HD 4850 X2, çift slot tasarıma sahip olacak ve Crossfire X2 teknolojisiyle Quad-Crossfire kurulumlarını da destekleyecek. Ayrıca DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumluluğu bulunacak kart, Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilecek. AMD-ATi referans tasarım için 399$'lık etiket fiyatı belirlemiş olsa da özel tasarım/hız aşırtmalı modellerde fiyatlar bir miktar daha yüksek olabilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Codname47 11 yıl
IronFuneral çok mantıklı bir yorum gerçekten tebrikler..gereksiz bir kart oldugunu düşünüyorum zira zaten crossfire yapıldıgındaki performansından %10 civarı bir artış gerçekleştircektir.yüksek çözünürlüklerde oynamak istiyenler için ideal oldugu söylenebilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musandia 11 yıl
Ati kolay yolu buldu bundan sonra da x2 4830 çıkarır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whatisnfc 11 yıl
Fiyatı ve perfomansı iyi olursa bir çok kişi tercih edicektir ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 11 yıl
Farcry2 de çok iyi fps alabilir bu kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XandP 11 yıl
Şu an için bir 4850 ya da 4870 in oynatamayacağı oyun yok.Böyle çok yüksek fiyatlı kartlar gereksiz bence.Ama kişiden kişiye göre değişir çünkü bakıyorum forumda daha 6-7 öncesine kadar 8800 gt den iyisi yoktu f/p de noldu o kadar para saydılar tak hemen sattılar o yüzden o kadar para vermeye değmez bu kartlara ne de olsan yeni çıkanları bunları ezip geçecek.Şu an için 4850 gayet iyi en fazla 4870 alınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 11 yıl
haber için teşekürler türkiyede bu kartın fiyatı 700 ytl ye yaklaşır ve el yakar gibime geliyor 4870 bu uygun fiyatları ile almış başını gidiyorken 4850x2 bu fiyatla bi müddet istenilen satış rakamına ulaşamaz gibime geliyor bakalım görücez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Vision 11 yıl

Orjinalden alıntı: cenkyyy

haber için teşekürler türkiyede bu kartın fiyatı 700 ytl ye yaklaşır ve el yakar gibime geliyor 4870 bu uygun fiyatları ile almış başını gidiyorken 4850x2 bu fiyatla bi müddet istenilen satış rakamına ulaşamaz gibime geliyor bakalım görücez



Al bendende o kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 11 yıl
HD 4850 X2 için AMD-ATi'nin üreticileri serbest bıraktığı ve firmaların kendi tasarımlarını pazara sunabilecekleri de gelen haberler arasında.

Buradan ısı sorunları daha az kartlar gelecek anlamı çıkartsam doğru olur umarım. Bu aralar ATI çeşitliliği arttırmaya başladı. Nasıl bir başarı yakalar bilmiyorum ama hala X2 ekran kartlarına temkinli yaklaşıyorum...

Haber için teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8787 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Cebit 2008: sunumaX Standı 11 yıl Cebit 2008: Pozitim Teknoloji Standı 11 yıl Cebit 2008: nComputing Standı 11 yıl Cebit 2008: McAfee Standı 11 yıl Cebit 2008: KT Servis Standı 11 yıl Cebit 2008: ArtWin.Net Yazılım Standı 11 yıl Cebit 2008: AlisVerisX Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim