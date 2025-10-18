Çin, 2027'ye kadar elektrikli araç şarj altyapısını ikiye katlayacak

Söz konusu proje, NEA öncülüğünde beş bakanlık ve komisyonun iş birliğiyle hazırlandı. Plan kapsamında ülke genelindeki kamuya açık şarj kapasitesinin 300 GWh'a, toplam şarj noktası sayısının 28 milyona çıkarılması hedefleniyor.
NEA’ya göre mevcut şarj altyapısı genel talebi karşılasa da kırsal alanları kapsama, ağ dengesi, güç arzı güvenliği ve hizmet kalitesi gibi alanlarda hâlâ eksikler var. Bu nedenle yeni plan; coğrafi dağılımı iyileştirmeyi, kırsal bölgelerde şarj istasyonu kurulumlarını hızlandırmayı ve şehir içi ana yollarla otoyollarda yüksek güçlü şarj altyapısını genişletmeyi amaçlıyor.
Bugün kamuya açık şarj istasyonlarının ortalama gücü 45,5 kW civarında. NEA, bunun özellikle tatil dönemleri gibi yoğun dönemlerde yetersiz kaldığını belirterek, “kilit şehirlerde ve otoyol dinlenme alanlarında yüksek güçlü şarj tesislerinin hızla artırılacağını” vurguladı. Yerel basına göre, 2027’ye kadar şehirlerde 1,6 milyon yeni DC hızlı şarj cihazı ve bunların içinde 100 bin yüksek güçlü ünite kurulacak.
2027 sonuna kadar otoyol hizmet alanlarında 60 kW üzeri güce sahip 40 bin ultra hızlı şarj noktası devreye alınacak. Yüksek rakımlı veya aşırı soğuk bölgeler dışında tüm otoyolların hızlı şarjla donatılması planlanıyor. Ayrıca şu anda hiç kamuya açık şarj istasyonu bulunmayan kasabalarda 14 bin yeni DC şarj ünitesi kurulacak.
Planın yenilik odaklı kısmında araç-şebeke etkileşimi (VGI) öne çıkıyor. Bu teknolojiyle elektrikli araçların enerji depolama ve şebeke dengeleme süreçlerine aktif olarak katılması hedefleniyor. Yaklaşık 5 bin çift yönlü şarj cihazı kurulması planlanıyor.
Yeni konut projelerinde %100 şarj altyapısı ya da hazır bağlantı zorunlu hale gelecek. Mevcut yerleşim alanlarında ise ortak şarj istasyonu yönetimi için pilot uygulamalar yapılacak.
Elektrikli araç pazarındaki hızlı büyüme göz önüne alındığında Çin'in böyle bir eylem planı açıklaması tesadüf değil. Eylül ayında Çin'de 1,6 milyon yeni enerjili araç (NEV) satıldı. Bunların 1,1 milyona yakını tam elektrikli araçlardan oluşuyor.
