Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çilek hasadında yeni dönem: Yapay zekalı robotlar çilek topluyor

    Araştırmacılar, yapay zeka ile çilekleri yaprakların arasından tespit edip silikon parmaklarla toplayan bir robot geliştirdi. Yaprakları üfleyen fan sistemiyle robotun verimi %74’e kadar çıktı.

    Çilek hasadında yeni dönem: Yapay zekalı robotlar çilek topluyor
    Tarım sektörünün en büyük sorunlarından biri olan hasat döneminde iş gücü eksikliğine, yapay zekâ destekli robotlar çözüm olmaya başladı. Buğday ya da mısır gibi dayanıklı ürünler yıllardır makinelerle hasat ediliyor olsa da, narin yapısı nedeniyle çilek hâlâ büyük ölçüde insan eliyle toplanıyor. Washington Eyalet Üniversitesi’nde yapılan son araştırma ise bu durumu değiştirebilecek bir adım attı.

    Geliştirilen robot, yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisi sayesinde yaprakların arasında kalan çilekleri tespit ediyor. Ardından silikon parmaklarla donatılmış kolu sayesinde meyveyi nazikçe koparıyor. Ayrıca sistemin verimi, yaprakları itmek için kullanılan fanla önemli ölçüde artıyor. Fan olmadan %58 verim elde edilirken, fan eklendiğinde bu oran %74’e çıkıyor.

    Çilek hasadında yeni dönem: Yapay zekalı robotlar çilek topluyor Tam Boyutta Gör
    Her bir çileği toplamak yaklaşık 20 saniye sürüyor. İnsan işçiliğine göre yavaş olsa da, robotların 7/24 kesintisiz çalışabilmesi ve kolaylıkla çoğaltılabilmesi bu açığı kapatıyor. Araştırmacıların hesaplamalarına göre, her biri 4 kola sahip 10 robot, 43 saat içinde 300.000 çileği toplayabiliyor.Bir sonraki adım olarak, bu robotların kapalı ve kontrollü bir ortamda (uygun ışık ve iklim koşullarının sağlandığı özel araçlarda) çalışması planlanıyor. Bilim insanları, gelecekte çilek hasadını tamamen otomatikleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 1 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuzenimle öpüştük 3x2.5 kablo kaç watt taşır clio 4 triger değişim zamanı araba alınmayacak iller motor yapılmış araç alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum