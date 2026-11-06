Çin, 2030’dan önce Ay’a insan indirmek için düğmeye bastı: İşte plan

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çin, 2030’dan önce Ay’a astronot indirme hedefi için hazırladığı dört yıllık yol haritasını duyurdu. Plan kapsamında 2027’de roket testleri, 2028’de insansız iniş denemesi yapılacak. 2029’da ise iki ayrı roketle fırlatılan araçlar Ay yörüngesinde kenetlenme provası gerçekleştirecek. Sistem başarıyla çalışırsa, iki astronot Ay yüzeyinde üç gün boyunca araştırma yürütecek. Böylece Çin, Ay’a yeniden dönmeyi planlayan Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği uzay yarışında vites yükseltti. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Çin, 2030’dan önce astronotlarını Ay yüzeyine indirme hedefi doğrultusunda gerçekleştireceği görevlerin ayrıntılarını paylaştı. Açıklanan kapsamlı plan yeni nesil roketlerin test edilmesini, insansız Ay inişini ve Ay yörüngesinde kenetlenme provasını kapsıyor.

Çin’in Ay görevi için dört yıllık planı

Çin’in insanlı Ay keşif programının baş tasarımcısı Wang Xiang, Pekin’de düzenlenen 7. İnsanlı Uzay Sempozyumu’nda Ay’a insan gönderme planını açıkladı. Global Times’ın aktardığı bilgilere göre Çin, 2030’dan önce astronotlarını Ay yüzeyine indirmek için bir dizi hazırlık görevi gerçekleştirecek.

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Planın ilk aşamasında Long March 10 roket ailesinin tek gövdeli ve yan güçlendiricileri bulunmayan Long March 10A modeli kullanılacak. Roketin 2027’nin başlarında Mengzhou uzay aracını Tiangong uzay istasyonuna taşıması planlanıyor. Kargo görevlerinde kullanılacak bu uçuşlar, roketin güvenilirliğini doğrulamak ve gerekli verileri toplamak amacıyla gerçekleştirilecek.

2028 yılında ise üç aşamalı, daha büyük Long March 10 roketi ve Lanyue Ay iniş aracıyla insansız test uçuşu yapılması hedefleniyor. Bu görevde Lanyue’nin Ay yüzeyine iniş yapması ve ardından yeniden havalanması denenecek.

Ay yörüngesinde kenetlenme provası yapılacak

Çin’in planındaki önemli aşamalardan biri de 2029’da gerçekleştirilmesi öngörülen tam ölçekli prova görevi olacak. Bu görevde Lanyue iniş aracı ve Mengzhou uzay aracı, iki ayrı Long March 10 roketiyle fırlatılacak ve Ay yörüngesinde kenetlenmeye çalışacak.

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Bu yaklaşım, Apollo programında kullanılan yönteme benziyor. Ancak Apollo görevlerinde Ay modülü ile astronotları taşıyan komuta ve servis modülü tek bir Saturn V roketiyle uzaya gönderilmişti. Çin ise iki aracı ayrı roketlerle fırlatarak Ay yörüngesinde buluşturmayı planlıyor.

Yörüngedeki kenetlenme başarıyla tamamlanırsa Çin, insanlı Ay inişi için önemli bir teknik aşamayı geride bırakmış olacak.

Ay yüzeyinde üç günlük görev

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Çin’in Ay’a göndermeyi planladığı ekip üç astronottan oluşacak. Bunlardan ikisi Ay yüzeyine inecek, üçüncü astronot ise yörüngedeki uzay aracında kalacak.

Ay yüzeyine iniş yapan astronotların üç Dünya günü boyunca Ay yüzeyinde kalması planlanıyor. Ekip, görev süresince her gün araç dışı faaliyetler gerçekleştirecek.

Çin’in açıkladığı takvim, daha önce yetkililer tarafından paylaşılan genel hedeflere kıyasla çok daha ayrıntılı bir yol haritası sunuyor.

Ya ABD ya da Çin kazanacak

Çin’in planını açıklamasının ardından sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Wenchang Uzay Merkezi’nde yaklaşan test uçuşlarına yönelik hazırlıklar görüldü. SpaceNews’in aktardığına göre görüntülerde, bir kargo gemisinden indirilen ve prova görevinde kullanılacağı belirtilen donanımları içeren büyük konteynerler yer aldı.

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Çin, 2030 hedefi doğrultusunda ilerlerken ABD de Artemis programı kapsamında astronotları Ay’a geri götürmeyi amaçlıyor. NASA, Artemis 4 göreviyle 2028’in başlarında Ay’a insan indirmeyi planlıyor.

Ancak ABD’nin takvimi konusunda belirsizlikler bulunuyor. NASA’nın ticari ortakları SpaceX ve Blue Origin’in Ay iniş araçlarını zamanında hazır hale getirip getiremeyeceği, görevin planlanan tarihte gerçekleştirilmesinde belirleyici olacak.

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Çin, 2030’dan önce Ay’a insan indirmek için düğmeye bastı

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