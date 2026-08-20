Cilt kanserinde tarihi gelişme: Kişiye özel mRNA aşısı başarılı oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Moderna ve Merck tarafından geliştirilen kişiye özel mRNA kanser aşısı, ileri aşama klinik çalışmada melanom (cilt kanseri) hastalarında olumlu sonuç verdi. Elde edilen sonuçlar, tedavinin kanserin yeniden ortaya çıkma riskini azalttığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılmasının önlenmesi de sağlanıyor.

Yüksek riskli hastalarda test edildi

Intismeran adı verilen tedavi, hastanın kendi tümöründeki mutasyonların analiz edilmesiyle hazırlanan kişiye özel mRNA aşısını, Merck tarafından geliştirilen immünoterapi ilacı Keytruda ile bir araya getiriyor. Tedavinin hedefinde, cerrahi operasyonla tümörü çıkarılmış yüksek riskli melanom hastaları bulunuyor.

Çalışmaya, evre 2B ile evre 4 arasında melanom teşhisi bulunan 1.137 hasta dahil edildi. İki gruba ayrılan katılımların bir kısmında yalnızca Keytruda tedavisi uygulanırken diğer gruba ise Keytruda ve kişiye özel mRNA aşısı uygulandı.

Çalışma yaklaşık olarak bir yıldır sürüyor ve halen devam ediyor. Ancak açıklanan ara sonuçlarda intismeranın hem kanserin nüksetmesini azaltma hem de hastalığın başka organlara yayılmasını engelleme hedeflerine ulaştığı bildirildi.

Şirketler, şu ana kadar tedaviyle bağlantılı yeni bir güvenlik sorunu tespit edilmediğini açıkladı. Daha önceki araştırmalarda en sık görülen yan etkiler arasında yorgunluk, enjeksiyon bölgesinde ağrı ve titreme yer almıştı. Ocak ayında açıklanan orta aşama çalışmanın beş yıllık sonuçlarında ise tedavinin kanserin tekrarlaması veya ölüm riskini yüzde 49 azalttığı duyurulmuştu.

Cilt kanserinin en ölümcül türü

Tam Boyutta Gör Moderna ve Merck, düzenleyici kurumlara başvuruyu önümüzdeki birkaç ay içinde yapmayı hedefliyor. Şirketler henüz kesin bir takvim paylaşmadı. Çalışmanın ayrıntılı sonuçlarının yaklaşan bir tıp toplantısında sunulması ve düzenleyici kurumlarla paylaşılması bekleniyor.

Melanom, cilt kanserinin en ölümcül türü olarak kabul ediliyor. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü verilerine göre 2023 yılında ABD'de melanomla yaşayan kişi sayısı 1,5 milyonun üzerindeydi.

Öte yandan melanom aşısına ilişkin açıklama Moderna hisselerinde sert yükselişe yol açtı. Şirketin hisseleri çarşamba günü yüzde 160 değer kazandı. Barclays analistleri geçen ay, tedavinin yalnızca melanom alanında 2035 yılına kadar yaklaşık 3 milyar dolarlık gelir yaratabileceğini öngörmüştü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Cilt kanserinde tarihi gelişme: mRNA aşısı başarılı oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: