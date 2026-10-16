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    Çin’de benzinli otomobillerin payı yüzde 33’e düştü: Rekor tasarruf sağlandı

    Çin’de elektrikli araçların pazar payı yüzde 67’ye ulaşırken benzinli ve dizel otomobiller yüzde 33’e geriledi. Elektrikli araçlar ülkede yılda 305 milyon varil petrol tüketimini önlüyor.

    Çin’de benzinli otomobillerin payı yüzde 33’e düştü Tam Boyutta Gör

    Çin’de içten yanmalı motora sahip otomobillerin satışlardaki payı yalnızca beş yılda yüzde 90’ın üzerindeki seviyeden yüzde 33’e kadar geriledi. Eylül ayında tamamen elektrikli otomobiller pazarın yüzde 47,3’ünü oluştururken şarj edilebilir hibrit modeller yüzde 19,7 pay aldı. Böylece iki elektrikli araç kategorisinin toplam payı yüzde 67’ye ulaştı. Bu dönüşüm, Çin’in otomobil pazarında elektrikli modellerin artık belirleyici konuma geldiğini gösteriyor.

    Elektrikli araçların inanılmaz faydası

    Elektrikli araçlardaki büyüme, Çin’in petrol ihtiyacını azaltma potansiyelini de artırıyor. Ember’ın Eylül 2026 verilerine göre ülkede trafikte bulunan 51,8 milyon elektrikli araç, yılda 305 milyon varil petrol tüketimini önlüyor. Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar olduğu varsayımıyla bu miktar 30,4 milyar dolara karşılık geliyor.

    Çin’de benzinli otomobillerin payı yüzde 33’e düştü Tam Boyutta Gör

    Çin’deki elektrikli araç filosunun 34,4 milyonunu tamamen elektrikli otomobiller, 17,4 milyonunu ise şarj edilebilir hibritler oluşturuyor. Tamamen elektrikli otomobiller yılda 239 milyon varil petrol tüketiminin önüne geçerken hibritlerin katkısıyla toplam miktar 305 milyon varile ulaşıyor.

    Çin’de benzinli otomobillerin payı yüzde 33’e düştü Tam Boyutta Gör

    Günlük hesaplamada önlenen petrol tüketimi 835 bin varil seviyesinde bulunuyor. Bu miktarın 100 dolarlık varil fiyatı üzerinden ekonomik karşılığı 83,4 milyon dolar. Aylık bazda ise 25,1 milyon varil petrol tüketimi önleniyor ve bunun piyasa değeri 2,5 milyar dolara ulaşıyor.

    Çin’de benzinli otomobillerin payı yüzde 33’e düştü Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araçların petrol tüketimini azaltması, enerji ihtiyacının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Çin’deki araç filosunun şarj edilmesi için yıllık 127 TWh elektrik gerekiyor. Çin, ocak-ağustos döneminde yenilenebilir enerji kaynakları aynı dönemde 2.770 TWh elektrik üretti. Bu miktar, Çin’in toplam elektrik üretiminin yüzde 41,6’sını oluşturdu.

    ABD'den Çin'e 2 milyon varil petrol taşıyabilen dev bir tankerin kiralama maliyeti 80 milyon dolara ulaştığı düşünülürse elektrikli araçların Çin’e sağladığı fayda daha da net görülüyor. Yeni satışlarda tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerin toplam payı yüzde 67’ye ulaşırken trafikteki elektrikli araçlar yılda yüz milyonlarca varillik petrol ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

    Elektrikli araç pazar payında lider ülkeler (Son 12 ay)
    Sıra Ülke BEV pazar payı PHEV pazar payı BEV satış adedi
    1 Norveç %97,8 %0,65 177.443
    2 Hong Kong %90 Veri yok 51.808
    3 Danimarka %79,8 %0,88 162.046
    4 Nepal %74,6 %0,15 13.327
    5 Singapur %58,4 %2,7 32.770
    6 İzlanda %51,1 %18,8 7.199
    7 Finlandiya %48,3 %13,5 36.194
    8 Vietnam %46,9 Veri yok 252.788
    9 Hollanda %44,9 %19,5 172.108
    10 İsveç %40,7 %23,9 118.929
    11 Belçika %38,1 %7,18 156.473
    12 Çin %38,1 %20,2 7.640.820
    13 Uruguay %36 Veri yok 26.386
    14 Malta %32,4 %7,27 2.378
    15 Lüksemburg %30,6 %6,31 14.796
    16 Fransa %29,4 %6,36 502.346
    17 Portekiz %29 %15,6 68.984
    18 Tayland %28,5 %2,73 194.288
    19 İrlanda %27,7 %15,3 36.422
    20 İsviçre %26,4 %12,2 62.989
    21 Birleşik Krallık %25,8 %12,9 552.461
    22 Almanya %24,7 %11,6 723.980
    23 Avusturya %23,8 %11,3 73.332
    24 Endonezya %23,7 %1,75 154.795
    25 Ukrayna %23,6 Veri yok 81.492
    26 Güney Kore %20,5 %0,74 343.578
    27 Slovenya %18,3 %3,61 11.970
    28 Türkiye %16,9 %1,78 171.040
    29 Avustralya %15,9 %7,82 193.154
    30 Kolombiya %13,6 Veri yok 43.105
    31 İsrail %13,3 %23,4 40.701
    32 Arnavutluk %11,8 %0,22 9.315
    33 Kıbrıs %10,8 %5,8 1.479
    34 Tayvan %10,7 Veri yok 39.582
    35 İspanya %10,2 %12,3 128.636
    36 Yeni Zelanda %10 %5,62 19.776
    37 Macaristan %9,37 %8,33 13.102
    38 Letonya %8,94 %12,6 2.032
    39 Litvanya %8,63 %13,1 4.078
    40 İtalya %8,27 %9,41 135.941
    41 Malezya %7,95 Veri yok 71.423
    42 Romanya %7,63 Veri yok 11.189
    43 Ekvador %7,23 Veri yok 11.655
    44 Yunanistan %7,1 %7,75 10.414
    45 Estonya %6,96 %9,25 1.245
    46 Çekya %6,89 %5,01 17.432
    47 Polonya %6,56 %8,41 41.964
    48 ABD %6,25 %1,16 994.686
    49 Slovakya %6,11 %4,71 5.468
    50 Hindistan %5,84 Veri yok 283.225
    51 Brezilya %5,65 %5,03 159.215
    52 Hırvatistan %4,18 %6,53 3.028
    53 Şili %2,96 %2,17 9.366
    54 Japonya %2,77 %1,08 107.309
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