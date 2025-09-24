Giriş
    Çin, Bohai Denizi’nde 1,8 GW’lık deniz üstü fotovoltaik (PV) projesine başladı

    Yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye devam eden Çin, açık denizlerdeki güneş tarlarlarını da büyütüyor. Bohai Denizi'nde 1,8 GW'lık deniz üstü fotovoltaik (PV) tesisi kuruluyor.

    Çin, 1,8 GW’lık deniz üstü fotovoltaik (PV) projesine başladı Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda önemli bir atılım yaparak bu alanda öncü konuma yükselen Çin, şimdi açık denizlerdeki rüzgar ve güneş enerjisi santrallerini de büyütüyor. Önümüzdeki beş yıl içinde deniz üstü güneş enerjisi kapasitesini 100 GW'a yaklaştırmayı hedefleyen Çin, bu hedef doğrultusunda dikkat çekici bir projeyi daha hayata geçiriyor. Çin'in Changli bölgesinde inşasına başlanan 1.8 GW kapasiteli deniz üstü fotovoltaik (PV) santrali,deniz tabanlı fotovoltaik projelerinde bugüne kadarki en büyük girişimlerinden biri olacak.

    Çin, Deniz Üstüne Kuracağı Yeni PV Tesisinde, Farklı Teknolojileri ve Yaklaşımları Test Edecek

    Devlet destekli dört büyük enerji şirketi (Huadian, Guodian, Guohua Investment ve China Power Construction) tarafından yürütülen bu proje, Çin için bir nevi test sahası olarak da görev görecek. Yaklaşık 17 kilometrekarelik bir alana yayılan Changli tesisi, her biri farklı bir yaklaşımı benimseyen dört ayrı bölümden oluşuyor. Tesinin her bölümü, deniz üstü güneş enerjisinde farklı bir tasarım ve teknoloji yaklaşımını denemek üzere tasarlanmış durumda. Huadian’ın üstlendiği 500 MW’lık kısımda sabit montajlı yapılar tercih edilirken, yine aynı büyüklükteki Guodian projesinde N-tipi TOPCon paneller ve 110 kV’lık toplama hatları kullanılıyor. Guohua’nın kuracağı 500 MW’lık kısımda ise 620 Wp gücünde yüksek verimli paneller ve 300 kW’lık string invertörler kullanılacak. Daha küçük ölçekli olan 300 MW’lık China Power Construction projesi ise diğerlerinden derin sularda konumlandırılacak ve sabit kazık temeller üzerine inşa edilecek.

    Farklı teknik çözümlerin aynı sahada denenmesinin başlıca sebebi, Çin’in bu alandaki deneyimini hızla artırmak istemesi. Deniz üstü PV henüz yeni gelişen bir alan olduğu için, hangi kurulum yöntemlerinin uzun vadede daha dayanıklı, verimli ve maliyet açısından avantajlı olduğunu görmek büyük önem taşıyor. Changli tesisi, bu açıdan yalnızca büyük ölçeğiyle değil, aynı zamanda bir test alanı işlevi görmesiyle de Çin için oldukça önemli olacak.

    Tüm alt projeler deniz altı kablolarıyla kendi yükseltici istasyonlarına bağlanacak; ardından bölgedeki Qin Hai Guang istasyonuna aktarılacak. Huadian’ın üstlendiği bölümde yatay yönlü sondaj tekniğiyle deniz tabanına kablo döşenecek ki bu da Çin’de deniz üstü PV alanında şimdiye kadar denediği en yenilikçi mühendislik çözümlerinden biri olacak.

    Yatay yönlü sondaj, kablonun doğrudan deniz tabanına kazılmadan, belirli bir açıyla yerin altından geçirilmesini sağlayan bir yöntem. Bu sayede hem ekosisteme daha az zarar veriliyor hem de kablolar daha güvenli ve dayanıklı şekilde döşenebiliyor. Bu da hem uzun mesafelerde hem de kayalık ya da yoğun akıntıya sahip bölgelerde dahi daha iyi korunmasını sağlıyor. Bu nedenle, açık denizlerdeki güneş ve rüzgâr projelerinde büyük avantaj sağlıyor.

    2025 başında inşaatı başlayan projede şu ana kadar 240 çelik boru kazık yerleştirildi. Önümüzdeki dönemde deniz altı kablolarının döşenmesi ve ekipmanların devreye alınmasıyla çalışmalar hız kazanacak. Tam kapasiteye ulaşıldığında tesisin yıllık 2,75 TWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu miktar Qinhuangdao’nun elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayabilecek düzeyde. Ayrıca yılda 840 bin ton kömür tüketiminin önüne geçilmesi ve 2,16 milyon ton karbon emisyonunun azaltılması bekleniyor.

    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

