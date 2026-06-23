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    Çin’de 2G şebekesinin fişi çekiliyor: Hong Kong tamamen veda etti

    China Mobile Hong Kong, 2G şebekesini tamamen kapattı. Son operatörün de hizmeti sonlandırmasıyla birlikte Hong Kong'da 2G mobil iletişim dönemi resmen sona ermiş oldu.

    Çin’de 2G şebekesinin fişi çekiliyor: Hong Kong tamamen veda etti Tam Boyutta Gör
    China Mobile Hong Kong (CMHK), Hong Kong İletişim Otoritesi'nin (OFCA) onayının ardından 23 Haziran 2026 itibarıyla 2Gşebekesini tamamen devre dışı bıraktı. Böylece şehirde faaliyet gösteren son 2G operatörü de hizmetlerini sonlandırırken Hong Kong'da 2G dönemi resmen sona ermiş oldu.

    2G tabanlı tüm hizmetler durduruldu

    Şirket, 2G ağının kapatılmasının temel nedenleri arasında küresel mobil iletişim teknolojilerindeki dönüşüm, frekans kaynaklarının daha verimli kullanılması ve yeni nesil mobil şebekelerin daha iyi hizmet sunabilmesi gibi unsurları gösterdi.

    CMHK'nin açıklamasına göre 23 Haziran'dan itibaren 2G ağı tamamen kapatıldı. Bununla birlikte 2G üzerinden gerçekleştirilen sesli aramalar ve mobil veri hizmetleri de tamamen sona erdi.

    Bu değişiklikten özellikle yalnızca 2G desteğine sahip cep telefonları, eski nesil SIM kartlar ve VoLTE özelliği etkin olmayan 4G ve 5G telefonlar etkilenecek. Bu cihazlar artık sesli arama yapamayacak ve gelen aramaları da kabul edemeyecek. Şirketin paylaştığı verilere göre Kasım 2025 itibarıyla 2G kullanıcılarının oranı toplam mobil abone sayısının yüzde 2,3'ünün altına gerilemişti.

    Hong Kong'daki diğer telekom operatörleri 2G hizmetlerini daha önce sonlandırmıştı. Hutchison Telecom, 30 Eylül 2021'de, SmarTone ise 14 Ekim 2022'de 2G ağlarını kapatmıştı. Hong Kong Telecom (HKT) da 8 Kasım 2024'te bu süreci tamamladı.

    Öte yandan Çin genelinde 2G şebeke tamamen sonlanmış değil. China Telecom ve China Unicom sırasıyla 2023 ve 2026’da 2G şebekesini tamamen sonlandırdı. Ancak Çin'in en büyük operatörü olan China Mobile, özellikle kırsal bölgelerdeki geniş kapsama alanı, eski tip tuşlu telefon kullanan yaşlı nüfus ve milyonlarca eski nesil nesnelerin interneti (IoT) cihazı nedeniyle 2G şebekesini (GSM 1800 MHz) kısıtlı/sınırlı bir servis olarak aktif tutmaya devam ediyor. Ancak onlar da frekansları 5G ve 5.5G şebekelerine kaydırmak için bu sistemi hızla daraltıyor.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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