Çin Büyükelçiliğinin gizli odası İngiltere’de güvenlik krizine neden oldu

İngiltere’nin en hassas finansal ve dijital iletişim hatlarının geçtiği bölgenin hemen yanında Çin tarafından inşa edilmesi planlanan gizli bir yer altı kompleksi ülke genelinde ciddi güvenlik tartışmalarına yol açtı. The Telegraph’ın ulaştığı ve kamuoyundan bugüne kadar gizlenen planlar, Pekin’in Londra’daki yeni “süper büyükelçiliği” kapsamında 208 adet gizli odadan oluşan geniş bir yer altı ağı kurmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.
Eski Kraliyet Darphanesi arazisinde yükselmesi planlanan bu dev diplomatik yerleşke tamamlandığında Avrupa’daki en büyük Çin büyükelçiliği olacak. Ancak projeye dair en dikkat çekici detay, yer altındaki gizli bir odanın doğrudan City of London’a finansal veri taşıyan fiber optik kabloların hemen yanına konumlandırılması.
Fiber optik kabloların yanında gizli oda
Ortaya çıkan planlara göre kamuya açık belgelerde tamamen gizlenen bu özel oda kaldırımın hemen altından geçen fiber optik kablolara bir metreden kadar yakın bir noktada bulunuyor.
Isı tahliye sistemleri şüpheleri artırıyor
Planlarda dikkat çeken bir diğer unsur ise gizli odada en az iki ayrı sıcak hava tahliye sistemi öngörülmesi. Bu durumun yüksek ısı üreten ekipmanların kullanılacağına işaret edebileceği belirtiliyor. Haliyle gündeme ileri düzey bilgisayar sistemleri veya dinleme ekipmanları ihtimali geliyor.
Herhangi bir ulus devletin, özellikle de İngiltere ile ilişkileri gergin olan bir devletin bu tür trafiği gözetlemek istemesi kadar doğal bir şey olmayacaktır.
Planın onaylanması bekleniyor
Tüm bu tartışmalara rağmen, Başbakan Keir Starmer’ın, ay sonunda Çin’e yapacağı ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceği ziyaret öncesinde projeye onay vermesi bekleniyor. Proje, daha önce de benzer güvenlik endişeleri nedeniyle gündeme gelmiş, MI5 ve MI6’nın uyarılarda bulunduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Belgelerin büyük bölümünün “güvenlik gerekçesiyle” sansürlenmesi ise planlama sürecini daha da tartışmalı hale getirmişti.
Her ne kadar planın onaylanması beklense de The Telegraph’ın haberinin ardından bazı muhalif milletvekilleri, hükümeti devasa büyükelçiliğini reddetmeye çağırdı.
Öte yandan bir hükümet sözcüsü “Ulusal güvenlik bizim ilk görevimizdir ve hükümetin güvenlik uzmanları şimdiye kadar sürecin her aşamasına dahil oldular” derken planlama başvurusunun tüm güvenlik etkilerinin tespit edilip ele alındığını, nihai kararın konut ve yerel yönetimden sorumlu bakan tarafından verileceğini söyledi. BT Openreach ise altyapılarını korumak için sağlam güvenlik önlemleri uyguladıklarını ve hükümetle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: