Çift motorlu bu elektrikli bisiklet, 98 km/s hız ve 321 km menzil sunuyor

Aniioki A9 Pro Max Dual Motor 2.0 neler sunuyor?
Aniioki A9 Pro Max Dual Motor 2.0, çift elektrik motoruyla geliyor. Modelin versiyonuna bağlı olarak toplam motor gücü 6.000 W ile 7.000 W arasında değişiyor. Her bir motorun 125 Nm tork ürettiği belirtilirken, en güçlü versiyon 98 km/s hıza kadar çıkabiliyor.
Orta seviyedeki 60 V 3.0 versiyonu ise iki adet 3.000 W motorla geliyor ve toplam 7.000 W tepe güç sunuyor. Bu modelin maksimum hızı 82-88 km/s seviyesine çıkıyor.
Serinin en güçlü versiyonunda ise 72 V 70 Ah kapasiteli, 5.040 Wh'lik bir batarya kullanılıyor. Çift 3.000 W motorla donatılan bu model, 98 km/s'ye kadar hız yapabiliyor. Şirket ayrıca pedal destekli kullanımda 321 kilometreye kadar menzil sunulduğunu belirtiyor.
Güçlü motorları kontrol altında tutmak için CBS (Combined Braking System) fren sistemi ve 300 mm'lik büyük fren diskleri kullanılıyor. En üst versiyonda ise sekiz pistonlu ön ve altı pistonlu arka fren kaliperleri bulunuyor.
Bisiklette Shimano 7 vitesli aktarma sistemi ve 26 x 4,8 inç ölçülerinde geniş fat-bike lastikleri yer alıyor. Ayrıca 5 inçlik çok işlevli ekran, LED far, entegre arka lamba ve başparmak gaz kolu gibi donanımlar da sunuluyor.
A9 Pro Max'te üç farklı sürüş modu bulunuyor: gaz koluyla kullanım, pedal destekli sürüş ve hız sabitleyici. Böylece kullanıcı, kullanım senaryosuna göre farklı sürüş seçeneklerinden yararlanabiliyor.
Aniioki A9 Pro Max Dual Motor 2.0'ın başlangıç fiyatı 2.899 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat, 60 V 70 Ah bataryalı giriş seviyesi versiyon için geçerli. Serinin en güçlü 72 V 70 Ah bataryalı modeli ise 4.399 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Kaynakça https://aniioki.com/products/aniioki-a9-pro-max-gt-ebike https://www.notebookcheck.net/Aniioki-launches-new-e-bike-with-dual-motors-and-impressive-321-km-range.1358993.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: