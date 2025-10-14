Çift motorlu Togg T10X ve T10F'in Almanya fiyatları açıklandı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Türkiye'de satışa sunulan çift motorlu "Togg T10F V2 4More" ve "Togg T10X V2 4More" versiyonların Almanya fiyatları da açıklandı. SUV modelin çift motorlu versiyonu 468 km'ye, sedan modelin çift motorlu versiyonu ise 523 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor.

Çift motorlu Togg T10F ve T10X Almanya fiyatları:

Togg T10F V2 4More: 49.590 euro

Togg T10X V2 4More: 50.190 euro

Çift motorlu Togg T10F'in Almanya'daki anahtar teslim satış fiyatı güncel kurla 2.4 milyon TL'ye denk geliyor. Aynı modelin yüzde 65 ÖTV'li Türkiye fiyatı 3.133.640 TL olarak açıklanmıştı. Togg T10X'in Almanya fiyatı ise Obsidiyen paket olmayan haliyle 2.44 milyon TL civarında. Obsidiyen paketli T10X'in Türkiye fiyatı da 3.233.640 TL.

T10X 4More Teknik Özellikleri:

Maksimum Güç : 320 kW – 435 PS

: 320 kW – 435 PS Maksimum Tork : 700 Nm

: 700 Nm Maksimum Hız (km/s): 185

185 0-100 km/s: 4,8 sn

4,8 sn Enerji Tüketimi : 21,9 kWh

: 21,9 kWh Karma Menzil (WLTP) : 468 km

: 468 km Şehir içi Menzil (WLTP) : 681 km

: 681 km Batarya Kapasitesi : 88,5 kWh

: 88,5 kWh Hızlı Şarj Süresi : 28 dk

: 28 dk Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş

T10F 4More Teknik Özellikleri:

Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS

320 kW – 435 PS Maksimum Tork : 700 Nm

: 700 Nm Maksimum Hız (km/s) : 177

: 177 0-100 km/s : 4,1 sn

: 4,1 sn Enerji Tüketimi : 20,3 kWh

: 20,3 kWh Karma Menzil (WLTP) : 523 km

: 523 km Şehir içi Menzil (WLTP) : 645 km

: 645 km Batarya Kapasitesi : 88,5 kWh

: 88,5 kWh Hızlı Şarj Süresi : 28 dk

: 28 dk Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş

