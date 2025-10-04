DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tarım sektörünün en büyük sorunlarından biri olan hasat döneminde iş gücü eksikliğine, yapay zekâ destekli robotlar çözüm olmaya başladı. Buğday ya da mısır gibi dayanıklı ürünler yıllardır makinelerle hasat ediliyor olsa da, narin yapısı nedeniyle çilek hâlâ büyük ölçüde insan eliyle toplanıyor. Washington Eyalet Üniversitesi’nde yapılan son araştırma ise bu durumu değiştirebilecek bir adım attı.

Bu güneş enerjisi santralinin kurulumunda robotlar kullanıldı 20 sa. önce eklendi

Geliştirilen robot, yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisi sayesinde yaprakların arasında kalan çilekleri tespit ediyor. Ardından silikon parmaklarla donatılmış kolu sayesinde meyveyi nazikçe koparıyor. Ayrıca sistemin verimi, yaprakları itmek için kullanılan fanla önemli ölçüde artıyor. Fan olmadan %58 verim elde edilirken, fan eklendiğinde bu oran %74’e çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Her bir çileği toplamak yaklaşık 20 saniye sürüyor. İnsan işçiliğine göre yavaş olsa da, robotların 7/24 kesintisiz çalışabilmesi ve kolaylıkla çoğaltılabilmesi bu açığı kapatıyor. Araştırmacıların hesaplamalarına göre, her biri 4 kola sahip 10 robot, 43 saat içinde 300.000 çileği toplayabiliyor.Bir sonraki adım olarak, bu robotların kapalı ve kontrollü bir ortamda (uygun ışık ve iklim koşullarının sağlandığı özel araçlarda) çalışması planlanıyor. Bilim insanları, gelecekte çilek hasadını tamamen otomatikleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Çilek hasadında yeni dönem: Yapay zekalı robotlar çilek topluyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: