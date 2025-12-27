Çin, 2026’da beş büyük uzay görevine hazırlanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, uzay programında yeni bir dönemin kapısını aralayacak beş büyük görevi 2026 yılı için resmen duyurdu. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından açıklanan plan, Ay’ın güney kutbuna yönelik kapsamlı bir keşiften Çin’in ilk asteroid örnek dönüş görevine, insanlı uzay uçuşlarından yeni nesil uzay teleskobuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Çin yeniden Ay’a inecek

2026 Ağustos ayında fırlatılması planlanan Chang’e-7 Ay görevi, Ay’ın en stratejik bölgelerinden biri olarak görülen güney kutbunu hedef alacak. Bu bölge, kalıcı gölgeli kraterlerde bulunabileceği düşünülen su buzu ve özgün jeolojik yapılarıyla dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Chang’e-7 aynı zamanda Ay yüzeyini detaylı şekilde haritalayacak bir yörünge aracı, doğrudan keşif yapacak bir iniş aracı, yüzeyde hareket edebilecek bir gezgin araç ve engebeli alanlara erişim sağlayacak mini bir keşif modülünden oluşacak. Elde edilecek verilerin Çin’in Ay’da kalıcı varlık hedefi ve Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) hazırlıkları açısından kritik rol oynaması bekleniyor. Chang’e-7’nin, Shackleton krateri yakınlarında bulunan sürekli aydınlatılan bir zirveye iniş yapması planlanıyor.

Asteroit yüzeyinden örnekler toplanacak

Tam Boyutta Gör Çin’in derin uzay hedefleri Ay ile sınırlı değil elbette. Tianwen-2 görevi, Temmuz 2026’da Dünya’ya yakın bir asteroid olan 2016 HO3 (Kamoʻoalewa) ile buluşacak. Görev kapsamında asteroit yüzeyinden örnekler toplanacak ve gök cisminin bileşimi ayrıntılı şekilde incelenecek. Bu görev, Çin’in ilk asteroid örnek dönüş misyonu olacak. Tianwen-2 sondası, Mayıs 2025’te fırlatılmıştı. Toplanan örneklerin Kasım 2027’de Dünya’ya getirilmesi planlanıyor.

Yeni nesil uzay aracı yolda

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’na yönelik Shenzhou-23 ve Shenzhou-24 görevleriyle mürettebat değişimini sürdürecek. Bu uçuşlar sırasında uzun süreli bilimsel deneyler yürütülecek, yaşam destek sistemleri test edilecek ve Dünya yörüngesinin ötesindeki görevler için kritik veriler toplanacak. Aynı dönemde Haziran-Temmuz 2026 arasında, yeni nesil uzay aracı Mengzhou-1’in ilk insansız test uçuşu gerçekleştirilmesi planlanıyor. Mengzhou-1, gelecekte Shenzhou’nun yerini alarak insanlı Ay görevleri ve olası Ay inişleri için kullanılmak üzere geliştiriliyor.

Xuntian teleskobu fırlatılacak

Tam Boyutta Gör 2026’nın sonuna doğru ise Çin, astronomi alanında ses getirmesi beklenen Xuntian Uzay Teleskobu’nu (CSST) fırlatmayı hedefliyor. 2 metrelik ana aynaya ve son derece geniş bir görüş alanına sahip olacak teleskop, Tiangong Uzay İstasyonu’na yakın bir yörüngede görev yapacak. Xuntian, Hubble Uzay Teleskobu’ndan 300 kat daha geniş bir görüş alanı sunacak. Bu sayede astronotlar tarafından bakım ve yükseltme imkanına da sahip olacak. Xuntian, galaksilerin yapısını incelemekten ötegezegen arayışına, kozmik yapıların haritalanmasından geniş çaplı gökyüzü taramalarına kadar çok sayıda bilimsel çalışmada kullanılacak.

