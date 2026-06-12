Çin, ChatGPT ile ABD’de veri merkezi karşıtlığını körüklüyor

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OpenAI, yayımladığı yeni raporda Çin bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kullanıcıların ABD'deki yapay zeka veri merkezlerine yönelik kamuoyu algısını etkilemeye çalıştığını açıkladı. Şirketin bulgularına göre söz konusu kullanıcılar, sosyal medya üzerinden Amerikalı gibi davranarak yapay zeka altyapısına yönelik eleştirel içerikler üretmek için ChatGPT'den yararlandı.

Sahte Amerikalı profiller oluşturuldu

Şirket, bu faaliyetleri iki ayrı hesap kümesi altında inceledi. "Data Center Bandwagon" adı verilen ilk gruptaki kullanıcıların ChatGPT'den İngilizce metinler ve çizgi roman tarzı görseller üretmesini istediği belirtildi. İçeriklerde yapay zeka veri merkezlerinin elektrik talebini artırdığı ve bunun tüketicilerin faturalarına yansıdığı vurgulandı. OpenAI'a göre bu içerikler, Amerikalı gibi davranan sahte sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Tam Boyutta Gör Şirket, operasyonun arkasında yerel yönetimle bağlantılı özel bir Çinli şirketin sosyal medya ekibinin olabileceğini düşünüyor. Rapora göre kullanıcılar, kamuoyunu etkileme yöntemleri ve sahte hesapların tespit edilmeden nasıl yönetileceğine ilişkin stratejileri içeren belgeleri de ChatGPT'ye yükledi.

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Gerçekten de veri merkezlerinin enerji ihtiyacının yükselmesi, son yıllarda yapay zeka sektörüne yönelik en önemli eleştirilerden biri haline geldi. ABD’de veri merkezlerine yakın bölgelerde yaşayan tüketicilerin aylık elektrik maliyetleri son beş yıl içinde yüzde 267'ye varan oranlarda arttı. Bunun temel nedeninin ise veri merkezlerinin enerji talebinin mevcut arz kapasitesini aşması olduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla OpenAI’ın raporu, etki operasyonlarının tamamen uydurma konular yaratmak yerine, zaten kamuoyunda tartışılan ve gerçek temellere dayanan meseleleri kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığını ortaya koyuyor.

Muhalifler de hedef alındı

Aynı grubun, yurt dışında yaşayan Çin vatandaşlarını hedef aldığı, ChatGPT'den Çinli muhaliflere yönelik hakaret içerikleri üretmesini istediği de aktarıldı. Ayrıca ABD'de yaşayan Çinli göçmenler ve profesyoneller gibi davranarak, çevrim içi kamuoyu önderlerini ABD politikalarının başarısızlıklarına daha fazla dikkat çekmeye teşvik eden paylaşımlar hazırladıkları öne sürüldü.

OpenAI’ın belirlediği ikinci grup ise ABD'nin gümrük tarifelerini ve teknoloji politikalarını eleştiren içerikler hazırladı. Kullanıcıların İngilizce, İtalyanca, Japonca ve geleneksel Çince yorumlar ürettirdiği, özellikle Tayvan'daki kitleleri hedef alan paylaşımlar oluşturduğu ifade edildi. Bununla birlikte OpenAI, bu kampanyaların geniş çaplı organik etkileşim elde edemediğini ve kamuoyu üzerinde kayda değer bir değişim yaratmadığını belirtti.

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Çin, ChatGPT ile ABD’de veri merkezi karşıtlığını körüklüyor

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