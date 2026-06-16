Çılgın tasarımlı Cupra Tindaya için seri üretim kararı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör 2018 yılında Seat'tan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Cupra, ürün yelpazesini genişletmeye ve aynı zamanda elektriklendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Şirket CEO'su Markus Haupt, otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak bir haberle geldi. Deneyimli yönetici geçtiğimiz yıl Münih Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıtılan Cupra Tindaya'nın önümüzdeki yıllarda seri üretime geçeceğini resmen doğruladı.

Tam Boyutta Gör Adını Fuerteventura'daki volkanik bir dağdan alan Cupra Tindaya, markanın ürün gamındaki elektrikli Tavascan'ın üzerinde konumlanacak. Tasarım ve mühendislik ekiplerinin aktif olarak nihai versiyon üzerinde çalıştığını ifade eden Cupra CEO'su, sıra dışı görünüme sahip aracın tasarımını ise "muhteşem" olarak nitelendiriyor.

Tam Boyutta Gör

Teknik detaylar

Henüz seri üretim versiyonunun kesin teknik özellikleri netleşmiş değil, ancak 4.72 metrelik konsept modelin sunduğu veriler oldukça dikkat çekici. Yaklaşık 489 beygir güce (365 kW) sahip olan araçta menzil artırıcı sistem mevcut. Bu sistemde bulunan 1.5 litrelik TSI benzinli motor sadece bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi görüyor. Saf elektrikli modda yaklaşık 300 kilometre yol kat edebilen fütüristik SUV, toplamda ise 1.000 kilometreye varan bir menzile ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni model, Volkswagen Grubu'nun önümüzdeki on yıl için planladığı stratejik SSP platformu üzerine inşa edilecek. Bu yeni nesil platform ilk olarak Audi modellerinde kullanılacak ve daha sonra Porsche ile VW ID. Golf gibi modellerde de karşımıza çıkacak. Değişen pazar koşulları ve müşteri tercihlerine göre Cupra Tindaya'nın tamamen elektrikli bir versiyonu da planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çılgın tasarımlı Cupra Tindaya için seri üretim kararı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: