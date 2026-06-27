Estonya'dan sonra Çin de AI ajanlarına dijital kimlik vermek için harekete geçti

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Kullanıcılar için belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebilen AI ajanlarının, önümüzdeki dönemde günlük hayatta çok daha önemli bir yere sahip olması bekleniyor. Hatta bu ajanların, uygulamaların yerini alarak internet deneyimini komple değiştireceği düşünülüyor. Bu yüzden hükûmetler de bu yeni dönem için şimdiden hazırlık yapıyor. Hatırlarsanız bu hafta başında Estonya yönetiminin AI ajanlarına dijital kimlik verme planını sizinle paylaşmıştık. Bu haberden sadece birkaç gün sonra şimdi de Çin'den benzer duyumlar gelmeye başladı.

Çin Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), "Yapay Zekâ Ajanlarıı Bağlantı Standardı" adını verdiği yeni bir yasal çerçeveyi duyurdu. Çin'in bu alanda hazırladığı ilk ulusal standart olma özelliğini taşıyan bu düzenleme, farklı yapay zekâ ajanlarının ortak bir altyapı üzerinde güvenli biçimde iletişim kurmasını ve birbirleriyle çalışabilmesini amaçlıyor. Devlet televizyonu CCTV'ye göre bu sistem, yapay zekâ ajanlarının kimlik doğrulamasından çalışma mimarisine kadar pek çok kritik alanı kapsayan kapalı bir yönetim modeli oluşturacak.

Yapay Zekâlar Birbirlerini Tanımak İçin Kimliklerini Kontrol Edecek

Yeni standart toplam yedi alt başlıktan oluşuyor. Bunlar arasında sistemin genel mimarisi, yapay zekâ ajanlarının kimlik kodlarının oluşturulması, farklı araçların sisteme entegre edilmesi ve ajanların birbirleriyle güvenli şekilde etkileşime girmesi gibi teknik detaylar yer alıyor. Böylece farklı şirketler tarafından geliştirilen yapay zekâ ajanlarının ortak kurallar çerçevesinde çalışması hedefleniyor.

Çin Elektronik Standardizasyon Enstitüsü yetkililerinden Fan Kefeng'e göre bu sistem sayesinde her yapay zekâ ajanına adeta bir "dijital kimlik kartı" verilecek. Fan, bunun yapay zekâ ajanlarının kim olduklarının doğrulanmasını ve farklı sistemlerin birbirlerine güvenebilmesini sağlayacağını belirtiyor. Böylece bir yapay zekâ ajanı başka bir kurumun ya da şirketin sistemine bağlandığında, karşı taraf bu ajanın kimliğini standart bir yöntemle doğrulayabilecek. AI ajanları kullanıcılar için pek çok işlevi yerine getireceği için, kimliklerini doğrulayıp güvenilir olduklarını ispatlayacak ortak bir sistem kurulması kritik görülüyor.

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Bu standartların yalnızca güvenlik amacı taşımadığı da özellikle vurgulanıyor. CCTV'nin aktardığı bilgilere göre ortak altyapı sayesinde şirketler sıfırdan sistem geliştirmek yerine standartlaştırılmış yapay zekâ bileşenlerini kullanabilecek. Bu da geliştirme maliyetlerini düşürürken yeni ürünlerin pazara çıkış süresini de önemli ölçüde kısaltabilir.

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Çin, AI ajanlarına dijital kimlik vermeye hazırlanıyor

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