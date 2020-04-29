Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çiftçiyi ve alıcıyı buluşturan Dijital Tarım Pazarı açıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hayata geçirildi. DİTAP, çiftçiler ile alıcıları dijital ortamda buluşturuyor.
    53 dk.
    249
    35
    3
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çiftçiyi ve alıcıyı buluşturan Dijital Tarım Pazarı açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesinin tanıtımını yaptı ve dijitaltarimpazari.gov.tr’yi faaliyete geçirdi. Dijital Tarım Pazarı, çiftçiler ile çiftçiden ürün almak isteyen firmaları bir araya getiriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin

    Dijtal Tarım Pazarı sayesinde aracılar ortadan kalkacağı için çiftçiler ürününü değer fiyattan satacak. Ürünü tüketiciye ulaştıran firmalar ise tarım ürünlerini uygun fiyata tedarik edecek. Böylelikle tüketiciler, meyve ve sebzeyi daha düşük fiyata alabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs yoğunluk haritası güncellemesi yayınlandı"

    DİTAP sayesinde arz ve talep buluşuyor. Ayrıca DİTAP’taki sözleşmeli tarım modeli sayesinde küçük çiftçilerin planlı üretim modeline geçişi sağlanabilecek. Sözleşmeli üretim yapacak çiftçilere özel kredi paketleri sunulacak.

    DİTAP’ta ilk fazda sebze, meyve, bakliyat ürünlerin alım satımı yapılıyor. İlk etapta sebze-meyve üretiminin yüzde 10’luk kısmının DİTAP üzerinden işlem görmesi hedefleniyor. Projenin ilerleyen fazlarında hayvancılık, gübre, ilaç, tohum gibi tarımsal ürünler de eklenecek. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozcandagdevirdi 25 dk. yeni yorumcu
    senelerden beridir olması gereken şimdi oldu. Geç olsun güç olmasın derler.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 38 dk.
    Evet, yıllardır olması gereken ama ne hesapsa siyasilerin aklına aniden icat gibi gelen ultra fikir; olması gereken de bu değil mi zaten üretici ile tüketiciyi direkt buluşturan bu tarz portalların olması, hem satan üretici daha fazla kazanacak, hem de son tüketici daha ucuza alacak, diğer şekil fiyat şiştikçe şişiyordu...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 7 dk. yeni yorumcu serdarcenk
    dogru diyorsun da kardeş aracılardan çok kişi ekmek yiyordu .ama yedikleri kaba tükürünce olay başka yerlere gitti hak ettiklerini bulurlar inslh
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. LG yılın ilk çeyreğinde coştu, mobil bölüm halen kayıplarda 29 dk. PS Plus Mayıs 2020 oyunları açıklandı 53 dk. GÖRÜNTÜLENEN Çiftçiyi ve alıcıyı buluşturan Dijital Tarım Pazarı açıldı Sonraki Honor X10'un görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı 1 sa. Üniversitelilere uzaktan eğitim için 6 GB internet hediye! 2 sa. Huawei ülkesinde Qualcomm’u geçti 2 sa. Casper Excalibur G770 oyuncu dizüstü ön siparişe başladı 3 sa. Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği Türkiye'de kullanılacak mı? 3 sa. WhatsApp, kullanıcılarına krediyle para verecek 3 sa. Makyajlı Mitsubishi Space Star Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 4 sa. Oppo Find X2 inceleme | Snapdragon 865, 12GB RAM, 120Hz ekran ve ultra süper hızlı şarj! 4 sa. Google mezarlığı büyüyor: Shoelace kapatıldı 4 sa. Koronavirüs yoğunluk haritası güncellemesi yayınlandı 6 sa. GPS, faaliyete geçişinin 25. yılını kutluyor 7 sa. Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edilecek 7 sa. Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için bugün saat 13.30'da canlı yayındayız 8 sa. Phil Spencer: “Xbox Series X’in 2D’den 3D oyuna geçiş deneyimi yaşatacağını düşünüyorum” 9 sa. Dünyanın ilk açık kaynak depolama motoru kullanıma sunuldu 10 sa. DJI Mavic Air 2 tanıtıldı 18 sa. 1998 OR2: Dünya'nın yakınından geçecek olan 'dev asteroit' görüntülendi (Video) 18 sa. Xbox Live Gold Mayıs 2020 oyunları açıklandı 18 sa. Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds X olacak 19 sa. OnePlus 8 Pro'daki yeşil ekran sorununu düzelten güncelleme yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor
    DonanımHaber
    İstanbullu binlerce öğretmenin Zoom hesabı yoluyla kişisel bil...
    DonanımHaber
    Wi-Fi 7 standardıyla "yüksek hızlı" kablosuz internetin kapıla...
    DonanımHaber
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    SuperData: Animal Crossing: New Horizons 5 Milyon Dijital Kopy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    1 Haftadır internet yok ilgilenen yok
    DH Forum
    Ubisoft Türkiye Resmi Sosyal Medya Hesapları Açıldı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Yeni Bir Haber Var
    Skagen Falster 3 Wear OS akıllı saat, Snapdragon 3100 ve 1GB RAM ile tanıtıldı şimdi
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim