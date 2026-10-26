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    Çin, 74 bin tonluk yüzer ada inşa ediyor: Türünün ilk örneği olacak

    Çin, 413 milyon dolarlık yatırımla 74 bin tonluk yüzer araştırma platformu inşa ediyor. Altı laboratuvara ve 238 kişilik kapasiteye sahip tesisin 2030’da teslim edilmesi planlanıyor.

    Çin, 74 bin tonluk türünün ilk örneği yüzer ada inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Çin, açık denizlerde uzun süreli bilimsel araştırmalar yürütmek amacıyla 74 bin ton deplasmana sahip, kendi kendine hareket edebilen dev bir yüzer araştırma adası inşa edecek. Yaklaşık 413 milyon dolarlık projede altı laboratuvar bulunacak ve platformda 238 kişiye kadar mürettebat ve araştırmacı konaklayabilecek. Platform, dünyada bu amaçla geliştirilen ilk yüzer yapay ada olarak tanımlanıyor.

    İnşaat 2028'de başlayacak

    Projenin işletmesi Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından yürütülecek. Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nin (CSSC) iştiraki olan Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding ise platformun tasarımını ve inşasını üstlenecek. İnşaat çalışmalarının 2028'de başlaması, platformun ise Haziran 2030'da teslim edilmesi hedefleniyor.

    Geleneksel araştırma gemilerinden farklı olarak tasarlanan platform, çift gövdeli katamaran mimarisini yarı batabilir bir ana yapıyla birleştirecek. Bu tasarım sayesinde platform, araştırma bölgeleri arasında kendi gücüyle hareket edebilecek ve bilim insanlarına uzun süreli çalışmalar için geniş laboratuvar ve yaşam alanları sunacak.

    Çin, 74 bin tonluk türünün ilk örneği yüzer ada inşa ediyor Tam Boyutta Gör

    Çin basınında paylaşılan proje bilgilerine göre platform yaklaşık 138 metre uzunluğa ve 85 metre genişliğe sahip olacak. Ana güverte yüksekliği yaklaşık 45 metre olarak açıklanırken deplasman kapasitesi 74 bin ton seviyesinde olacak. Platformun azami hızı ise 11 knot, yani yaklaşık 20,4 km/sa olarak belirtiliyor.

    Çift gövdeli tasarımın temel amaçlarından biri, açık denizlerde uzun süreli görevler sırasında dengeyi ve dalgalara karşı dayanıklılığı artırmak. Platformun, dalga yüksekliğinin yaklaşık 6 ila 9 metreye ulaştığı şiddetli koşullarda çalışabilecek şekilde tasarlandığı bildiriliyor. Ayrıca yapının rüzgar hızının yaklaşık 266 km/sa aştığı güçlü tayfunlara da dayanması hedefleniyor.

    Bununla birlikte kendi tahrik sistemiyle hareket edebilmesi platformun öne çıkan özelliklerinden biri olacak. Sabit bir noktaya kalıcı olarak demirlemek yerine araştırma ihtiyaçlarına göre farklı bölgelere taşınabilecek yapı, bir geminin hareket kabiliyetini sabit bir araştırma tesisinin geniş çalışma ve konaklama alanlarıyla bir araya getirecek.

    Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, projede büyük ve karmaşık açık deniz yapılarının inşasında edindiği deneyimden yararlanacak. Şirketin geçmiş projeleri arasında, 3 bin metreye kadar su derinliğinde çalışabilecek şekilde tasarlanan altıncı nesil yarı batabilir bir sondaj platformu da bulunuyor.

    Altı laboratuvarda deniz ve okyanus araştırmaları yapılacak

    Yüzer araştırma platformunda denizlerde kullanılan ağır ekipmanlar ve sistem teknolojilerine odaklanan laboratuvarların yanı sıra deniz kaynaklı afetleri, meteorolojik olayları ve okyanus ekosistemlerindeki uzun vadeli değişimleri inceleyecek birimler yer alacak. Böylece hem derin denizlerde çalışmayı mümkün kılan mühendislik teknolojilerinin geliştirilmesi hem de deniz ortamındaki doğal süreçlerin araştırılması amaçlanıyor.

    Uzun süreli gözlemler sayesinde kısa süreli araştırma seferlerinde tespit edilmesi zor olan çevresel değişimler izlenebilecek. Platformdaki mühendislik altyapısı ise deniz ekipmanlarının ve sistemlerinin açık deniz koşullarında test edilmesini destekleyecek. Toplam 238 kişilik kapasite, mürettebatın yanı sıra araştırmacıların da uzun süre boyunca platformda kalmasına olanak sağlayacak. Böylece personel değişimi ve lojistik ihtiyaçlar nedeniyle sık sık limana dönme gereksiniminin azaltılması hedefleniyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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