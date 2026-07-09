Çin, 2030'da her 3 araçtan 1'ini elektrikli yapmak istiyor

Yeni enerjili araç sayısı iki kattan fazla artacak
Belirlenen hedef, dünyanın en büyük otomotiv pazarında elektrikli ulaşım dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor. Buna göre Çin'deki yeni enerjili araç (NEV, elektrikli veya hibrit araçlar) parkının önümüzdeki beş yıl içinde iki kattan fazla büyümesi bekleniyor.
Verilere göre, 2025 yılı sonunda ülkedeki yeni enerjili araç sayısı 43,97 milyon adede ulaştı. Bu rakam, toplam araç filosunun yüzde 12,01'ini oluşturuyor. Söz konusu araçların 30,22 milyonunu bataryalı elektrikli otomobiller (BEV) oluşturuyor. Bu segment yeni enerjili araç filosunun yüzde 68,74'üne karşılık geliyor.
Yeni plan doğrultusunda 2030 yılında yeni enerjili araçların toplam araç parkındaki payının yüzde 30'a çıkarılması hedefleniyor.
Plan yalnızca binek araçları kapsamıyor. Yeni enerjili ticari taşımacılık araçlarının da 2030 yılına kadar filonun yüzde 25'ini oluşturması amaçlanıyor. Bunun yanında kamu sektöründeki araçların elektrikleşme süreci hızlandırılacak. İnşaat sahaları, madenler, limanlar ve havalimanlarında kullanılan araçların yeni enerji teknolojilerine geçişi teşvik edilecek. Ayrıca yeni enerjili ağır kamyonların geniş ölçekte kullanımı da desteklenecek.
Şarj, batarya değişimi ve hidrojen altyapısı genişletilecek
Özellikle yoğun yük taşımacılığı yapılan ulusal otoyollar ve ana kara yollarında sıfır karbonlu kara taşımacılığı koridorları oluşturulacak. Ayrıca elektrik, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), biyodizel ve yeşil metanol ile çalışan gemilerin yaygınlaştırılması kapsamında sıfır karbonlu su yolu koridorları kurulması planlanıyor.
Enerji dönüşümünde yeni hedefler belirlendi
Ulaşımın yanı sıra enerji alanında da iddialı hedefler açıklandı. Buna göre 2030 yılında gayrisafi yurt içi hasıla başına düşen karbondioksit emisyonlarının 2025 seviyesine göre yüzde 17 azaltılması, fosil dışı enerji kaynaklarının ise toplam enerji tüketimindeki payının yüzde 25'e çıkarılması hedefleniyor.
2025 itibarıyla rüzgar, güneş, hidroelektrik ve nükleer enerjiyi kapsayan fosil dışı kaynakların toplam tüketimdeki payı yüzde 21,7 seviyesinde bulunuyor. Plan kapsamında rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu gücünün 2030'a kadar 2,8 milyar kilovatın üzerine, işletmedeki nükleer enerji kapasitesinin ise yaklaşık 110 milyon kilovata çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca yeni enerji depolama kapasitesinin 300 milyon kilovata, pompaj depolamalı hidroelektrik kapasitesinin ise yaklaşık 160 milyon kilovata ulaşması hedefleniyor.
Sıfır karbon fabrikaları ve dönüşüm fonu kurulacak
Plan, sanayi tarafında da kapsamlı dönüşüm hedefleri içeriyor. Buna göre yaklaşık 100 ulusal düzeyde sıfır karbon parkı ve 500 sıfır karbon fabrika kurulacak. Bunun yanı sıra karbon zirvesi ve karbon nötr projelerine özel yatırımları yönlendirmek amacıyla ulusal düşük karbon dönüşüm fonu oluşturulacak. Çelik, elektrolitik alüminyum, çimento, düz cam ve petrokimya gibi enerji yoğun sektörlerde enerji verimliliği ve karbon azaltım projeleri hızlandırılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: