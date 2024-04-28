Tam Boyutta Gör En sevilen zombi filmlerinden biri olan 28 Gün Sonra (28 Days Later), bu yıl Oppenheimer ile ilk Oscar'ına kavuşan Cillian Murphy'nin adını geniş kitlelere duyurmasını sağlayan filmlerden biriydi. Bu yüzden olsa gerek ki Murphy, kariyerinin zirvesini yaşadığı şu günlerde 28 Days Later serisine geri dönmeye hazır görünüyor.

Bir süredir gündemde olan 28 Years Later için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, bu projeye dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 28 Year Later ilk duyurulduğunda, Cillian Murphy'nin ilk filmdeki rolüyle geri dönebileceği konuşuluyordu. Geçtiğimiz hafta gelen bir haber ise Murphy'nin bu filmde rol almayacağını gösterdi. Ancak 28 Years Later'da rol almayacak olması, Murphy'nin bu seriye geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor.

Rebel Moon 2 Netflix'te zirveyi aldı 1 gün önce eklendi

Cillian Murphy, 28 Years Later'ın Devam Filminde Görünecek

28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak. Cillian Murphy, 28 Years Later'da rol almayacak ama bu yeni üçlemenin ikinci filminde seriye geri dönecek. Hollywood içinden bilgi paylaşan en önemli kaynaklardan biir olan Jeff Sneider'ın haberine göre Murphy, ikinci filmde kısaca görünecek. Üçüncü filmde ise oldukça önemli bir rol oynayacak.

Alex Garland'ın senarist, Danny Boyle'ın da yönetmen olarak geri döndüğü 28 Years Later'ın başrollerini ise Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes üstlenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Cillian Murphy, 28 Days Later serisine geri dönecek