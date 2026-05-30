Çin, 360 TB'lık cam disklerin üretimini başlattı: Veriler 100 bin yıl saklanabilecek

12 santimetre çapında ve yalnızca 2 milimetre kalınlığındaki diskler, ultra yüksek saflıkta kuvars camdan üretiliyor. Şirketin verdiği bilgilere göre tek bir disk yaklaşık 25 bin yüksek çözünürlüklü filmi depolayabilecek kapasiteye sahip.
Veriler yaklaşık 400 katmanda saklanıyor
Cam disklere veri yazımı, femtosaniye lazer teknolojisi kullanılarak gerçekleştiriliyor. Veriler cam yüzeyine yaklaşık 400 farklı katman halinde işleniyor. Mevcut durumda yazma hızı saniyede 8-10 MB, okuma hızı ise saniyede 50-200 MB seviyesinde bulunuyor.
Teknoloji, çalışma mantığı açısından CD-R disklerine benziyor. Veriler yalnızca bir kez yazılabiliyor ancak sonrasında sınırsız sayıda okunabiliyor. Bu yapı, kaydedilen bilgilerin değiştirilememesini sağlayarak uzun vadeli arşivleme ve kritik veri saklama senaryoları için önemli avantaj sunuyor.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
