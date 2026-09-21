Çin, 45 saat içinde uzaya dört farklı roket fırlattı

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Çin, uzay konusunda da ABD’ye meydan okumaya devam ediyor. Ülkede hem kamu hem de özel uzay yatırımları ve projeleri giderek artıyor. Bu kapsamda Çin, geçen hafta 45 saat içinde üç farklı fırlatma merkezinden dört farklı yörünge roketi ateşledi. Dört görevin de başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Hepsi başarılı oldu

İlk görev, 15 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 09.26'da gerçekleştirildi ve LandSpace şirketine ait Zhuque-2E roketi başarıyla fırlatıldı. Çin'deki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanan roket, alçak Dünya yörüngesine (LEO) Qianfan geniş bant uydu takımı için 10 uydu taşıdı.

Sıvı metan ve sıvı oksijen kullanan Zhuque-2E, bu yakıt kombinasyonu açısından SpaceX'in geliştirdiği Starship roketiyle benzerlik gösteriyor Öte yandan Starlink rakibi Qianfan projesinin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 15 bin aktif uydudan oluşan bir ağ kurulması hedefleniyor.

Aynı gün Türkiye saatiyle 16 Eylül Çarşamba 01.00'de, özel uzay şirketi Orienspace tarafından işletilen Gravity-1 roketi fırlatıldı. Şanghay açıklarında bir mavnadan gerçekleştirilen fırlatma sonucunda Qianfan ağına 9 uydu daha eklendi. Gravity-1, dünyanın en yüksek itki gücüne sahip katı yakıtlı roketi olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Üçüncü görev ise devlet şirketi China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) tarafından işletilen Long March 12 roketiyle gerçekleştirildi. Roket, 17 Eylül Perşembe günü Türkiye saatiyle 03.32'de Hainan Adası'ndaki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden havalandı.

SpaceX Starship'i ilk kez yörüngeye çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün önce eklendi

Long March 12, Çin'in SatNet adı verilen bir diğer alçak Dünya yörüngesi geniş bant uydu takımı 9 uzay aracını yörüngeye taşıdı. SatNet projesinin yaklaşık 13 bin uydudan oluşması planlanıyor.

Son fırlatma ise 17 Eylül Perşembe günü Türkiye saatiyle 05.40'ta gerçekleşti. Çin'in devlet kontrolündeki China Aerospace Science and Industry Corporation şirketinin bir iştiraki tarafından işletilen Kuaizhou-11 roketi, Jiuquan Fırlatma Merkezi'nden gönderildi. Kuaizhou-11, Çinli Spacety şirketine ait iki radar tabanlı Dünya gözlem uydusunu uzaya taşıdı. Böylece 45 saatlik süre içinde üç farklı fırlatma merkezinden dört ayrı roketle gerçekleştirilen tüm görevler başarıyla tamamlanmış oldu.

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Çin, 45 saat içinde uzaya dört farklı roket fırlattı

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