Cillian Murphy, 28 Days Later serisine geri dönecek

Bir süredir gündemde olan 28 Years Later için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, bu projeye dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 28 Year Later ilk duyurulduğunda, Cillian Murphy'nin ilk filmdeki rolüyle geri dönebileceği konuşuluyordu. Geçtiğimiz hafta gelen bir haber ise Murphy'nin bu filmde rol almayacağını gösterdi. Ancak 28 Years Later'da rol almayacak olması, Murphy'nin bu seriye geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor.
Cillian Murphy, 28 Years Later'ın Devam Filminde Görünecek
28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak. Cillian Murphy, 28 Years Later'da rol almayacak ama bu yeni üçlemenin ikinci filminde seriye geri dönecek. Hollywood içinden bilgi paylaşan en önemli kaynaklardan biir olan Jeff Sneider'ın haberine göre Murphy, ikinci filmde kısaca görünecek. Üçüncü filmde ise oldukça önemli bir rol oynayacak.
Alex Garland'ın senarist, Danny Boyle'ın da yönetmen olarak geri döndüğü 28 Years Later'ın başrollerini ise Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes üstlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.