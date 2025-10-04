Çilek hasadında yeni dönem: Yapay zekalı robotlar çilek topluyor

Geliştirilen robot, yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisi sayesinde yaprakların arasında kalan çilekleri tespit ediyor. Ardından silikon parmaklarla donatılmış kolu sayesinde meyveyi nazikçe koparıyor. Ayrıca sistemin verimi, yaprakları itmek için kullanılan fanla önemli ölçüde artıyor. Fan olmadan %58 verim elde edilirken, fan eklendiğinde bu oran %74’e çıkıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Araştırmacılar, yapay zeka ile çilekleri yaprakların arasından tespit edip silikon parmaklarla toplayan bir robot geliştirdi. Yaprakları üfleyen fan sistemiyle robotun verimi %74’e kadar çıktı.
