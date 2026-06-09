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    Çin otomotiv pazarında yeni dönem: Benzinli araçlar ilk 10'dan silindi

    Çin'de mayıs ayında en çok satan 10 otomobil arasında tek bir benzinli model bile yer almadı. Geely zirveye çıkarken Tesla ve Xiaomi de listenin üst sıralarında yer aldı.

    Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de elektrikli araçların yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Mayıs 2026 satış verilerine göre ülkenin en çok satan 10 otomobili arasında tek bir içten yanmalı motorlu (benzinli) model bile yer almadı.

    Ocak 2026'daki en çok satanlar listesinde 7 içten yanmalı motorlu model vardı. Nisan ayında ise listenin sekizinci sırasında bulunan Geely Binyue, son benzinli temsilci olmuştu. Ancak mayıs ayında ilk 10 sıra tamamen elektrikli ve şarj edilebilir modeller tarafından dolduruldu.

    Zirvede Geely var

    Çin'de benzinli araçlar ilk 10'dan silindi Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayında en çok satan model 38.751 adetle Geely Xingyuan oldu. Bazı pazarlarda Geely EX2 olarak bilinen model, ikinci sıradaki Tesla Model Y'yi yaklaşık 10 bin adet farkla geride bıraktı.

    Tesla Model Y, bir önceki aya göre yüzde 25,8 artışla 28.911 adet satışa ulaşırken, Xiaomi SU7 ise 24.023 adetle üçüncü sıradaki yerini korudu. Xiaomi'nin sedan modeli aylık bazda yüzde 10,4'lük bir düşüş yaşasa da güçlü performansını sürdürdü.

    • Geely Xingyuan 38.751 adet
    • Tesla Model Y 28.991 adet
    • Xiaomi SU7 24.023 adet
    • Leapmotor A10 22.306 adet
    • Li Auto i6 20.878 adet
    • BYD Sealion 06 18.856 adet
    • Tesla Model 3 18.370 adet
    • Hongguang Mini EV 18.308 adet
    • Aito M6 18.148 adet
    • Fang Cheng Bao Ti7 17.510 adet

    Tesla Model 3 satışlarını katladı

    Listenin en dikkat çekici performanslarından biri Tesla Model 3'ten geldi. Nisan ayında yalnızca 2.966 adet satılan model, mayısta yüzde 519 artışla 18.370 adetlik satış rakamına ulaşarak yedinci sıraya yükseldi.

    Benzer şekilde Huawei destekli Aito M6 da üretim kapasitesinin artırılmasıyla satışlarını yüzde 381 yükselterek ilk 10'a girmeyi başardı.

    Leapmotor'dan hızlı yükseliş

    Çin'de benzinli araçlar ilk 10'dan silindi Tam Boyutta Gör
    Çinli üretici Leapmotor'un yeni kompakt elektrikli modeli A10 da yükselişini sürdürdü. Mart sonunda satışa çıkan model, ilk ayında 3.968 adet satarken nisan ayında 14.372 adede ulaştı. Mayısta ise satışlar 22 bin adedin üzerine çıkarak modeli listenin dördüncü sırasına taşıdı.

    Tüketicilerin tercihi netleşiyor

    Satış verileri, Çinli tüketicilerin tercihlerinin giderek daha fazla tamamen elektrikli araçlara yöneldiğini gösteriyor. Listenin ilk beş sırasında yer alan modellerin tamamı tamamen elektrikli araçlardan oluşuyor.

    Altıncı sıradaki BYD Sealion 06'nın ise toplam 18.856 adetlik satışının 14.868 adedi tamamen elektrikli versiyondan gelirken, şarj edilebilir hibrit versiyon yalnızca 3.988 adet satabildi.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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