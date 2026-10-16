Çin’de benzinli otomobillerin payı yüzde 33’e düştü: Rekor tasarruf sağlandı

Çin’de içten yanmalı motora sahip otomobillerin satışlardaki payı yalnızca beş yılda yüzde 90’ın üzerindeki seviyeden yüzde 33’e kadar geriledi. Eylül ayında tamamen elektrikli otomobiller pazarın yüzde 47,3’ünü oluştururken şarj edilebilir hibrit modeller yüzde 19,7 pay aldı. Böylece iki elektrikli araç kategorisinin toplam payı yüzde 67’ye ulaştı. Bu dönüşüm, Çin’in otomobil pazarında elektrikli modellerin artık belirleyici konuma geldiğini gösteriyor.
Elektrikli araçların inanılmaz faydası
Elektrikli araçlardaki büyüme, Çin’in petrol ihtiyacını azaltma potansiyelini de artırıyor. Ember’ın Eylül 2026 verilerine göre ülkede trafikte bulunan 51,8 milyon elektrikli araç, yılda 305 milyon varil petrol tüketimini önlüyor. Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar olduğu varsayımıyla bu miktar 30,4 milyar dolara karşılık geliyor.
Çin’deki elektrikli araç filosunun 34,4 milyonunu tamamen elektrikli otomobiller, 17,4 milyonunu ise şarj edilebilir hibritler oluşturuyor. Tamamen elektrikli otomobiller yılda 239 milyon varil petrol tüketiminin önüne geçerken hibritlerin katkısıyla toplam miktar 305 milyon varile ulaşıyor.
Günlük hesaplamada önlenen petrol tüketimi 835 bin varil seviyesinde bulunuyor. Bu miktarın 100 dolarlık varil fiyatı üzerinden ekonomik karşılığı 83,4 milyon dolar. Aylık bazda ise 25,1 milyon varil petrol tüketimi önleniyor ve bunun piyasa değeri 2,5 milyar dolara ulaşıyor.
Elektrikli araçların petrol tüketimini azaltması, enerji ihtiyacının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Çin’deki araç filosunun şarj edilmesi için yıllık 127 TWh elektrik gerekiyor. Çin, ocak-ağustos döneminde yenilenebilir enerji kaynakları aynı dönemde 2.770 TWh elektrik üretti. Bu miktar, Çin’in toplam elektrik üretiminin yüzde 41,6’sını oluşturdu.
ABD'den Çin'e 2 milyon varil petrol taşıyabilen dev bir tankerin kiralama maliyeti 80 milyon dolara ulaştığı düşünülürse elektrikli araçların Çin’e sağladığı fayda daha da net görülüyor. Yeni satışlarda tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerin toplam payı yüzde 67’ye ulaşırken trafikteki elektrikli araçlar yılda yüz milyonlarca varillik petrol ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
|Sıra
|Ülke
|BEV pazar payı
|PHEV pazar payı
|BEV satış adedi
|1
|Norveç
|%97,8
|%0,65
|177.443
|2
|Hong Kong
|%90
|Veri yok
|51.808
|3
|Danimarka
|%79,8
|%0,88
|162.046
|4
|Nepal
|%74,6
|%0,15
|13.327
|5
|Singapur
|%58,4
|%2,7
|32.770
|6
|İzlanda
|%51,1
|%18,8
|7.199
|7
|Finlandiya
|%48,3
|%13,5
|36.194
|8
|Vietnam
|%46,9
|Veri yok
|252.788
|9
|Hollanda
|%44,9
|%19,5
|172.108
|10
|İsveç
|%40,7
|%23,9
|118.929
|11
|Belçika
|%38,1
|%7,18
|156.473
|12
|Çin
|%38,1
|%20,2
|7.640.820
|13
|Uruguay
|%36
|Veri yok
|26.386
|14
|Malta
|%32,4
|%7,27
|2.378
|15
|Lüksemburg
|%30,6
|%6,31
|14.796
|16
|Fransa
|%29,4
|%6,36
|502.346
|17
|Portekiz
|%29
|%15,6
|68.984
|18
|Tayland
|%28,5
|%2,73
|194.288
|19
|İrlanda
|%27,7
|%15,3
|36.422
|20
|İsviçre
|%26,4
|%12,2
|62.989
|21
|Birleşik Krallık
|%25,8
|%12,9
|552.461
|22
|Almanya
|%24,7
|%11,6
|723.980
|23
|Avusturya
|%23,8
|%11,3
|73.332
|24
|Endonezya
|%23,7
|%1,75
|154.795
|25
|Ukrayna
|%23,6
|Veri yok
|81.492
|26
|Güney Kore
|%20,5
|%0,74
|343.578
|27
|Slovenya
|%18,3
|%3,61
|11.970
|28
|Türkiye
|%16,9
|%1,78
|171.040
|29
|Avustralya
|%15,9
|%7,82
|193.154
|30
|Kolombiya
|%13,6
|Veri yok
|43.105
|31
|İsrail
|%13,3
|%23,4
|40.701
|32
|Arnavutluk
|%11,8
|%0,22
|9.315
|33
|Kıbrıs
|%10,8
|%5,8
|1.479
|34
|Tayvan
|%10,7
|Veri yok
|39.582
|35
|İspanya
|%10,2
|%12,3
|128.636
|36
|Yeni Zelanda
|%10
|%5,62
|19.776
|37
|Macaristan
|%9,37
|%8,33
|13.102
|38
|Letonya
|%8,94
|%12,6
|2.032
|39
|Litvanya
|%8,63
|%13,1
|4.078
|40
|İtalya
|%8,27
|%9,41
|135.941
|41
|Malezya
|%7,95
|Veri yok
|71.423
|42
|Romanya
|%7,63
|Veri yok
|11.189
|43
|Ekvador
|%7,23
|Veri yok
|11.655
|44
|Yunanistan
|%7,1
|%7,75
|10.414
|45
|Estonya
|%6,96
|%9,25
|1.245
|46
|Çekya
|%6,89
|%5,01
|17.432
|47
|Polonya
|%6,56
|%8,41
|41.964
|48
|ABD
|%6,25
|%1,16
|994.686
|49
|Slovakya
|%6,11
|%4,71
|5.468
|50
|Hindistan
|%5,84
|Veri yok
|283.225
|51
|Brezilya
|%5,65
|%5,03
|159.215
|52
|Hırvatistan
|%4,18
|%6,53
|3.028
|53
|Şili
|%2,96
|%2,17
|9.366
|54
|Japonya
|%2,77
|%1,08
|107.309