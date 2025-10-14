Çift motorlu Togg T10X ve T10F'in Almanya fiyatları açıklandı

Çift motorlu Togg T10F ve T10X Almanya fiyatları:
- Togg T10F V2 4More: 49.590 euro
- Togg T10X V2 4More: 50.190 euro
Çift motorlu Togg T10F'in Almanya'daki anahtar teslim satış fiyatı güncel kurla 2.4 milyon TL'ye denk geliyor. Aynı modelin yüzde 65 ÖTV'li Türkiye fiyatı 3.133.640 TL olarak açıklanmıştı. Togg T10X'in Almanya fiyatı ise Obsidiyen paket olmayan haliyle 2.44 milyon TL civarında. Obsidiyen paketli T10X'in Türkiye fiyatı da 3.233.640 TL.
T10X 4More Teknik Özellikleri:
- Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS
- Maksimum Tork: 700 Nm
- Maksimum Hız (km/s): 185
- 0-100 km/s: 4,8 sn
- Enerji Tüketimi: 21,9 kWh
- Karma Menzil (WLTP): 468 km
- Şehir içi Menzil (WLTP): 681 km
- Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh
- Hızlı Şarj Süresi: 28 dk
- Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş
T10F 4More Teknik Özellikleri:
- Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS
- Maksimum Tork: 700 Nm
- Maksimum Hız (km/s): 177
- 0-100 km/s: 4,1 sn
- Enerji Tüketimi: 20,3 kWh
- Karma Menzil (WLTP): 523 km
- Şehir içi Menzil (WLTP): 645 km
- Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh
- Hızlı Şarj Süresi: 28 dk
- Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş