Çiftçilere özel yapay zeka geliştirildi: Tarımda yeni dönem

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John Deere, çiftçilerin tarla, makine ve operasyon verilerini kullanarak soruları yanıtlayan yeni yapay zeka asistanı JD’yi test etmeye başladı. Sistem, ekipman ayarlarından yakıt tüketimine ve hasat zamanlamasına kadar birçok konuda kişiselleştirilmiş bilgiler sunuyor.

Çiftçinin kendi verilerini kullanıyor

John Deere, kendi platformuna entegre edilen JD adlı yapay zeka asistanını ABD’de seçili müşterilerin kullanımına açmış durumda. Şirket, sistemi çiftçilerin sahip olduğu büyük miktardaki tarla, makine ve operasyon verisini daha kolay kullanılabilir bilgilere dönüştürmek için geliştiriyor.

JD, çiftçilerin rapor, tablo veya farklı dokümanlar arasında uzun süre arama yapmasına gerek kalmadan operasyonlarına ilişkin sorular sormasına imkan tanıyor. Örneğin bir çiftçi, daha önce gerçekleştirdiği bir tarla denemesinin nerede yapıldığını doğrudan sorarak bilgiye hızlıca ulaşabiliyor.

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Asistan bunun yanında makine ayarları, yakıt tüketimi, mahsul performansı ve hasat zamanlaması gibi konularda da yanıtlar verebiliyor. John Deere, JD'nin geçmiş operasyonlardan elde edilen eğilimleri ve en iyi uygulamaları çiftçinin kendi verileri üzerinden değerlendirerek daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Kullanıcı sorular sordukça, sistem çiftçinin operasyonunu ve düşünce yapısını daha iyi anlayarak zamanla daha kişiselleştirilmiş ve kesin yanıtlar da sunabilecek.

John Deere, JD'nin hangi yapay zeka teknolojisiyle çalıştığını ise açıklamadı. Şirket, çiftçilerin kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olduğunu ve tarım verilerini satmayacağını söylüyor. Verilerin yalnızca ilgili anlaşmalar ve politikalarda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacağı, bu politikalarda yapılacak değişikliklerin ise önceden açık biçimde duyurulacağı belirtiliyor.

JD şu anda ABD'deki seçili müşteriler için John Deere Operations Center üzerinden erişilebilir durumda. Şirket, sistemi ilerleyen dönemde web ve mobil platformlara daha geniş kapsamda taşımayı planlıyor. Uzun vadede yapay zeka asistanının traktörler ve diğer tarım makinelerinin kabin içi ekranlarına da getirilmesi hedefleniyor.

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