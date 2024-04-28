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    Cillian Murphy, 28 Days Later serisine geri dönecek

    Cillian Murphy, kariyerinde oldukça önemli bir yere sahip olan 28 Days Later serisine yıllar sonra geri dönüyor. Ne var ki Murphy ilk başta iddia edildiği gibi 28 Years Later'da rol almayacak.
    Cillian Murphy, 28 Days Later serisine geri dönecek Tam Boyutta Gör
    En sevilen zombi filmlerinden biri olan 28 Gün Sonra (28 Days Later), bu yıl Oppenheimer ile ilk Oscar'ına kavuşan Cillian Murphy'nin adını geniş kitlelere duyurmasını sağlayan filmlerden biriydi. Bu yüzden olsa gerek ki Murphy, kariyerinin zirvesini yaşadığı şu günlerde 28 Days Later serisine geri dönmeye hazır görünüyor.

    Bir süredir gündemde olan 28 Years Later için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, bu projeye dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 28 Year Later ilk duyurulduğunda, Cillian Murphy'nin ilk filmdeki rolüyle geri dönebileceği konuşuluyordu. Geçtiğimiz hafta gelen bir haber ise Murphy'nin bu filmde rol almayacağını gösterdi. Ancak 28 Years Later'da rol almayacak olması, Murphy'nin bu seriye geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor.

    Cillian Murphy, 28 Years Later'ın Devam Filminde Görünecek

    28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak. Cillian Murphy, 28 Years Later'da rol almayacak ama bu yeni üçlemenin ikinci filminde seriye geri dönecek. Hollywood içinden bilgi paylaşan en önemli kaynaklardan biir olan Jeff Sneider'ın haberine göre Murphy, ikinci filmde kısaca görünecek. Üçüncü filmde ise oldukça önemli bir rol oynayacak.

    Alex Garland'ın senarist, Danny Boyle'ın da yönetmen olarak geri döndüğü 28 Years Later'ın başrollerini ise Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes üstlenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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