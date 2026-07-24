Çin, ağır taşıtlarda yeni dönemi başlattı: Dizelin zirvesi geride kalabilir

Öncelik, en çok dizel tüketen filolar
Analize göre Çin, 2030 yılına kadar yeni satılan ağır ticari araçların yaklaşık %40'ının yeni enerji araçlarından oluşmasını hedefliyor. Bu kapsamda yaklaşık 1,6 milyon elektrikli veya alternatif yakıtlı ağır kamyonun yollarda olması ve bunların ülkenin ağır ticari araç filosunun yaklaşık %20'sini oluşturması planlanıyor.
Çin'in stratejisi tüm kamyon filosunu aynı anda elektrikliye çevirmek yerine, limanlar, madenler, çelik fabrikaları ve yoğun lojistik koridorlarında çalışan yüksek kullanım oranına sahip araçlara odaklanıyor. Bu araçlar gün boyunca uzun mesafeler kat ettikleri ve daha fazla yakıt tükettikleri için, filonun küçük bir bölümünün elektrikliye geçmesi bile dizel tüketiminde büyük düşüş sağlayabiliyor.
Petrol talebi için yeni dönem
Çin'in planı her ne kadar iyimser olsa da, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) güncellenen verilerine göre Çin'deki petrol talebinin bu on yıl içinde zirve yapması bekleniyor. Ancak bunun büyük ölçüde planlı bir enerji ve ulaşım dönüşümünün sonucu olduğunu belirtmek gerek. Çin'in dikkat çeken bir diğer planı ise yaklaşık 30 bin kilometrelik sıfır karbon yük koridoru oluşturmak.
LNG ve enerji güvenliği de planın parçası
Elektrikli kamyonların yanı sıra LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ile çalışan ağır ticari araçlar da Çin'in enerji güvenliği stratejisinin bir parçası. Ancak batarya teknolojilerindeki gelişmeler ve şarj ile batarya değiştirme altyapısının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte elektrikli kamyonların LNG pazarından da pay almaya başladığı aktarılıyor.
Uzmanlara göre Çin'in dizel tüketimini azaltması, küresel petrol piyasasında uzun vadeli talep beklentilerini de değiştirebilir. Bu nedenle Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya gibi bölgelerin yalnızca elektrikli kamyon ithal etmek yerine, bu araçları destekleyecek lojistik koridorları ve altyapıyı da şimdiden planlaması gerektiği vurgulanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: