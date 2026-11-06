Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, 2030’dan önce Ay’a insan indirmek için düğmeye bastı: İşte plan

    Çin, 2030’dan önce Ay’a astronot indirmek için dört yıllık yol haritasını açıkladı. Plan, insansız iniş testinden Ay yörüngesinde kenetlenme provasına kadar kritik aşamaları kapsıyor.

    Çin, 2030’dan önce Ay’a insan indirmek için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör

    Çin, 2030’dan önce astronotlarını Ay yüzeyine indirme hedefi doğrultusunda gerçekleştireceği görevlerin ayrıntılarını paylaştı. Açıklanan kapsamlı plan yeni nesil roketlerin test edilmesini, insansız Ay inişini ve Ay yörüngesinde kenetlenme provasını kapsıyor.

    Çin’in Ay görevi için dört yıllık planı

    Çin’in insanlı Ay keşif programının baş tasarımcısı Wang Xiang, Pekin’de düzenlenen 7. İnsanlı Uzay Sempozyumu’nda Ay’a insan gönderme planını açıkladı. Global Times’ın aktardığı bilgilere göre Çin, 2030’dan önce astronotlarını Ay yüzeyine indirmek için bir dizi hazırlık görevi gerçekleştirecek.

    Çin, 2030’dan önce Ay’a insan indirmek için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör

    Planın ilk aşamasında Long March 10 roket ailesinin tek gövdeli ve yan güçlendiricileri bulunmayan Long March 10A modeli kullanılacak. Roketin 2027’nin başlarında Mengzhou uzay aracını Tiangong uzay istasyonuna taşıması planlanıyor. Kargo görevlerinde kullanılacak bu uçuşlar, roketin güvenilirliğini doğrulamak ve gerekli verileri toplamak amacıyla gerçekleştirilecek.

    2028 yılında ise üç aşamalı, daha büyük Long March 10 roketi ve Lanyue Ay iniş aracıyla insansız test uçuşu yapılması hedefleniyor. Bu görevde Lanyue’nin Ay yüzeyine iniş yapması ve ardından yeniden havalanması denenecek.

    Ay yörüngesinde kenetlenme provası yapılacak

    Çin’in planındaki önemli aşamalardan biri de 2029’da gerçekleştirilmesi öngörülen tam ölçekli prova görevi olacak. Bu görevde Lanyue iniş aracı ve Mengzhou uzay aracı, iki ayrı Long March 10 roketiyle fırlatılacak ve Ay yörüngesinde kenetlenmeye çalışacak.

    Çin, 2030’dan önce Ay’a insan indirmek için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör

    Bu yaklaşım, Apollo programında kullanılan yönteme benziyor. Ancak Apollo görevlerinde Ay modülü ile astronotları taşıyan komuta ve servis modülü tek bir Saturn V roketiyle uzaya gönderilmişti. Çin ise iki aracı ayrı roketlerle fırlatarak Ay yörüngesinde buluşturmayı planlıyor.

    Yörüngedeki kenetlenme başarıyla tamamlanırsa Çin, insanlı Ay inişi için önemli bir teknik aşamayı geride bırakmış olacak.

    Ay yüzeyinde üç günlük görev

    Çin, 2030’dan önce Ay’a insan indirmek için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör

    Çin’in Ay’a göndermeyi planladığı ekip üç astronottan oluşacak. Bunlardan ikisi Ay yüzeyine inecek, üçüncü astronot ise yörüngedeki uzay aracında kalacak.

    Ay yüzeyine iniş yapan astronotların üç Dünya günü boyunca Ay yüzeyinde kalması planlanıyor. Ekip, görev süresince her gün araç dışı faaliyetler gerçekleştirecek.

    Çin’in açıkladığı takvim, daha önce yetkililer tarafından paylaşılan genel hedeflere kıyasla çok daha ayrıntılı bir yol haritası sunuyor.

    Ya ABD ya da Çin kazanacak

    Çin’in planını açıklamasının ardından sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Wenchang Uzay Merkezi’nde yaklaşan test uçuşlarına yönelik hazırlıklar görüldü. SpaceNews’in aktardığına göre görüntülerde, bir kargo gemisinden indirilen ve prova görevinde kullanılacağı belirtilen donanımları içeren büyük konteynerler yer aldı.

    Çin, 2030 hedefi doğrultusunda ilerlerken ABD de Artemis programı kapsamında astronotları Ay’a geri götürmeyi amaçlıyor. NASA, Artemis 4 göreviyle 2028’in başlarında Ay’a insan indirmeyi planlıyor.

    Ancak ABD’nin takvimi konusunda belirsizlikler bulunuyor. NASA’nın ticari ortakları SpaceX ve Blue Origin’in Ay iniş araçlarını zamanında hazır hale getirip getiremeyeceği, görevin planlanan tarihte gerçekleştirilmesinde belirleyici olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karargah 81 geartronic şanzıman nasıl baba oğul arasını düzeltmek için dua atv markaları istanbulun en tehlikeli semtleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO 15.6&quot; V15
    LENOVO 15.6" V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum