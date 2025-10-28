Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin çıkışlı MiniMax-M2, açık kaynak kodlu yapay zekalar arasında zirveye yerleşti

    Çin'in açık kaynak kodlu yapay zekaları Batılı rakipleriyle kafa kafaya yarışmaya devam ediyor. Kısa süre önce çıkan MiniMax-M2, performans testlerinde DeepSeek'i bile geride bıraktı.

    Çin çıkışlı MiniMax M2, açık kaynak kodlu yapay zekalar arasında zirveye yerleşti Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başında çıkan DeepSeek-R1 ile birlikte Batılı rakipleriyle kafa kafaya yarışacak yapay zekalar çıkarabileceğini gösteren Çin'den dikkat çekici modeller gelmeye devam ediyor. Üstelik DeepSeek-R1 gibi bu yeni modeller de açık kaynak kodlu olarak kullanıma sunuluyor. Bunların son örneği de performansıyla dikkat çeken MiniMax-M2 oldu.

    Yapay zeka analiz platformu Artificial Analysis tarafından yayımlanan Intelligence Index sıralamasında 61 puan alan MiniMax-M2, açık kaynaklı modeller arasında en yüksek skoru elde ederken, genel sıralamada da dünya beşinciliğine yükseldi. GPT-5 ve Grok 4 gibi kapalı sistemlerin hemen arkasına yerleşen model, Gemini 2.5 Pro ve DeepSeek-R1 gibi popüler modellerin ise önünde yer alıyor.

    Minimax-M2, Verimliliğiyle de Dikkat Çekiyor

    MiniMax-M2’nin başarısının ardında, modelin kullandığı Mixture-of-Experts (MoE) mimarisi bulunuyor. Model, toplamda 230 milyar parametreye sahip olmasına rağmen, çıkarım sırasında bunların yalnızca 10 milyarını etkinleştiriyor. Bu da modelin hem enerji verimliliğini artırıyor hem de donanım gereksinimlerini ciddi ölçüde azaltıyor. Artificial Analysis raporuna göre bu yaklaşım, DeepSeek V3.2’nin 37 milyar ve Moonshot AI Kimi K2’nin 32 milyar etkin parametresiyle kıyaslandığında çok daha dengeli bir yapı sunuyor. Bu verimlilik sayesinde MiniMax M2, yalnızca dört adet NVIDIA H100 GPU üzerinde çalıştırılabiliyor. Ayrıca modelin 100 token/saniye civarındaki çıkarım hızı, birçok rakibine göre yaklaşık iki kat daha yüksek.

    MiniMax-M2’nin performansını öne çıkaran bir diğer unsur ise araç kullanımı ve yazılım geliştirme gibi ajan tabanlı görevlerdeki başarısı. Artificial Analysis uzmanları, M2’nin “talimat takibi ve araç kullanımı konularında açık kaynak modeller arasında yeni bir standart oluşturduğunu" belirtiyor. Bağımsız geliştirici testlerinde ise modelin karma görevlerde yaklaşık %95 doğruluk oranına ulaştığı, bunun da GPT-4o (%90) ve Claude 3.5 (%88-89) gibi rakiplerini geçtiği bildiriliyor.

    Hugging Face ve GitHub üzerinden erişime açılan MiniMax M2’nin bir diğer dikkat çekici yönü de kullanım maliyetinin düşüklüğü. Şirket, modeli 1 milyon giriş token’ı için 0,3 dolar, 1 milyon çıkış token’ı içinse 1,2 dolar gibi oldukça düşük bir ücretle sunuyor. Bu rakam, Claude Sonnet 4.5’in maliyetinin yaklaşık %8’i düzeyinde.

    GPT, Grok, Gemini gibi gelişmiş yapay zekalarla kafa kafaya yarışabilecek modellerin Çinli şirkelter tarafından neredeyse ücretsiz olarak sunuluyor olması, Batılı şirketler için önümüzdeki dönemde de yüzleşilmesi gereken bir problem olacak gibigörünüyor. Çünkü DeepSeek'ten sonra Minimax'in de ortaya böyle bir yapay zeka koyması, Çinli şirketlerin en yeni modellerle bile rekabet edebileceğini gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    usb kablo renkleri virüslü link kopyala mazda b 2500 kullanıcı yorumları terra formars türkçe dublaj beylikdüzü'nün en iyi semti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum