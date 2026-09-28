Çin'de dev ittifak: Geely ve Nio, şarj ve batarya değişim ağlarını birleştirdi

Anlaşmanın detaylarına göre Geely Holding, kendi batarya değiştirme iştiraki Yiyi Power'ın %100 hissesini ve 640 milyon yuan (yaklaşık 94.1 milyon dolar) nakit sermayeyi aktararak Nio Power'ın %30 hissesini satın aldı. Bu hamleyle Yiyi Power’ın ticari araçlara yönelik batarya değişim operasyonları tamamen Nio Power bünyesine katıldı.
Buna karşılık Nio ise Geely'nin şarj iştiraki olan Haohan Power'ın %10'luk hissesini devraldı. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte her iki markanın kullanıcıları, her iki şirketin de şarj ve batarya değişim istasyonlarından çapraz olarak yararlanabilecek.
Batarya değiştirmede küresel standart hedefi
İş birliği sadece batarya değişimiyle sınırlı kalmayıp ultra hızlı şarj ağını da kapsıyor. Çin genelinde ticari taksilere hizmet veren 470 civarında batarya değişim istasyonu bulunan Geely, 2027 sonuna kadar 22.000'den fazla şarj istasyonu ve 100.000 şarj soketi kurarak Çin’deki tüm ilçe düzeyindeki şehirleri kapsama alanına almayı planlıyor. İki devin güçlerini birleştirmesi, şarj sürelerini sıfıra indiren batarya değişim teknolojisinin geleceğini garanti altına alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: