Çin’de benzinli otomobillerin payı yüzde 33’e düştü: Rekor tasarruf sağlandı

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Çin’de içten yanmalı motora sahip otomobillerin satışlardaki payı yalnızca beş yılda yüzde 90’ın üzerindeki seviyeden yüzde 33’e kadar geriledi. Eylül ayında tamamen elektrikli otomobiller pazarın yüzde 47,3’ünü oluştururken şarj edilebilir hibrit modeller yüzde 19,7 pay aldı. Böylece iki elektrikli araç kategorisinin toplam payı yüzde 67’ye ulaştı. Bu dönüşüm, Çin’in otomobil pazarında elektrikli modellerin artık belirleyici konuma geldiğini gösteriyor.

Elektrikli araçların inanılmaz faydası

Elektrikli araçlardaki büyüme, Çin’in petrol ihtiyacını azaltma potansiyelini de artırıyor. Ember’ın Eylül 2026 verilerine göre ülkede trafikte bulunan 51,8 milyon elektrikli araç, yılda 305 milyon varil petrol tüketimini önlüyor. Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar olduğu varsayımıyla bu miktar 30,4 milyar dolara karşılık geliyor.

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Çin’deki elektrikli araç filosunun 34,4 milyonunu tamamen elektrikli otomobiller, 17,4 milyonunu ise şarj edilebilir hibritler oluşturuyor. Tamamen elektrikli otomobiller yılda 239 milyon varil petrol tüketiminin önüne geçerken hibritlerin katkısıyla toplam miktar 305 milyon varile ulaşıyor.

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Günlük hesaplamada önlenen petrol tüketimi 835 bin varil seviyesinde bulunuyor. Bu miktarın 100 dolarlık varil fiyatı üzerinden ekonomik karşılığı 83,4 milyon dolar. Aylık bazda ise 25,1 milyon varil petrol tüketimi önleniyor ve bunun piyasa değeri 2,5 milyar dolara ulaşıyor.

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Elektrikli araçların petrol tüketimini azaltması, enerji ihtiyacının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Çin’deki araç filosunun şarj edilmesi için yıllık 127 TWh elektrik gerekiyor. Çin, ocak-ağustos döneminde yenilenebilir enerji kaynakları aynı dönemde 2.770 TWh elektrik üretti. Bu miktar, Çin’in toplam elektrik üretiminin yüzde 41,6’sını oluşturdu.

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ABD'den Çin'e 2 milyon varil petrol taşıyabilen dev bir tankerin kiralama maliyeti 80 milyon dolara ulaştığı düşünülürse elektrikli araçların Çin’e sağladığı fayda daha da net görülüyor. Yeni satışlarda tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerin toplam payı yüzde 67’ye ulaşırken trafikteki elektrikli araçlar yılda yüz milyonlarca varillik petrol ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Elektrikli araç pazar payında lider ülkeler (Son 12 ay) Sıra Ülke BEV pazar payı PHEV pazar payı BEV satış adedi 1 Norveç %97,8 %0,65 177.443 2 Hong Kong %90 Veri yok 51.808 3 Danimarka %79,8 %0,88 162.046 4 Nepal %74,6 %0,15 13.327 5 Singapur %58,4 %2,7 32.770 6 İzlanda %51,1 %18,8 7.199 7 Finlandiya %48,3 %13,5 36.194 8 Vietnam %46,9 Veri yok 252.788 9 Hollanda %44,9 %19,5 172.108 10 İsveç %40,7 %23,9 118.929 11 Belçika %38,1 %7,18 156.473 12 Çin %38,1 %20,2 7.640.820 13 Uruguay %36 Veri yok 26.386 14 Malta %32,4 %7,27 2.378 15 Lüksemburg %30,6 %6,31 14.796 16 Fransa %29,4 %6,36 502.346 17 Portekiz %29 %15,6 68.984 18 Tayland %28,5 %2,73 194.288 19 İrlanda %27,7 %15,3 36.422 20 İsviçre %26,4 %12,2 62.989 21 Birleşik Krallık %25,8 %12,9 552.461 22 Almanya %24,7 %11,6 723.980 23 Avusturya %23,8 %11,3 73.332 24 Endonezya %23,7 %1,75 154.795 25 Ukrayna %23,6 Veri yok 81.492 26 Güney Kore %20,5 %0,74 343.578 27 Slovenya %18,3 %3,61 11.970 28 Türkiye %16,9 %1,78 171.040 29 Avustralya %15,9 %7,82 193.154 30 Kolombiya %13,6 Veri yok 43.105 31 İsrail %13,3 %23,4 40.701 32 Arnavutluk %11,8 %0,22 9.315 33 Kıbrıs %10,8 %5,8 1.479 34 Tayvan %10,7 Veri yok 39.582 35 İspanya %10,2 %12,3 128.636 36 Yeni Zelanda %10 %5,62 19.776 37 Macaristan %9,37 %8,33 13.102 38 Letonya %8,94 %12,6 2.032 39 Litvanya %8,63 %13,1 4.078 40 İtalya %8,27 %9,41 135.941 41 Malezya %7,95 Veri yok 71.423 42 Romanya %7,63 Veri yok 11.189 43 Ekvador %7,23 Veri yok 11.655 44 Yunanistan %7,1 %7,75 10.414 45 Estonya %6,96 %9,25 1.245 46 Çekya %6,89 %5,01 17.432 47 Polonya %6,56 %8,41 41.964 48 ABD %6,25 %1,16 994.686 49 Slovakya %6,11 %4,71 5.468 50 Hindistan %5,84 Veri yok 283.225 51 Brezilya %5,65 %5,03 159.215 52 Hırvatistan %4,18 %6,53 3.028 53 Şili %2,96 %2,17 9.366 54 Japonya %2,77 %1,08 107.309

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Çin’de benzinli otomobillerin payı yüzde 33’e düştü

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