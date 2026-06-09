Çin otomotiv pazarında yeni dönem: Benzinli araçlar ilk 10'dan silindi

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de elektrikli araçların yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Mayıs 2026 satış verilerine göre ülkenin en çok satan 10 otomobili arasında tek bir içten yanmalı motorlu (benzinli) model bile yer almadı.
Ocak 2026'daki en çok satanlar listesinde 7 içten yanmalı motorlu model vardı. Nisan ayında ise listenin sekizinci sırasında bulunan Geely Binyue, son benzinli temsilci olmuştu. Ancak mayıs ayında ilk 10 sıra tamamen elektrikli ve şarj edilebilir modeller tarafından dolduruldu.
Zirvede Geely var
Tesla Model Y, bir önceki aya göre yüzde 25,8 artışla 28.911 adet satışa ulaşırken, Xiaomi SU7 ise 24.023 adetle üçüncü sıradaki yerini korudu. Xiaomi'nin sedan modeli aylık bazda yüzde 10,4'lük bir düşüş yaşasa da güçlü performansını sürdürdü.
- Geely Xingyuan 38.751 adet
- Tesla Model Y 28.991 adet
- Xiaomi SU7 24.023 adet
- Leapmotor A10 22.306 adet
- Li Auto i6 20.878 adet
- BYD Sealion 06 18.856 adet
- Tesla Model 3 18.370 adet
- Hongguang Mini EV 18.308 adet
- Aito M6 18.148 adet
- Fang Cheng Bao Ti7 17.510 adet
Tesla Model 3 satışlarını katladı
Listenin en dikkat çekici performanslarından biri Tesla Model 3'ten geldi. Nisan ayında yalnızca 2.966 adet satılan model, mayısta yüzde 519 artışla 18.370 adetlik satış rakamına ulaşarak yedinci sıraya yükseldi.
Benzer şekilde Huawei destekli Aito M6 da üretim kapasitesinin artırılmasıyla satışlarını yüzde 381 yükselterek ilk 10'a girmeyi başardı.
Leapmotor'dan hızlı yükseliş
Tüketicilerin tercihi netleşiyor
Satış verileri, Çinli tüketicilerin tercihlerinin giderek daha fazla tamamen elektrikli araçlara yöneldiğini gösteriyor. Listenin ilk beş sırasında yer alan modellerin tamamı tamamen elektrikli araçlardan oluşuyor.
Altıncı sıradaki BYD Sealion 06'nın ise toplam 18.856 adetlik satışının 14.868 adedi tamamen elektrikli versiyondan gelirken, şarj edilebilir hibrit versiyon yalnızca 3.988 adet satabildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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