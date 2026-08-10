Çin'in Ay'daki üssünde astronotlara robot köpekler yardımcı olacak

Çinli araştırmacıların ortaya koyduğu plana göre dört ayaklı robotlar, gelecekte Ay'daki araştırma istasyonlarının önemli parçalarından biri hâline gelebilir. Bu robotların yalnızca bilimsel araştırmalarda astronotlara yardımcı olması değil, aynı zamanda istasyonların güvenliğini sağlamak, çevrede devriye gezmek ve farklı görevleri otonom şekilde yerine getirmek gibi işlevler üstlenmesi hedefleniyor.
Riskli Keşifleri Astronotlar Yerine Robot Köpekler Yapabilir
Dört ayaklı robotlar, iki ya da dört tekerlekli araçların zorlanabileceği kayalık ve düzensiz yüzeylerde daha esnek hareket edebiliyor. Ay'ın yüzeyi de geniş kraterler, kayalar, yamaçlar ve gevşek regolitten oluştuğu için bu hareket kabiliyeti gelecekte önemli bir avantaj sağlayabilir.
Böyle bir sistemin en önemli avantajlarından biri de insanların sürekli olarak tehlikeli koşullara maruz kalmasını engellemek. Ay'da görev yapan astronotların her araştırma veya bakım görevi için uzay giysileriyle dışarı çıkması gerekmeyebilir. Robot köpekler, insanların gitmesinin gereksiz veya riskli olduğu durumlarda önceden gönderilerek çevreyi inceleyebilir.
Çinli araştırmacıların ortaya koyduğu konseptte robot köpeklerin farklı görevlerde uzmanlaşması da mümkün. Örneğin üç robotun aynı anda üç farklı astronota yardımcı olması; birinin Ay yüzeyini keşfetmesi, diğerinin kaya örnekleri toplaması ve üçüncüsünün daha hassas bilimsel çalışmalar gerçekleştirmesi öngörülüyor.
2035 Hedefi Bu Projeyi Daha Gerçekçi Kılıyor
Ancak burada önemli bir sorun bulunuyor. Dünya'daki yapay zekâ sistemleri, çok büyük miktarda veriden ve daha önce haritalanmış çevrelerden yararlanabiliyor. Ay'daki koşullar ise oldukça farklı. Robotların karşılaşacağı arazi, ışık koşulları, toz ve sıcaklık değişimleri Dünya'daki sistemlerin alışık olduğu ortamlardan ciddi şekilde farklı olacak. Bu nedenle Ay'da görev yapacak robotların çevrelerini algılaması, haritalaması ve değişen koşullara göre karar verebilmesi için yeni teknolojiler geliştirilmesi gerekecek.
Dahası iletişim ve navigasyon altyapısının da Ay'da yeniden kurulması gerekiyor. Çin'in ILRS planlarında yalnızca bir araştırma üssü değil, Ay yüzeyi ile Dünya arasında iletişim sağlayacak ve yüzeydeki araçların koordinasyonuna yardımcı olacak kapsamlı bir altyapı oluşturulması öngörülüyor.
Çin'in 2035 hedefi düşünüldüğünde, Ay'daki ilk kalıcı araştırma istasyonlarında insanların yanında robotların bulunması pekâlâ mümkün görünüyor. Zira daha şimdiden bu alanda önemli mesafe kat edilmiş durumda. Robot köpekler bugün bile çeşitli pilot programlarda akti olarak kullanılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: