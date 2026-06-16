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    Çılgın tasarımlı Cupra Tindaya için seri üretim kararı

    Cupra markasının sıra dışı tasarıma sahip Tindaya isimli konsept SUV modelinin seri üretime gireceği resmen onaylandı. Şirket CEO'su aracın birkaç yıl içinde yollarda olacağını açıkladı.

    Çılgın tasarımlı Cupra Tindaya için seri üretim kararı Tam Boyutta Gör
    2018 yılında Seat'tan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Cupra, ürün yelpazesini genişletmeye ve aynı zamanda elektriklendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Şirket CEO'su Markus Haupt, otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak bir haberle geldi. Deneyimli yönetici geçtiğimiz yıl Münih Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıtılan Cupra Tindaya'nın önümüzdeki yıllarda seri üretime geçeceğini resmen doğruladı.
    Çılgın tasarımlı Cupra Tindaya için seri üretim kararı Tam Boyutta Gör
    Adını Fuerteventura'daki volkanik bir dağdan alan Cupra Tindaya, markanın ürün gamındaki elektrikli Tavascan'ın üzerinde konumlanacak. Tasarım ve mühendislik ekiplerinin aktif olarak nihai versiyon üzerinde çalıştığını ifade eden Cupra CEO'su, sıra dışı görünüme sahip aracın tasarımını ise "muhteşem" olarak nitelendiriyor.

    Çılgın tasarımlı Cupra Tindaya için seri üretim kararı Tam Boyutta Gör

    Teknik detaylar

    Henüz seri üretim versiyonunun kesin teknik özellikleri netleşmiş değil, ancak 4.72 metrelik konsept modelin sunduğu veriler oldukça dikkat çekici. Yaklaşık 489 beygir güce (365 kW) sahip olan araçta menzil artırıcı sistem mevcut. Bu sistemde bulunan 1.5 litrelik TSI benzinli motor sadece bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi görüyor. Saf elektrikli modda yaklaşık 300 kilometre yol kat edebilen fütüristik SUV, toplamda ise 1.000 kilometreye varan bir menzile ulaşıyor.

    Çılgın tasarımlı Cupra Tindaya için seri üretim kararı Tam Boyutta Gör
    Yeni model, Volkswagen Grubu'nun önümüzdeki on yıl için planladığı stratejik SSP platformu üzerine inşa edilecek. Bu yeni nesil platform ilk olarak Audi modellerinde kullanılacak ve daha sonra Porsche ile VW ID. Golf gibi modellerde de karşımıza çıkacak. Değişen pazar koşulları ve müşteri tercihlerine göre Cupra Tindaya'nın tamamen elektrikli bir versiyonu da planlanıyor.

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