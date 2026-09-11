Büyük plan: Çin, 2030’a kadar sürücüsüz araçları yaygınlaştıracak

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Çin, elektrikli araçlardaki güçlü konumunu otonom sürüş, araç yazılımları ve bağlantılı otomobil teknolojileriyle genişletmeye hazırlanıyor. Pekin yönetimi, 2030’a kadar sürücüsüz araçların otoyollar, şehir içi yollar ve belirlenen kent yollarında geniş çapta kullanılmasını hedefliyor.

Otonom sürüşte 2030 hedefi

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, akıllı elektrikli araç sektörünün gelişimine yönelik yeni yol haritasını açıkladı. Plan kapsamında otonom sürüşün yanı sıra araç güvenliği, üretim kapasitesi, yazılım güncellemeleri ve Çinli otomobil üreticilerinin yurt dışındaki büyümesi sağlanacak. Yol haritasının en dikkat çekici hedeflerinden biri, sürücüsüz araçların 2030 yılına kadar büyük ölçekli kullanıma geçirilmesi.

Pekin ayrıca otonom araçların güvenlik seviyesinin insan sürücüler tarafından kullanılan araçlardan daha yüksek olmasını istiyor. Bunun için araç üretimi, yol güvenliği, otonom sürüş sistemleri ve yazılım güncellemelerine ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması öngörülüyor.

Hedef artık yalnızca elektrikli otomobil değil

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Çin, son yıllarda elektrikli araç üretiminde elde ettiği güçlü konumu, daha geniş bir akıllı araç ekosistemine dönüştürmek istiyor. Bu kapsamda araç yazılımları, otonom sürüş ve bağlantılı otomobil teknolojileri sektörün yeni büyüme alanları olarak öne çıkıyor.

Hükümet ayrıca satış açısından dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasında yer alacak birden fazla Çinli şirket oluşturmayı hedefliyor. Çinli otomobil markalarının küresel bilinirliğinin artırılması ve ülkenin uluslararası otomotiv standartlarının belirlenmesindeki etkisinin güçlendirilmesi de yol haritasının parçaları arasında.

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Plan kapsamında ayrıca otomotiv ve batarya sektörlerinde aşırı üretimin ve kontrolsüz yatırımın sınırlandırılması da isteniyor. Yerel yönetimlerin rekabeti bozabilecek uygunsuz teşviklerinin de sınırlandırılması planlanıyor.

Bakanlık, verimsiz üretim kapasitesinin ortadan kaldırılmasını ve sektörde birleşme ve konsolidasyonun teşvik edilmesini planlıyor. Aynı zamanda rekabet hukukunun daha etkin uygulanması, ürün kalitesinin daha sıkı denetlenmesi ve adil rekabet koşullarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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