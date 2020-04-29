Çiftçiyi ve alıcıyı buluşturan Dijital Tarım Pazarı açıldı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesinin tanıtımını yaptı ve dijitaltarimpazari.gov.tr’yi faaliyete geçirdi. Dijital Tarım Pazarı, çiftçiler ile çiftçiden ürün almak isteyen firmaları bir araya getiriyor.

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Dijtal Tarım Pazarı sayesinde aracılar ortadan kalkacağı için çiftçiler ürününü değer fiyattan satacak. Ürünü tüketiciye ulaştıran firmalar ise tarım ürünlerini uygun fiyata tedarik edecek. Böylelikle tüketiciler, meyve ve sebzeyi daha düşük fiyata alabilecek.

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DİTAP sayesinde arz ve talep buluşuyor. Ayrıca DİTAP’taki sözleşmeli tarım modeli sayesinde küçük çiftçilerin planlı üretim modeline geçişi sağlanabilecek. Sözleşmeli üretim yapacak çiftçilere özel kredi paketleri sunulacak.

DİTAP’ta ilk fazda sebze, meyve, bakliyat ürünlerin alım satımı yapılıyor. İlk etapta sebze-meyve üretiminin yüzde 10’luk kısmının DİTAP üzerinden işlem görmesi hedefleniyor. Projenin ilerleyen fazlarında hayvancılık, gübre, ilaç, tohum gibi tarımsal ürünler de eklenecek.

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