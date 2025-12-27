Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, 2026’da beş büyük uzay görevine hazırlanıyor

    Çin, 2026'da Ay'ın güney kutbu keşfi, asteroid örnek dönüşü, insanlı uzay uçuşları, yeni nesil uzay aracı testleri ve Xuntian teleskobunu kapsayan beş büyük uzay görevini hayata geçirecek.

    Çin, 2026’da beş büyük uzay görevine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, uzay programında yeni bir dönemin kapısını aralayacak beş büyük görevi 2026 yılı için resmen duyurdu. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından açıklanan plan, Ay’ın güney kutbuna yönelik kapsamlı bir keşiften Çin’in ilk asteroid örnek dönüş görevine, insanlı uzay uçuşlarından yeni nesil uzay teleskobuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

    Çin yeniden Ay’a inecek

    2026 Ağustos ayında fırlatılması planlanan Chang’e-7 Ay görevi, Ay’ın en stratejik bölgelerinden biri olarak görülen güney kutbunu hedef alacak. Bu bölge, kalıcı gölgeli kraterlerde bulunabileceği düşünülen su buzu ve özgün jeolojik yapılarıyla dikkat çekiyor.

    Çin, 2026’da beş büyük uzay görevine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Chang’e-7 aynı zamanda Ay yüzeyini detaylı şekilde haritalayacak bir yörünge aracı, doğrudan keşif yapacak bir iniş aracı, yüzeyde hareket edebilecek bir gezgin araç ve engebeli alanlara erişim sağlayacak mini bir keşif modülünden oluşacak. Elde edilecek verilerin Çin’in Ay’da kalıcı varlık hedefi ve Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) hazırlıkları açısından kritik rol oynaması bekleniyor. Chang’e-7’nin, Shackleton krateri yakınlarında bulunan sürekli aydınlatılan bir zirveye iniş yapması planlanıyor.

    Asteroit yüzeyinden örnekler toplanacak

    Çin, 2026’da beş büyük uzay görevine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in derin uzay hedefleri Ay ile sınırlı değil elbette. Tianwen-2 görevi, Temmuz 2026’da Dünya’ya yakın bir asteroid olan 2016 HO3 (Kamoʻoalewa) ile buluşacak. Görev kapsamında asteroit yüzeyinden örnekler toplanacak ve gök cisminin bileşimi ayrıntılı şekilde incelenecek. Bu görev, Çin’in ilk asteroid örnek dönüş misyonu olacak. Tianwen-2 sondası, Mayıs 2025’te fırlatılmıştı. Toplanan örneklerin Kasım 2027’de Dünya’ya getirilmesi planlanıyor.

    Yeni nesil uzay aracı yolda

    Çin, 2026’da beş büyük uzay görevine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıl Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’na yönelik Shenzhou-23 ve Shenzhou-24 görevleriyle mürettebat değişimini sürdürecek. Bu uçuşlar sırasında uzun süreli bilimsel deneyler yürütülecek, yaşam destek sistemleri test edilecek ve Dünya yörüngesinin ötesindeki görevler için kritik veriler toplanacak. Aynı dönemde Haziran-Temmuz 2026 arasında, yeni nesil uzay aracı Mengzhou-1’in ilk insansız test uçuşu gerçekleştirilmesi planlanıyor. Mengzhou-1, gelecekte Shenzhou’nun yerini alarak insanlı Ay görevleri ve olası Ay inişleri için kullanılmak üzere geliştiriliyor.

    Xuntian teleskobu fırlatılacak

    Çin, 2026’da beş büyük uzay görevine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    2026’nın sonuna doğru ise Çin, astronomi alanında ses getirmesi beklenen Xuntian Uzay Teleskobu’nu (CSST) fırlatmayı hedefliyor. 2 metrelik ana aynaya ve son derece geniş bir görüş alanına sahip olacak teleskop, Tiangong Uzay İstasyonu’na yakın bir yörüngede görev yapacak. Xuntian, Hubble Uzay Teleskobu’ndan 300 kat daha geniş bir görüş alanı sunacak. Bu sayede astronotlar tarafından bakım ve yükseltme imkanına da sahip olacak. Xuntian, galaksilerin yapısını incelemekten ötegezegen arayışına, kozmik yapıların haritalanmasından geniş çaplı gökyüzü taramalarına kadar çok sayıda bilimsel çalışmada kullanılacak.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    miller alkol oranı satılık aslan yavrusu mrt etiketi nedir uyku ilacı alan kişi uyanır mı araba nasıl vurdurulur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum