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    Çin'de dev ittifak: Geely ve Nio, şarj ve batarya değişim ağlarını birleştirdi

    Çinli otomotiv devleri Geely Holding ve Nio, batarya değiştirme ve şarj altyapılarını entegre etmek amacıyla kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

    Çin'de dev iş birliği: Geely ve Nio ağlarını birleştirdi! Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç pazarında uzun süredir dedikodusu yapılan dev iş birliği nihayet resmiyete kavuştu. Geely ve Nio, şarj ve batarya değiştirme altyapılarını tek bir çatı altında birleştirecek devasa bir stratejik ortaklığa imza attı. Yapılan anlaşma kapsamındaki karşılıklı hisse alımlarıyla, iki şirket enerji iş kollarındaki finansal ve operasyonel çıkarlarını doğrudan hizalamış oldu.

    Anlaşmanın detaylarına göre Geely Holding, kendi batarya değiştirme iştiraki Yiyi Power'ın %100 hissesini ve 640 milyon yuan (yaklaşık 94.1 milyon dolar) nakit sermayeyi aktararak Nio Power'ın %30 hissesini satın aldı. Bu hamleyle Yiyi Power’ın ticari araçlara yönelik batarya değişim operasyonları tamamen Nio Power bünyesine katıldı.

    Buna karşılık Nio ise Geely'nin şarj iştiraki olan Haohan Power'ın %10'luk hissesini devraldı. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte her iki markanın kullanıcıları, her iki şirketin de şarj ve batarya değişim istasyonlarından çapraz olarak yararlanabilecek.

    Batarya değiştirmede küresel standart hedefi

    Çin'de dev iş birliği: Geely ve Nio ağlarını birleştirdi! Tam Boyutta Gör
    Geliştirilen bu devasa ittifak, batarya değiştirme teknolojisini tek bir markanın tekelinden çıkarıp tüm endüstri için küresel bir standarta dönüştürmeyi hedefliyor. Anlaşma çerçevesinde Geely, ortak belirlenen batarya değişim standartlarına uyumlu yeni elektrikli otomobiller geliştirecek. Nio Power ise bu araçlara hizmet verecek devasa altyapıyı sağlayacak. Nio Energy bu doğrultuda, 2030 yılına kadar yıllık 10 milyar kWsa'i aşan bir elektrik talebiyle toplam 10.000 batarya değişim istasyonuna ulaşmayı hedefliyor.

    İş birliği sadece batarya değişimiyle sınırlı kalmayıp ultra hızlı şarj ağını da kapsıyor. Çin genelinde ticari taksilere hizmet veren 470 civarında batarya değişim istasyonu bulunan Geely, 2027 sonuna kadar 22.000'den fazla şarj istasyonu ve 100.000 şarj soketi kurarak Çin’deki tüm ilçe düzeyindeki şehirleri kapsama alanına almayı planlıyor. İki devin güçlerini birleştirmesi, şarj sürelerini sıfıra indiren batarya değişim teknolojisinin geleceğini garanti altına alıyor.

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