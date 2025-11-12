Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, araçların hızlanmalarına sınır getirmeyi planlıyor

    Son dönemde, spor otomobil seviyesinde hızlanabilen elektrikli aile otomobilleri yaygınlaşmaya başladı. Çin, güvenlik gerekçesiyle otomobillerin kalkış hızlanmasını sınırlamayı planlıyor.

    Çin, araçların hızlanmalarına sınır getirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil çağıyla birlikte hız kavramı baştan yazıldı. Artık sıradan aile otomobilleri bile, süper spor araçların seviyesinde kalkış hızlarına ulaşabiliyor. Bu da, özellikle deneyimli olmayan sürücüler için trafikte büyük bir risk oluşturuyor. Ancak Çin, bu hızlı kalkışlara son verecek yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

    0-100 km/s hızlanma süresi 5 saniyeden kısa olamayacak

    Ülkenin Ulusal Standartlar Komisyonu tarafından hazırlanan yeni taslak yönetmelik, her binek aracın ilk çalıştırıldığında 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresinin 5 saniyeden kısa olmamasını şart koşuyor. Sürücü manuel olarak farklı bir mod seçmedikçe, araçlar bu kısıtlama altında çalışacak.

    “Yollarda Çalışan Güçle Tahrik Edilen Araçların Teknik Özellikleri” başlıklı düzenlemede şu ifade yer alıyor: “Bir binek aracın her çalıştırılması/ateşlenmesinden sonra (otomatik start-stop hariç), aracın 100 km/s hızlanma süresi 5 saniyeden az olmamalıdır.”

    Bu düzenleme, araçların yazılımında varsayılan bir hız kısıtlama modu bulunmasını zorunlu kılıyor. Sürücüler isterlerse bu modu kapatarak daha hızlı bir sürüşe geçebilecek, ancak bunu her araç çalıştırıldığında yeniden yapmak zorunda kalacak.

    Çin, araçların hızlanmalarına sınır getirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Bu kural, son dönemde artan yüksek performanslı elektrikli modelleri etkileyecek. Xiaomi SU7 Ultra ve Tesla Model S Plaid gibi 0–100 km/s hızlanma süresi 2 saniye civarında olan modeller, bu kuraldan en fazla etkilencek araçlar olacak.

    Avrupa’da da sürücülere hız sınırı uyarısı veren sistemler zorunlu olsa da, bu sistemler sadece uyarı niteliği taşıyor. Çin’in önerisi ise doğrudan performans kısıtlaması getiriyor.

    Uzun araçlara hız alarmı zorunluluğu

    Yeni düzenleme paketinde uzun araçlara yönelik bir başka kural da yer alıyor. Yeni taslağa göre, 6 metre veya daha uzun binek araçlar, 100 km/s hız sınırını aştığında görsel veya işitsel uyarı veren bir alarm sistemine sahip olmak zorunda olacak.

    Bu kural çoğu SUV ve minibüsü etkilemeyecek olsa da, uzatılmış limuzinler kapsam içine giriyor. Örneğin, Rolls-Royce Phantom VII Extended Wheelbase (6.092 mm) bu zorunluluğa tabi olacakken, halefi Phantom VIII EWB (5.982 mm) sınırın hemen altında kaldığı için muaf olacak.

    Çinli yetkililer, bu adımların amaçlarının trafik güvenliğini artırmak ve sorumlu sürüş davranışlarını teşvik etmek olduğunu söylüyor. Ancak otomobil tutkunları, özellikle elektrikli performans araçlarının ani hızlanma keyfinin bu düzenlemelerle sekteye uğrayacağından endişeli.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    selam bir şarkı vardı dıt dırı dıt dıt dırı dıt dı mum üfleme uygulaması mercedes vaneo kronik sorunları telefon kendi kendine titriyor hyundai accent blue paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum