Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çift motorlu Togg T10X ve T10F'in Almanya fiyatları açıklandı

    Geçen hafta Türkiye fiyatları açıklanan dört çeker Togg T10F 4More ve T10X 4More'un Almanya fiyatları da açıklandı. T10X için Almanya'da Obsidiyen tasarım paketi bulunmuyor.

    Çift motorlu Togg T10X ve T10F'in Almanya fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Türkiye'de satışa sunulan çift motorlu "Togg T10F V2 4More" ve "Togg T10X V2 4More" versiyonların Almanya fiyatları da açıklandı. SUV modelin çift motorlu versiyonu 468 km'ye, sedan modelin çift motorlu versiyonu ise 523 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor.

    Çift motorlu Togg T10F ve T10X Almanya fiyatları:

    • Togg T10F V2 4More: 49.590 euro
    • Togg T10X V2 4More: 50.190 euro

    Çift motorlu Togg T10F'in Almanya'daki anahtar teslim satış fiyatı güncel kurla 2.4 milyon TL'ye denk geliyor. Aynı modelin yüzde 65 ÖTV'li Türkiye fiyatı 3.133.640 TL olarak açıklanmıştı. Togg T10X'in Almanya fiyatı ise Obsidiyen paket olmayan haliyle 2.44 milyon TL civarında. Obsidiyen paketli T10X'in Türkiye fiyatı da 3.233.640 TL. 

    T10X 4More Teknik Özellikleri:

    • Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS
    • Maksimum Tork: 700 Nm
    • Maksimum Hız (km/s): 185
    • 0-100 km/s: 4,8 sn
    • Enerji Tüketimi: 21,9 kWh
    • Karma Menzil (WLTP): 468 km
    • Şehir içi Menzil (WLTP): 681 km
    • Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh
    • Hızlı Şarj Süresi: 28 dk
    • Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş

    T10F 4More Teknik Özellikleri:

    • Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS
    • Maksimum Tork: 700 Nm
    • Maksimum Hız (km/s): 177
    • 0-100 km/s: 4,1 sn
    • Enerji Tüketimi: 20,3 kWh
    • Karma Menzil (WLTP): 523 km
    • Şehir içi Menzil (WLTP): 645 km
    • Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh
    • Hızlı Şarj Süresi: 28 dk
    • Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford f-max neden tutulmuyor karoserde ezik ve çizik ne demek karın guruldaması nasıl geçer ihh güvenilir mi yanlışlıkla karınca yersek ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor 200 Pro
    Honor 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum