    Çift yönlü şarj ile yılda 14.000 km bedava yolculuk

    BMW’nin yeni iX3 modeli ve E.ON’un geliştirdiği özel tarife sayesinde araç sahipleri yılda 750 €’ya kadar tasarruf edebiliyor. Bu da yaklaşık 14.000 km bedava yolculuk anlamına geliyor.

    Çift yönlü şarj ile yılda 14.000 km bedava yolculuk Tam Boyutta Gör

    Almanya’da BMW’nin yeni iX3 modeli ve elektrik şebekesi işletmecisi E.ON’un ortak çalışması, elektrikli araç sahiplerine yıllık 14.000 kilometreye denk gelen bedava şarj avantajı sağlıyor.
    Elektrikli araçların henüz tam anlamıyla kullanılmayan büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyel, hem yenilenebilir enerjinin verimli kullanımını artırıyor hem de elektrikli araçlara olan ilgiyi güçlendiriyor. Söz konusu teknoloji V2G (Vehicle to Grid), yani Araçtan Şebekeye olarak adlandırılıyor. Basitçe söylemek gerekirse, artık aracınız yalnızca şebekeden elektrik çekmiyor, ihtiyaç anında şebekeye de elektrik sağlayabiliyor.

    Şebeke ve Yenilenebilir Enerji Dengesi

    Yenilenebilir enerji kaynakları çevre için büyük fayda sağlasa da, şebeke dengeleri açısından bazı zorluklar yaratıyor. Güneş olmadığında elektrik üretimi düşerken, güneş ve rüzgârın fazla olduğu zamanlarda şebekede enerji fazlası oluşuyor. Bu dengesizlikler, şebekeleri çoğu zaman pahalı doğalgaz santrallerine bağımlı hale getiriyor.

    Bu nedenle şebekeler milyonlarca dolarlık batarya yatırımları yapıyor. Oysa çoğu evin önünde hali hazırda, devasa bataryalara sahip elektrikli araçlar bulunuyor. Örneğin BMW iX3’ün 108 kWh’lik bataryası, Türkiye’deki ortalama bir evin 6 günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

    Çift yönlü şarj ile yılda 14.000 km bedava yolculuk Tam Boyutta Gör

    BMW ve E.ON İş Birliği

    BMW, profesyonel duvar şarj cihazıyla birlikte E.ON’un geliştirdiği özel tarife sayesinde araç sahiplerine hem aracın bağlı kaldığı süre için bonus, hem de şebekeye sağladığı enerji için ek kazanç sağlıyor. Bu sistem, maksimum durumda yıllık 750 € indirim sunuyor. Bu da, bir iX3’ün yılda yaklaşık 14.000 km bedava yol alması anlamına geliyor.

    Şebeke açısından ise bu teknoloji, hem pahalı acil durum elektriği ihtiyacını ortadan kaldırıyor hem de ek iletim hattı yatırımlarının önüne geçiyor.

    Batarya Sağlığı ve Kontrol

    Araçtan şebekeye verilen enerji 11 kW ile sınırlı. Bu da normal şarj gücüyle aynı seviyede. BMW, bu düşük güç aktarımının bataryayı yıpratmadığını belirtiyor. Kullanıcılar sistemi uzaktan yönetebiliyor, her zaman minimum menzil kalacak şekilde ayar yapabiliyor.

    Gelecekte BMW, bu teknoloji ile fazla güneş enerjisinin gündüz depolanıp akşam evde kullanılmasını da mümkün kılacak. Yeni iX3 dahil “Neue Klasse” serisi, standart olarak 11 kW çift yönlü şarj desteğiyle gelecek. Bu sayede ayrı bir ev bataryasına ihtiyaç ortadan kalkabilir.

    Ayrıca BMW, sistemin ısı pompalarıyla da entegre edilmesini planlıyor. Böylece kullanıcılar fazla güneş enerjisini evin ısıtma/soğutma sistemine veya aracın bataryasına yönlendirebilecek. Kısacası BMW, evin enerji yönetiminde merkez rol oynamaya hazırlanıyor.

    Bu teknoloji yalnızca ev ve şebeke için değil, aynı zamanda kamp gibi açık alanlarda da avantaj sağlıyor. Araç, tüm elektrikli ekipmanlar için kesintisiz enerji kaynağına dönüşebiliyor.

    E.ON, aracın şebekeye bağlı kaldığı her saat için 24 Euro cent ödeme yapıyor. Ancak aylık ödeme üst sınırı 60 € olarak belirlenmiş. Yani, aracın ayda 250 saat (günde ortalama 8,3 saat) bağlı kalması yeterli. Bu da pratikte oldukça kolay ulaşılabilir bir hedef.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

