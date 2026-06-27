Estonya'dan sonra Çin de AI ajanlarına dijital kimlik vermek için harekete geçti

Çin Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), "Yapay Zekâ Ajanlarıı Bağlantı Standardı" adını verdiği yeni bir yasal çerçeveyi duyurdu. Çin'in bu alanda hazırladığı ilk ulusal standart olma özelliğini taşıyan bu düzenleme, farklı yapay zekâ ajanlarının ortak bir altyapı üzerinde güvenli biçimde iletişim kurmasını ve birbirleriyle çalışabilmesini amaçlıyor. Devlet televizyonu CCTV'ye göre bu sistem, yapay zekâ ajanlarının kimlik doğrulamasından çalışma mimarisine kadar pek çok kritik alanı kapsayan kapalı bir yönetim modeli oluşturacak.
Yapay Zekâlar Birbirlerini Tanımak İçin Kimliklerini Kontrol Edecek
Yeni standart toplam yedi alt başlıktan oluşuyor. Bunlar arasında sistemin genel mimarisi, yapay zekâ ajanlarının kimlik kodlarının oluşturulması, farklı araçların sisteme entegre edilmesi ve ajanların birbirleriyle güvenli şekilde etkileşime girmesi gibi teknik detaylar yer alıyor. Böylece farklı şirketler tarafından geliştirilen yapay zekâ ajanlarının ortak kurallar çerçevesinde çalışması hedefleniyor.
Çin Elektronik Standardizasyon Enstitüsü yetkililerinden Fan Kefeng'e göre bu sistem sayesinde her yapay zekâ ajanına adeta bir "dijital kimlik kartı" verilecek. Fan, bunun yapay zekâ ajanlarının kim olduklarının doğrulanmasını ve farklı sistemlerin birbirlerine güvenebilmesini sağlayacağını belirtiyor. Böylece bir yapay zekâ ajanı başka bir kurumun ya da şirketin sistemine bağlandığında, karşı taraf bu ajanın kimliğini standart bir yöntemle doğrulayabilecek. AI ajanları kullanıcılar için pek çok işlevi yerine getireceği için, kimliklerini doğrulayıp güvenilir olduklarını ispatlayacak ortak bir sistem kurulması kritik görülüyor.
Bu standartların yalnızca güvenlik amacı taşımadığı da özellikle vurgulanıyor. CCTV'nin aktardığı bilgilere göre ortak altyapı sayesinde şirketler sıfırdan sistem geliştirmek yerine standartlaştırılmış yapay zekâ bileşenlerini kullanabilecek. Bu da geliştirme maliyetlerini düşürürken yeni ürünlerin pazara çıkış süresini de önemli ölçüde kısaltabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş