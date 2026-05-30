Çin, 360 TB'lık cam disklerin üretimini başlattı: Veriler 100 bin yıl saklanabilecek

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin'de veri depolama teknolojilerinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Wuhan Yiyao Technology, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Zhang Jingyu liderliğindeki ekip tarafından geliştirilen 360 TB kapasiteli cam depolama disklerinin küçük ölçekli seri üretimine başladığını duyurdu.

YouTube videoları otomatik hızlandıracak 1 gün önce eklendi

12 santimetre çapında ve yalnızca 2 milimetre kalınlığındaki diskler, ultra yüksek saflıkta kuvars camdan üretiliyor. Şirketin verdiği bilgilere göre tek bir disk yaklaşık 25 bin yüksek çözünürlüklü filmi depolayabilecek kapasiteye sahip.

Veriler yaklaşık 400 katmanda saklanıyor

Cam disklere veri yazımı, femtosaniye lazer teknolojisi kullanılarak gerçekleştiriliyor. Veriler cam yüzeyine yaklaşık 400 farklı katman halinde işleniyor. Mevcut durumda yazma hızı saniyede 8-10 MB, okuma hızı ise saniyede 50-200 MB seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji, çalışma mantığı açısından CD-R disklerine benziyor. Veriler yalnızca bir kez yazılabiliyor ancak sonrasında sınırsız sayıda okunabiliyor. Bu yapı, kaydedilen bilgilerin değiştirilememesini sağlayarak uzun vadeli arşivleme ve kritik veri saklama senaryoları için önemli avantaj sunuyor.

Tam Boyutta Gör Cam depolama ortamının bir diğer dikkat çekici özelliği ise dayanıklılığı. Diskler 290 dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor ve suya karşı direnç gösteriyor. Araştırmacılar, fiziksel hasar oluşmadığı sürece bu ortamda saklanan verilerin teorik olarak 100 bin yıldan daha uzun süre korunabileceğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Çin, 360 TB'lık cam disklerin üretimini başlattı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: