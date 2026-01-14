Çin Büyükelçiliğinin gizli odası İngiltere’de güvenlik krizine neden oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

İngiltere’nin en hassas finansal ve dijital iletişim hatlarının geçtiği bölgenin hemen yanında Çin tarafından inşa edilmesi planlanan gizli bir yer altı kompleksi ülke genelinde ciddi güvenlik tartışmalarına yol açtı. The Telegraph’ın ulaştığı ve kamuoyundan bugüne kadar gizlenen planlar, Pekin’in Londra’daki yeni “süper büyükelçiliği” kapsamında 208 adet gizli odadan oluşan geniş bir yer altı ağı kurmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

Eski Kraliyet Darphanesi arazisinde yükselmesi planlanan bu dev diplomatik yerleşke tamamlandığında Avrupa’daki en büyük Çin büyükelçiliği olacak. Ancak projeye dair en dikkat çekici detay, yer altındaki gizli bir odanın doğrudan City of London’a finansal veri taşıyan fiber optik kabloların hemen yanına konumlandırılması.

Fiber optik kabloların yanında gizli oda

Ortaya çıkan planlara göre kamuya açık belgelerde tamamen gizlenen bu özel oda kaldırımın hemen altından geçen fiber optik kablolara bir metreden kadar yakın bir noktada bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Söz konusu kabloların BT Openreach, Colt Technologies ve Verizon Business gibi şirketlere ait olduğu aktarılıyor. Bu hatlar, City of London ile Canary Wharf’taki veri merkezlerini birbirine bağlayan, küresel finans sisteminin kalbinde yer alan London Internet Exchange (LINX) altyapısının temelini oluşturuyor. Kablolar yalnızca finansal işlemleri değil, milyonlarca kişinin e-posta ve mesajlaşma trafiğini de taşıyor. Aynı ağ, Atlantik üzerinden ABD’ye uzanan hatlarla da bağlantılı.

Isı tahliye sistemleri şüpheleri artırıyor

Planlarda dikkat çeken bir diğer unsur ise gizli odada en az iki ayrı sıcak hava tahliye sistemi öngörülmesi. Bu durumun yüksek ısı üreten ekipmanların kullanılacağına işaret edebileceği belirtiliyor. Haliyle gündeme ileri düzey bilgisayar sistemleri veya dinleme ekipmanları ihtimali geliyor.

Tam Boyutta Gör Çin, bu bodrum katının amacını resmi olarak açıklamış değil ancak bunun meşru diplomatik iletişim altyapısı olma ihtimali de bulunuyor. Uzmanlara göre ise odanın fiber kabloların bu denli yakınında olması olası müdahaleleri son derece basit hale getiriyor. Buna kabloların farklı yönlendirilmesi, hatlara fiziksel bir dinleme düzeneği eklenmesi ya da fiber kablonun çok hafif şekilde bükülerek içinden geçen ışığın özel ekipmanlarla okunması gibi yöntemler dahil. Şüpheleri daha da artıran detay ise bodrum duvarının yıkılıp yeniden inşa edilecek olması.

Tam Boyutta Gör Ulus devletlerin “kablo dinleme” konularındaki tecrübeleri çok geçmişe dayanıyor. Bugün okyanusların ve denizlerin altından geçen denizaltı fiber optik kablolar için de aynı hassas endişeler gündemde. Öte yandan casusluğu sadece devlet sırlarını çalmak olarak görmemek gerek. Ekonomik istihbaratlar da yabancı istihbarat servisleri için bir odak noktasıdır. Surrey Üniversitesi’nden güvenlik uzmanı Prof. Alan Woodward konu hakkında “Onların yerinde olsaydım, kapımın önünde bu kabloların olması benim için büyük bir cazibe kaynağı olurdu” diyor.

Herhangi bir ulus devletin, özellikle de İngiltere ile ilişkileri gergin olan bir devletin bu tür trafiği gözetlemek istemesi kadar doğal bir şey olmayacaktır.

Planın onaylanması bekleniyor

Tüm bu tartışmalara rağmen, Başbakan Keir Starmer’ın, ay sonunda Çin’e yapacağı ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceği ziyaret öncesinde projeye onay vermesi bekleniyor. Proje, daha önce de benzer güvenlik endişeleri nedeniyle gündeme gelmiş, MI5 ve MI6’nın uyarılarda bulunduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Belgelerin büyük bölümünün “güvenlik gerekçesiyle” sansürlenmesi ise planlama sürecini daha da tartışmalı hale getirmişti.

Her ne kadar planın onaylanması beklense de The Telegraph’ın haberinin ardından bazı muhalif milletvekilleri, hükümeti devasa büyükelçiliğini reddetmeye çağırdı.

Öte yandan bir hükümet sözcüsü “Ulusal güvenlik bizim ilk görevimizdir ve hükümetin güvenlik uzmanları şimdiye kadar sürecin her aşamasına dahil oldular” derken planlama başvurusunun tüm güvenlik etkilerinin tespit edilip ele alındığını, nihai kararın konut ve yerel yönetimden sorumlu bakan tarafından verileceğini söyledi. BT Openreach ise altyapılarını korumak için sağlam güvenlik önlemleri uyguladıklarını ve hükümetle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını açıkladı.

