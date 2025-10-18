Giriş
    Çin, 2027'ye kadar elektrikli araç şarj altyapısını ikiye katlayacak

    Çin, 2027’ye kadar 28 milyon şarj noktası ve 300 GWh kapasite hedefiyle elektrikli araç altyapısını ikiye katlamayı planlıyor. Kırsal ve otoyol bölgelerinde yüksek güçlü şarj artacak.

    Çin, 2027'ye kadar şarj altyapısını ikiye katlayacak Tam Boyutta Gör
    Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), ülke genelindeki elektrikli araç şarj altyapısının hizmet kapasitesini 2027 yılına kadar iki katına çıkarmayı hedefleyen yeni bir üç yıllık plan açıkladı. Amaç, 80 milyondan fazla elektrikli aracın ihtiyaçlarını karşılayacak, yüksek kaliteli, verimli ve kapsayıcı bir şarj ağı oluşturmak.

    Söz konusu proje, NEA öncülüğünde beş bakanlık ve komisyonun iş birliğiyle hazırlandı. Plan kapsamında ülke genelindeki kamuya açık şarj kapasitesinin 300 GWh'a, toplam şarj noktası sayısının 28 milyona çıkarılması hedefleniyor.

    NEA’ya göre mevcut şarj altyapısı genel talebi karşılasa da kırsal alanları kapsama, ağ dengesi, güç arzı güvenliği ve hizmet kalitesi gibi alanlarda hâlâ eksikler var. Bu nedenle yeni plan; coğrafi dağılımı iyileştirmeyi, kırsal bölgelerde şarj istasyonu kurulumlarını hızlandırmayı ve şehir içi ana yollarla otoyollarda yüksek güçlü şarj altyapısını genişletmeyi amaçlıyor.

    Bugün kamuya açık şarj istasyonlarının ortalama gücü 45,5 kW civarında. NEA, bunun özellikle tatil dönemleri gibi yoğun dönemlerde yetersiz kaldığını belirterek, “kilit şehirlerde ve otoyol dinlenme alanlarında yüksek güçlü şarj tesislerinin hızla artırılacağını” vurguladı. Yerel basına göre, 2027’ye kadar şehirlerde 1,6 milyon yeni DC hızlı şarj cihazı ve bunların içinde 100 bin yüksek güçlü ünite kurulacak.

    Çin, 2027'ye kadar şarj altyapısını ikiye katlayacak Tam Boyutta Gör
    Yerel medyanın haberine göre plan, yalnızca yeni istasyonlar kurmakla kalmayıp mevcut altyapıyı da güçlendirmeyi hedefliyor. Sekiz yıldan uzun süredir hizmet veren şarj istasyonları ve 800V'un altındaki sistemler, daha yüksek performans ve güvenlik standartlarına uygun hale getirilecek.

    2027 sonuna kadar otoyol hizmet alanlarında 60 kW üzeri güce sahip 40 bin ultra hızlı şarj noktası devreye alınacak. Yüksek rakımlı veya aşırı soğuk bölgeler dışında tüm otoyolların hızlı şarjla donatılması planlanıyor. Ayrıca şu anda hiç kamuya açık şarj istasyonu bulunmayan kasabalarda 14 bin yeni DC şarj ünitesi kurulacak.

    Planın yenilik odaklı kısmında araç-şebeke etkileşimi (VGI) öne çıkıyor. Bu teknolojiyle elektrikli araçların enerji depolama ve şebeke dengeleme süreçlerine aktif olarak katılması hedefleniyor. Yaklaşık 5 bin çift yönlü şarj cihazı kurulması planlanıyor.

    Yeni konut projelerinde %100 şarj altyapısı ya da hazır bağlantı zorunlu hale gelecek. Mevcut yerleşim alanlarında ise ortak şarj istasyonu yönetimi için pilot uygulamalar yapılacak.

    Elektrikli araç pazarındaki hızlı büyüme göz önüne alındığında Çin'in böyle bir eylem planı açıklaması tesadüf değil. Eylül ayında Çin'de 1,6 milyon yeni enerjili araç (NEV) satıldı. Bunların 1,1 milyona yakını tam elektrikli araçlardan oluşuyor.

