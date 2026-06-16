Çılgın tasarımlı Cupra Tindaya için seri üretim kararı

Teknik detaylar
Henüz seri üretim versiyonunun kesin teknik özellikleri netleşmiş değil, ancak 4.72 metrelik konsept modelin sunduğu veriler oldukça dikkat çekici. Yaklaşık 489 beygir güce (365 kW) sahip olan araçta menzil artırıcı sistem mevcut. Bu sistemde bulunan 1.5 litrelik TSI benzinli motor sadece bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi görüyor. Saf elektrikli modda yaklaşık 300 kilometre yol kat edebilen fütüristik SUV, toplamda ise 1.000 kilometreye varan bir menzile ulaşıyor.
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