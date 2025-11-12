Çin, araçların hızlanmalarına sınır getirmeyi planlıyor

0-100 km/s hızlanma süresi 5 saniyeden kısa olamayacak
Ülkenin Ulusal Standartlar Komisyonu tarafından hazırlanan yeni taslak yönetmelik, her binek aracın ilk çalıştırıldığında 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresinin 5 saniyeden kısa olmamasını şart koşuyor. Sürücü manuel olarak farklı bir mod seçmedikçe, araçlar bu kısıtlama altında çalışacak.
“Yollarda Çalışan Güçle Tahrik Edilen Araçların Teknik Özellikleri” başlıklı düzenlemede şu ifade yer alıyor: “Bir binek aracın her çalıştırılması/ateşlenmesinden sonra (otomatik start-stop hariç), aracın 100 km/s hızlanma süresi 5 saniyeden az olmamalıdır.”
Bu düzenleme, araçların yazılımında varsayılan bir hız kısıtlama modu bulunmasını zorunlu kılıyor. Sürücüler isterlerse bu modu kapatarak daha hızlı bir sürüşe geçebilecek, ancak bunu her araç çalıştırıldığında yeniden yapmak zorunda kalacak.
Avrupa’da da sürücülere hız sınırı uyarısı veren sistemler zorunlu olsa da, bu sistemler sadece uyarı niteliği taşıyor. Çin’in önerisi ise doğrudan performans kısıtlaması getiriyor.
Uzun araçlara hız alarmı zorunluluğu
Yeni düzenleme paketinde uzun araçlara yönelik bir başka kural da yer alıyor. Yeni taslağa göre, 6 metre veya daha uzun binek araçlar, 100 km/s hız sınırını aştığında görsel veya işitsel uyarı veren bir alarm sistemine sahip olmak zorunda olacak.
Bu kural çoğu SUV ve minibüsü etkilemeyecek olsa da, uzatılmış limuzinler kapsam içine giriyor. Örneğin, Rolls-Royce Phantom VII Extended Wheelbase (6.092 mm) bu zorunluluğa tabi olacakken, halefi Phantom VIII EWB (5.982 mm) sınırın hemen altında kaldığı için muaf olacak.
Çinli yetkililer, bu adımların amaçlarının trafik güvenliğini artırmak ve sorumlu sürüş davranışlarını teşvik etmek olduğunu söylüyor. Ancak otomobil tutkunları, özellikle elektrikli performans araçlarının ani hızlanma keyfinin bu düzenlemelerle sekteye uğrayacağından endişeli.