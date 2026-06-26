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    Çin’de 109 katlı binaya uçak çarptı, sosyal medyaya sansür geldi

    Pekin'in 109 katlı simge gökdeleni China Zun'a (CITIC Tower) bir uçağın çarpması paniğe yol açtı. Bina tahliye edilirken, olayın görüntüleri sosyal medyadan kaldırıldı.

    Çin’de 109 katlı binaya uçak çarptı, sosyal medyaya sansür geldi Tam Boyutta Gör
    Çin'in başkenti Pekin'de küçük bir uçağın kentin en yüksek gökdeleni olan CITIC Tower'a (China Zun) çarpması şehirde geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alınmasına yol açtı. Olayın ardından bina tahliye edilirken sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede kaldırıldı. Çinli yetkililer ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bina, Pekin'in en önemli finans ve iş merkezi konumunda.

    Bina tahliye edildi, polis bölgeyi kapattı

    Yerel saatle cuma öğleden sonra meydana gelen olayın ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda 109 katlı gökdelenin üst bölümlerinden parçaların düştüğü ve yerde park halindeki bir taksinin camının kırıldığı görüldü. Reuters'ın aktardığı ilk bilgilere göre ise binanın üst katlarındaki iki cam panelin hasar gördüğü belirtiliyor.

    Çin’de 109 katlı binaya uçak çarptı, sosyal medyaya sansür geldi Tam Boyutta Gör
    Olayın ardından çok sayıda itfaiye aracı, polis ekibi ve ambulans bölgeye sevk edildi. Gökdelen hızla tahliye edilirken, bina çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı ve güvenlik çemberi oluşturuldu.

    Reuters muhabirlerinin aktardığına göre polis, çevrede bulunan kişilerin fotoğraf ve video çekmesini engelledi. Görüntü alan bazı kişilere kayıtlarını silmeleri yönünde uyarıda bulunuldu. Bölgede bulunan iki kurye, uçağın yaklaşık bir otomobil büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

    Uçağın yerli üretim küçük bir uçak olduğu iddia ediliyor

    Çin’de 109 katlı binaya uçak çarptı, sosyal medyaya sansür geldi Tam Boyutta Gör

    İnternette paylaşılan ve doğruluğu henüz resmi olarak teyit edilmeyen görüntülerde görülen tescil numarasına göre uçağın, Çin üretimi Sunward SA 60L Aurora model hafif, küçük bir uçak olduğu öne sürülüyor. Uçağın, pilot eğitimi, kişisel gezi uçuşları ve hava fotoğrafçılığı gibi hizmetler sunan yerel bir genel havacılık şirketine ait olduğu belirtiliyor.

    Ayrıca internette paylaşılan ve doğrulanmamış Flightradar24 verileri, uçağın Pekin'deki Shifosi Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra rotasından ciddi şekilde saptığını gösteriyor.

    Olayın ardından sosyal medyada sansür uygulandı

    Kazaya ilişkin paylaşımlar Çin sosyal medya platformlarında kısa sürede kaldırıldı. Reuters'ın aktardığına göre Xiaohongshu uygulamasında yapılan CITIC Tower aramalarında yalnızca olaydan önceki güne ait paylaşımlar görüntülenebildi. Olayı gösteren fotoğraf ve videoların ise sistemden hızla silindiği bildirildi.

    Çin yönetimi, 1 Mayıs'tan bu yana yürürlükte olan yeni düzenlemeler kapsamında Pekin'de insansız hava araçlarının satın alınması, kiralanması ve uçurulmasını hükümet iznine bağlamış durumda. Başkentte izinsiz dron kullanımı fiilen yasaklanmış olsa da, bu olayın söz konusu düzenlemelerle bağlantısı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

    China Zun, Çin'in en yüksek beşinci yapısı

    Kazanın yaşandığı CITIC Tower, yaygın olarak kullanılan adıyla China Zun, 527,7 metre yüksekliğiyle Pekin'in en yüksek, Çin'in ise en yüksek beşinci yapısı (ve dünyanın en yüksek 10 binasından biri) konumunda bulunuyor. 109 katlı gökdelen, 2018 yılında tamamlandı ve Çin'in en büyük kamu finans kuruluşlarından biri olan CITIC Group'un genel merkezi olarak hizmet veriyor. Gökdelen ayrıca Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) ikonik merkez binasının hemen karşısında, Pekin'in merkezi iş bölgesinde yer alıyor. Ayrıca Alibaba Group ve ona bağlı Ant Group gibi teknoloji devleri ile küresel finans kuruluşları ve Fortune 500 şirketleri de binada çok katlı ofis alanlarına sahip.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/asia-pacific/beijing-steps-up-police-presence-around-citys-tallest-tower-reuters-witnesses-2026-06-26/ https://www.independent.co.uk/asia/china/citic-tower-plane-crash-beijing-b3003793.html https://www.nytimes.com/2026/06/26/world/asia/china-plane-crash-beijing.html?eafs_enabled=false
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    enreka_tr 22 saat önce

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